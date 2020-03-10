Власти Башкирии решили усилить борьбу с гололедом и снегом

Эту зиму жители Башкирии запомнят надолго – особенно, с каким трудом им приходилось передвигаться по улицам. В январе из-за перепадов температуры на тротуарах и пешеходных местах образовался гололед. По улицам просто невозможно было ходить, а коммунальщики не успевали все посыпать солью и песком.Усугубило ситуацию резкое мартовское потепление, резко сменившееся на минусовую температуру в минувшие выходные, а также ледяной дождь, обрушившийся на республику 9 марта. Социальные сети разрывались от жалоб и возмущения горожан, которые просили власти решить проблему с гололедом.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ ПОТРАТИЛИ 85 ТОНН СОЛИ

На жалобы в уфимской городской администрации ответили оперативно – чиновники попросили горожан быть терпимей, внимательней и осторожней.

По данным мэрии, коммунальщики все выходные боролись с гололедом на тротуарах, уличных лестничных пролетах, остановках и пешеходных переходах. 9 марта на улицы отправились 552 дворника, 202 единицы техники и 237 рабочих, которые убрали 13 829 кубометров снега.

- С начала сезона коммунальные службы использовали около 25 тысяч тонн противогололедных материалов. Только за последние сутки потратили 85 тонн песко-соляной смеси, - прокомментировали в мэрии.

К счастью, несмотря на непогоду, аншлага в травмпунктах не наблюдалось. В трамвпункте ГКБ №5 «Комсомолке» прокомментировали, что количество обратившихся за сутки не превысило 16 человек.

- Ажиотажа не было, народу было немного – 16 человек за сутки. Это обычные цифры, в среднем к нам так и обращаются. Не сказать, что зима была тяжелой, количество пациентов не увеличилось по сравнению с прошлым годом, - сказал заведующий медучреждением.

БОРЬБУ С ГОЛОЛЕДОМ УСИЛЯТ

Тема гололеда и уборки снега была одной из самых важных на оперативном совещании в правительстве республики. Министр ЖКХ Борис Беляев сообщил, что коммунальные организации ведут работы по уборке снега с улиц, дворов, тротуаров и внутриквартальных проездов. Чиновник обратилсяк главам муниципалитетов с просьбой принять все меры для обеспечения безопасности граждан. Он предложил повысить частоту обходов придомовых территорий, а при очистке кровель обеспечить соблюдение правил техники безопасности и охраны труда.

На жалобы в уфимской городской администрации ответили оперативно – чиновники попросили горожан быть терпимей, внимательней и осторожней.

- В местах возможного схода снега и льда, где нельзя оперативно провести работы по очистке, разместить предупреждающие плакаты, ограничить опасные участки сигнальными лентами. Также необходимо активизировать работы по подсыпке песчано-солевыми смесями тротуаров и пешеходных дорожек, - сказал Беляев.

УБОРКА СНЕГА - ОТВРАТИТЕЛЬНА

Накануне на портале «Открытая республика» появилось обращение жительницы Уфы в адрес мэра Ульфата Мустафина. Жительница города обрушилась с резкой критикой на работу коммунальщиков, а ответственным за это назвала самого сити-менеджера.

- Город выглядит, как каток для извращенцев. Весь город. Хотелось бы узнать, куда смотрит администрация города Уфы и почему не принимается никаких мер по данному поводу? Вас как мэра города не смущает количество травматизма за зиму, включая летальные исходы из-за падения на гололеде? – пишет в гневном письме женщина. В доказательство своих слов она прикладывает фотографии микрорайона Сипайлово, оказавшегося буквально в ледяном плену.

По словам горожанки, уборку снега и льда в Уфе иначе как отвратительной назвать нельзя. Она также вспомнила, что предшественник Мустафина на посту мэра Ирек Ялалов попал в историю из-за того, что при нем очень плохо чистили снег.

- Но даже при Ялалове уборка города в зимнее время не была настолько отвратительной, какой она оказалась в период зимы 2019-2020 года, то есть сейчас при Вас, - заявила горожанка.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Горожанам, обнаружившим возле дома опасный участок наледи или опасно свисающие с крыши сосульки и снежно-ледяные массы, следует обратиться в свою управляющую компанию.

Если дом находится на обслуживании УЖХ районов города, можно позвонить в центральную диспетчерскую службу МБУ «Управление жилищного хозяйства» по телефону: 8 (347) 235-48-00.

По вопросу очистки улично-дорожной сети города можно обратиться в диспетчерскую службу уфимского Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации по номеру: 8 (347) 251-38-11.

В экстренном случае можно обратиться по единому номеру Службы спасения 112. Отметим, что на номер «112» можно звонить без сим-карты, денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона.