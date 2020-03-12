Жителям Башкирии окончательно объяснили, почему они платили огромные деньги за отопление

История с завышенными квитанциями за отопление для уфимцев, похоже, близка к завершению. 12 марта в пресс-центре «Комсомольской правды - Уфа» состоялся круглый стол, где представители республиканских и городских властей, а также ресурсоснабжающих компаний ответили на самые актуальные вопросы по оплате за отопление. Как известно, еще в конце прошлого года жители башкирской столицы стали получать счета за тепло, суммы в которых были, мягко говоря, раздутыми. И вот, наконец, поставщики услуги и чиновники внесли ясность на главный вопрос: что происходит?

В ЧЕМ ПРИЧИНА

В конце февраля этого года жители Уфы и других городов республики вновь получили квитанции за отопление, где были указаны довольно значительные суммы. Терпение некоторых жителей башкирской столицы оказалось на пределе, и многие вышли на митинг против огромных счетов за тепло. Согласованное мероприятие состоялось 29 февраля в ДК «Химик». По словам организаторов, его посетили 700 человек.

Спустя почти две недели после митинга стали известны результаты проверки, которую проводил госжилнадзор по Башкирии. В ведомстве пояснили, что ситуация возникла из-за перехода на новый способ оплаты за отопление в республике. Как известно, теперь за тепло потребители платят не круглый год, а только в отопительный сезон.

- При наличии общедомового счетчика тепловой энергии, потребители платят за отопление по факту и только в те месяцы, когда оказывается услуга. Соответственно, в холодные месяцы зимы размер платы будет выше, а в конце отопительного сезона ниже. Летом за тепло люди платить не будут, - пояснили в пресс-службе госжилнадзора Башкирии.

Что касается вопроса по общедомовым счетчикам на отопление, по закону устанавливать их должны управляющие компании. И стоять они должны в каждом доме, где это возможно технически. Замминистра ЖКХ Башкирии Марат Шангареев на круглом столе подчеркнул, что их установка стоит денег, и за проделанную работу должны заплатить сами жильцы. Однако наличие приборов учета, по мнению чиновника, позволит жителям в дальнейшем сэкономить на отоплении.

В госжилинспекции, в свою очередь, отмечают, что если в доме нет общедомового счетчика, то плата за тепло будет взиматься по нормативу. Проблема с завышенными суммами в квитанциях возникла из-за того, что совпали сразу два процесса. Первый – переход на прямые договора между поставщиками тепла и потребителями, а второй – переход от круглогодичной оплаты за отопление на оплату по факту, то есть только в отопительный сезон.

Именно поэтому ресурсоснабжающие и управляющие компании проводят корректировку платы за отопление по итогам 2019 года. ООО «БашРТС» провели корректировку в январе, а МУП ЕРКЦ распределили суммы корректировок равномерно вплоть до мая – так чтобы платить было проще.

ДЕНЬГИ УЖЕ ВЕРНУЛИ

По данным госжилнадзора по Башкирии жителям Уфы в ходе корректировки платы за отопление жителям 539 домов Советского района Уфы вернули более 45,6 млн рублей; жителям 446 домов Октябрьского района вернули 39,6 млн рублей; жителям 386 домов Калининского района башкирской столицы – 36,7 млн рублей.

Свои данные по корректировке платы за отопление озвучила директор филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС» Ирина Попова. По ее словам, в результате корректировки счетов за отопление, компания доначислила жителям республики 70 млн рублей, а вернула – миллиард рублей.

- В 2019 году жители республики в течение года по разным причинам переходили на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями. В основном, из-за больших долгов управляющих компаний перед поставщиками тепла. Переход происходил как в холодные, так и в летние месяцы. Это значит, что начисление платы за отопление до сентября прошлого года было равномерно распределено на каждый месяц. Затем оплата стала начисляться по факту потребленного тепла, и в январе месяце жители получили квитанции от ООО «БашРТС» с корректировкой за прошлый год, - заявила представитель компании.

ДВОЙНЫЕ КВИТАНЦИИ

Многие жители Уфы с начала года стали получать квитанции за отопление как от «БашРТС», так и от МУП ЕРКЦ. И там и там была строка «Отопление». Как выяснилось, обе платежки правильные. В той, что выставляет «БашРТС», указан счет за тепло на текущий месяц. А расчетка от ЕРКЦ, если упростить, это корректировка за прошлый год и эти счета выставляли еще управляющие компании. Понятно, что обе квитанции нужно обязательно оплачивать.