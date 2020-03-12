2020-03-12T13:22:43+03:00
Общество

Узнать результат за 8 часов: анализ на коронавирус теперь можно сдать и в Башкирии

«Комсомолка» публикует советы от Роспотребнадзора, как защитить себя от инфекции
Яна БАЗЕКИНА
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Тест-системы для выявления инфекции были разработаны в институте "Вектор"Тест-системы для выявления инфекции были разработаны в институте "Вектор"Фото: Олег УКЛАДОВ
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На днях специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии сообщили, что теперь обследовать на коронавирус можно будет и в Башкирии. Если раньше анализы для подтверждения диагноза отправлялись в новосибирский институт вирусологии «Вектор», то сейчас реагенты для исследования доступны и в Уфе.

- Сами исследования проводятся методом ПЦР (метод полимеразной цепной реакции, один из самых новых и точных способов диагностики – Ред.) благодаря специальным тест-системам. Исследование материала длится 8 часов, после чего результаты готовы. Одновременно мы отправляем пробы в институт «Вектор», который и разработал эти тест-системы. Тем самым мы получаем двойной результат о наличии или отсутствии коронавируса, - рассказала главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак.

Всего специалисты лаборатории исследовали уже около 400 материалов от пациентов с подозрением на инфекцию, к счастью, ни в одном случае коронавирус не подтвердился.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ИНФЕКЦИИ?

Напомним, что симптомы коронавирусной инфекции (COVID-19) очень напоминают обычный грипп: резко повышается температура тела, возникает головная боль и слабость, появляется кашель, затрудненное дыхание, боль в мышцах, тошнота, рвота и диарея.

Чтобы защитить себя от заражения, лучше воздержаться от посещения общественных мест. Общественному транспорту в час пик предпочтите прогулку на свежем воздухе, а многолюдные спортивные или развлекательные мероприятия лучше посмотреть по телевизору. Не забывайте использовать медицинскую маску в местах скопления людей, меняя ее каждые 2-3 часа. Держитесь подальше от чихающих и кашляющих людей, тщательно мойте руки с мылом, возвращаясь домой. При возможности откажитесь от объятий и рукопожатий с друзьями и коллегами, избегайте пользоваться чужими полотенцами или посудой.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КОРОНАВИРУС?

1. Если вы подозреваете у себя заражение (особенно, если вы недавно прибыли из-за границы или контактировали с кем-то из потенциальных носителей вируса), то обязательно оставайтесь дома. Если почувствовали себя плохо – сразу же вызывайте врача или скорую помощь, проинформируйте медиков о местах своего пребывания за последние 2 недели и возможных контактах.

2. Ограничьте контакты с другими людьми, особенно пожилыми или с хроническими заболеваниями.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.

5. Как можно чаще делайте в помещении влажную уборку, используя дезинфицирующие средства, и проветривайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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