Подборка ЧП в Башкирии за минувшую неделю

Минувшая неделя со 2 по 8 марта выдалась в Башкирии относительно спокойной: не произошло ни одной массовой аварии, обошлось без смертельных пожаров. Однако несколько событий все же не оставили равнодушными жителей республики – «Комсомолка» расскажет про самые запоминающиеся.

ИЗБИЛ ИЗ-ЗА 600 РУБЛЕЙ

В Кушнаренковском районе произошел жуткий случай – 31-летний местный житель до полусмерти избил 86-летнюю бабушку, у которой украл деньги. Известно, что мужчина набросился на пенсионерку прямо во дворе ее частного дома в одном из сел. Он схватил бабушку за шею и начал бить по голове, а после этого бросил на землю. Все эти зверства мужчина совершил из-за 600 рублей, которые похитил из дома пострадавшей. Несчастная женщина получила серьезные для ее возраста травмы – перелом берцовой кости и сотрясение головного мозга.

ПОГИБЛА ПОД КОЛЕСАМИ

3 марта в Уфе произошла смертельная авария с участием пешехода. Вечером на проспекте Октября около остановки «Бульвар Славы» 45-летняя женщина попыталась перебежать дорогу в неположенном для этого месте. В этот момент по проезжей части ехал 25-летний уфимец на ВАЗе. Автомобилист не успел затормозить и сбил несчастную. Та получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте ДТП. Сейчас в ГИБДД по данному факту ведется разбирательство. Отметим, что на данном участке дороги имеется подземный пешеходный переход. После этой аварии дорожные полицейские «взялись» за пешеходов, которые переходят дорогу в необорудованном месте, и начали их штрафовать.

ПОГИБ ВДАЛИ ОТ ДОМА

Вдали от дома 6 марта погиб 16-летний подросток из Туймазов. Тело жителя Башкирии было найдено в городе Алматы в Казахстане на территории школьного стадиона. Предположительно, юноша свел счеты с жизнью, однако близкие парня в такую версию не верят.

Накануне трагедии Артем, по словам знакомых, пошел выгуливать собаку. Когда тело парня обнаружили, пса рядом не было. На следующий день, со слов близких, вечером его собаку нашли друзья, побитую и измученную.

Близкие подозревают, что и Артем мог стать чьей-то жертвой. Родственники уверяют, что у него были планы на будущее и о смерти он не думал.

- Он собирался поступать в музыкальный колледж им. Чайковского в г. Алматы на профессионального эстрадного певца. В последний день жизни Артем своим знакомым ребятам при встрече говорил, что пишет новую песню, - говорит его родственница.

Сейчас в смерти подростка разбираются правоохранительные органы.