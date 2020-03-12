«Салават Юлаев» выбил «Авангард» и вышел в полуфинал Востока

Уфимский «Салават Юлаев» легко и играючи сделал именно то, что от него ожидали болельщики. В шестом матче серии против «Авангарда» башкирские хоккеисты вышли, сыграли с позиции силы и выиграли со счетом 4:1. Особых шансов у гостей не было, а их главный тренер Боб Хартли уходил с видом, будто произошел конец света. Наверняка в руководстве омского клуба теперь крепко призадумаются о будущем и самой команды, и тренерского штаба.

УМНИЦА МАННИНЕН И СУПЕРПАС МАЙОРОВА

«Авангарду» некуда было деваться, поэтому ожидалось, что матч начнут они активно. Так оно и случилось. Гости попытались захватить контроль, побольше бросать по воротам Метсолы, активно прессинговать на каждом квадратном сантиметре площадки. Получилось на «четверочку». Хоть визуально и создавалось впечатление преимущества омичей, но по факту моменты «Салавата Юлаева» были более опасными и острыми. Да и в целом команда смотрелась увереннее.

Выдержав весь стартовый прессинг, ведомые местной публикой уфимские хоккеисты принялись делать результат. Маннинен, к которому по ходу регулярного сезона высказывалось много претензий, наглядно показал, для чего с ним подписывали контракт. Финн в сложной ситуации с рикошетом перед воротами сориентировался моментально и подбил шайбу, после чего та залетела за спину Бобкова – 1:0.

Через две минуты «Салават Юлаев» продемонстрировал свое большинство. Хартикайнен забил вторую, и практически все на арене поняли, что переживать о выходе в полуфинал Востока можно заканчивать.

Но добила «Авангард» все-таки шайба Кугрышева. И дело даже не в авторе гола, а в том какую волшебную передачу исполнил Майоров. Если вы не видели, это стоит того, чтобы найти повтор в интернете и посмотреть. Это лучший момент серии, а может, и всего первого раунда плей-офф. Такое взаимопонимание во время быстрой контратаки встретишь далеко не всегда.

«Салават Юлаев» не просто выиграл, он сделал это красиво, не оставив после себя ни одного вопроса. Омичи не могут пенять ни на несправедливость судей, ни на грубость, ни на какую-нибудь антихоккейную тактику – ничего этого не было и близко. Уфимцы прошли дальше только по чисто спортивным показателям.

ДАЛЬШЕ «АК БАРС»

- Это была такая напряженная и ровная игра, - сказал после матча главный тренер «Салавата Юлаев» Николай Цулыгин. – Очень здорово, что мы смогли использовать свои моменты, забили в большинстве, ребята очень здорово отыграли в меньшинстве – не пропустили голы, пластались, вратарь выручал, все ловили шайбы на себя. Была сплоченная команда, которая очень хотела выиграть. И здорово, что в нужный момент во втором периоде при счете 2:1 смогли забить, и сохранить это преимущество в две шайбы на третий период. Ребята очень сильно хотели, и мы все вместе этого добились. В общем по серии, между собой играли две хорошие команды. Несмотря на счет, всегда игры были упорные, и здорово, что наша команда оказалась сильнее.

А вот на Боба Хартли смотреть было больно, специалист очень близко к сердцу воспринял поражение, но нашел силы на послематчевой пресс-конференции пожелать успехов «юлаевцам»:

- Поздравляю с победой в серии и в матче. Это большая победа, и желаем Уфе удачи в плей-офф. Что касается игры, то мы хорошо провели начало в первом периоде, возможно, мы играли даже лучше, чем в четвертом матче серии, который мы тут выиграли, но просто не смогли забить. В плей-офф очень важно использовать свои шансы и доводить дело до голов. Несмотря на то, что мы играли хорошо, ушли на первый перерыв, проигрывая 0:2. Надо отдать должное нашим игрокам, они не сдались, они сражались – были шансы, но хорошая игра Метсолы и хорошая игра противника в обороне не позволили нам сравнять счет, - добавил тренер.

Таким образом, несмотря на все скептические прогнозы, «Авангард» пройден, а впереди всех хоккейных болельщиков ожидает главное зрелище всего КХЛ – «зеленое дерби» против «Ак Барса». Первый матч запланирован в Казани на 18 марта. Главное, чтобы турнир не приостановили из-за коронавируса.