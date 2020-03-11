Четыре детских сада и 50 километров дорог: власти Уфы подвели итоги работы за 2019 год

На очередном заседании уфимского городского совета с отчетом о работе за прошлый год выступил сити-менеджер Ульфат Мустафин. Глава городской администрации рассказал о том, что изменилось в башкирской столице в 2019 году, и пообещал еще больше перемен. С помощью республиканских властей, конечно же. За рапортом мэра наблюдали депутаты, городские чиновники и глава Башкирии Радий Хабиров. Общий посыл доклада был позитивным, а озвученные планы на будущее – грандиозными. Если дадут денег.

НАСЕЛЕНИЕ РАСТЕТ

Свое выступление Ульфат Мустафин начал с объяснения, почему Уфа раньше не развивалась так бурно. Оказывается, городу мешал внутренний долг.

- Городу не хватало социальных объектов, а существующие – нуждались в капитальном ремонте. Сложным было и состояние городского бюджета. Накопленные долги не позволяли городу развиваться, - заявил сити-менеджер.

Он также отметил, что в прошлом году удалось переломить ситуацию во многих сферах и показать достойный рост. Например, продолжается прирост населения. На начало 2020 года в Уфе проживает 1 млн 140 тысяч человек.

Не забыл Мустафин и о проблемах, которые достались его команде от предшественников.

- Много вопросов вызывала работа общественного транспорта, неудовлетворительным было состояние дворов и подъездов, требовали большого внимания городские парки и зоны отдыха, - подчеркнул Ульфат Мустафин. О том, как «хорошо» сегодня работает общественный транспорт, он не рассказал. Наверное, потому что ездит на машине.

В прошлом году власти Уфы благоустроили сквер «Волна» в Затоне

НОВАЯ «ЭПОХА ГЛАСНОСТИ»

Еще одна тема, которую мэр поднял в докладе – открытость власти.

- Мы реализуем принцип открытости власти. Важно быть в контакте с жителями, учитывать их мнение, оперативно реагировать на возникающие нерешённые ситуации. Благодарю уфимцев за неравнодушное отношение к проблемам родного города. Этот диалог важен, а критика, если она конструктивная и аргументированная, помогает нам работать ещё эффективнее, - отметил мэр Уфы. О том, как на публичные слушания по строительству дельфинария в парке Кашкадан не пускали даже журналистов, он не вспомнил.

ДВОРЫ И ПОДЪЕЗДЫ

Из того, что уфимская мэрия сделала в прошлом году, Ульфат Мустафин особо отметил «массовый» ремонт во дворах и подъездах, повсеместную установку уличных фонарей и видеокамер наружного наблюдения.

Так, по словам мэра Уфы, в прошлом году коммунальщики отремонтировали 89 дворов в 155 многоэтажках, более 1200 подъездов, установили фонари вблизи 229 садиков, школ и поликлиник. А в планах на 2020 год и вовсе превратить башкирскую столицу в рай на земле и отремонтировать 35 дворов в 163 домах, более тысячи подъездов и осветить подходы ко всем садикам и школам.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ

Мэр Уфы отчитался и о том, что в микрорайоне Инорс снизилась преступность. По его словам, это произошло благодаря экспериментальной программе, которую внедряют городские и республиканские власти.

- К решению вопроса мы подошли комплексно. Выполнили освещение 11 улиц и дворовых территорий, организовали дополнительный участковый пункт полиции, установили 773 камеры видеонаблюдения. Следующей территорией станет микрорайон Сипайлово, - заявил Ульфат Мустафин.

Всего в Уфе за прошлый год отремонтировали 50 километров дорог

Глава городской администрации поднял вопрос об уборке города. По его словам, башкирской столице не хватает дворников и спецтехники. Власти Уфы планируют закупать ежегодно по 50 единиц техники, а чтобы улучшить уборку дворов, коммунальщикам установили дополнительные выплаты. В прошлом году на это выделили более 211 млн рублей.

Не забыл и Ульфат Мустафин про экологию и, в частности, мусорную реформу.

- На сегодняшний день с применением раздельного сбора на переработку направляется 17% отходов. В связи с этим строительство мусоросортировочного комплекса – один из актуальных нерешенных вопросов Уфы, который обсуждается на протяжении двадцати лет, как и вопрос рекультивации территории бывшего предприятия «Уфахимпром». Мы рассчитываем на поддержку руководства республики в решении этой проблемы, - подчеркнул мэр Уфы.

Довольно много глава администрации Уфы говорил о благоустройстве парков, скверов и аллей. Он отчитался о завершении работ в Кашкадане и сквере «Волна» в микрорайоне Затон. В планах мэрии завершить работу в остальных местах отдыха. Где-то благоустройство завершат даже в этом году.

РАСХОДЫ ГОРОДСКОЙ КАЗНЫ

В своем докладе Ульфат Мустафин подчеркнул, что из городского бюджета довольно серьезные деньги тратятся на ремонт дорог. В прошлом году дорожники отремонтировали в общей сложности 50 километров.

Еще одна существенная строка бюджета Уфы в прошлом году – ремонт в школах и детских садах. Ульфат Мустафин с гордостью заявил, что власти башкирской столицы в 2019 году построили четыре детских сада.

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- В прошлом году построено 4 детских сада: Максимовке и микрорайоне «Инорс-4», «Дёма-6» и на улице Железняцкой. В целом, за отчётный год вместимость уфимских детских садов увеличилась на 1 665 мест. Продолжаем строительство ещё трёх садиков: в микрорайонах «Сипайлово-1а», «Сипайлово-2», «Баланово-Ново-Александровка». Начнём строительство детского сада в микрорайоне «Кузнецовский затон», - поделился планами мэр Уфы.

Помимо перечисления грандиозных планов городских властей на ближайшее будущее, Ульфат Мустафин не забыл и о снижении муниципального долга. Теперь башкирская столица должна кредиторам не 1,4 млрд рублей, а 1,166 млрд рублей. Таких потрясающих результатов удалось добиться благодаря перераспределению денег и покрытию части долга.

- Объём инвестиций в экономику города за 2019 год вырос на 4,5 миллиарда рублей и превысил 102 миллиарда, - отрапортовал Ульфат Мустафин.