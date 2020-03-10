Многодетный вахтовик из Башкирии потерял руку на работе, но начальник хочет выставить виновным его самого

Многодетный отец из Башкирии потерял руку в ЧП на вахте и сейчас находится в больнице в сотнях километрах от родного дома. Рядом с 44-летним Рамилем Инсафутдиновым находятся его мама и жена, которые бросили все и приехали в Нефтеюганск, чтобы находиться рядом. А вот работодатель Рамиля делает все возможное, чтобы не нести ответственность за несчастный случай.

ПОЕХАЛ НА ВАХТУ, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ ДОМ ДЛЯ СЕМЬИ

Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» мать Рамиля Инсафутдинова, вахта в Нефтеюганске была для него первой.

- Мой сын поехал в Нефтеюганск, чтобы заработать денег и достроить дом в Бакалах для своей семьи. Они с пятерыми детишками ютились в тесной времянке, и Рамиль мечтал переселить семью в просторный дом. Он уже начал стройку, Рамиль у меня с золотыми руками – и каменщик, и плотник, и сварщик, и электрик, все делал сам. Когда деньги закончились, отправился на вахту, устроился в энергоресурсную компанию, но успел проработать там всего четыре дня, - едва не плачет мать Рамиля Гашия. - Как он одной рукой дом теперь поднимет? На какую работу он сможет устроиться?

Старших детей пока временно разместили в приюте, а с младшей девочкой с ДЦП сидит бабушка

Несчастный случай произошел вечером 17 февраля: Рамиль занимался сварочными работами на высоте, когда соседняя балка начала заваливаться прямо на него. Рабочий упал с восьмиметровой высоты, получив открытый перелом бедра, переломы крестца и лучевой кости, разрыв лонного сочленения и черепно-мозговую травму. В больнице, куда Рамиля привезли в бессознательном состоянии, врачи собирали пострадавшего буквально по кусочкам.

- Сыну пришлось ампутировать по локоть левую руку, потому что началась гангрена, а в правую ногу установили спицы, чтобы кость срасталась правильно. Рамиль до сих пор на обезболивающих и снотворных, мы с его женой Аленой сразу приехали в Нефтеюганск, как узнали о случившемся, и теперь дежурим у кровати по очереди, - вздыхает Гашия. – Сын потерял около трех литров крови, потому что его не сразу доставили в больницу.

РАБОТОДАТЕЛЬ ПЫТАЕТСЯ УЙТИ ОТ ОТВЕСТВЕННОСТИ

Женщина рассказала, что когда произошел несчастный случай, начальник Рамиля не позволил скорой помощи заехать на территорию предприятия. Дождавшись, пока медики уедут, работодатель на своей машине повез израненного мужчину в больницу, а в приемном покое заявил, что нашел его на дороге всего переломанного. Более того, сейчас он всячески пытается уйти от ответственности за ЧП на рабочем месте.

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- Когда мы с Аленой только приехали в Нефтеюганск, он разрешил нам пожить на служебной квартире. А недавно я узнала, что начальник приходил к Рамилю в больницу, просил его не рассказывать, что случилось, угрожал, предлагал деньги. Когда Рамиль отказался, он сразу же попросил нас съехать из квартиры, а сыну заявил, что ему нечем оплачивать больничный. Этот начальник подговорил всех рабочих, у нас теперь даже нет свидетелей, - вздыхает пожилая женщина.

По словам Гашии, работодатель представил ситуацию таким образом, будто Рамиль по своей инициативе полез выполнять сварочные работы и в нерабочее время, а мастер его отговаривал. Хотя, по словам самого пострадавшего, мастера вообще в тот момент не было на рабочем месте.

Сейчас мать Рамиля ищет толкового адвоката, чтобы вместе с ним составить заявление в суд. В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается Гострудоинспекция.

«ПЯТЬ ДЕТЕЙ НАДО СОДЕРЖАТЬ, ПОМОГАЙТЕ»

Дома родителей с нетерпением ждут пятеро маленьких детей Инсафутдиновых в возрасте от 4 до 14 лет. Четверых ребят на время поместили в сельский социальный приют, а с младшей девочкой, у которой есть серьезные проблемы со здоровьем, сидит вторая бабушка.

- У Настеньки ДЦП, к тому же у нее онкология была, сейчас она в ремиссии, - рассказывает Гашия. – За ней нужно тщательно присматривать, остальные детки пока в приюте – там их и покормят, и за уроки усадят. Сколько мы еще пробудем в Нефтеюганске – неизвестно, пока Рамиль не окрепнет. Денег на транспортировку у нас нет, а трястись в поезде в его состоянии пока невозможно.

На помощь многодетному вахтовику сразу же пришли в администрации Бакалинского района. В муниципалитете сообщили, что оказывают семье материальную и юридическую поддержку, помогают снимать жилье родственникам Рамиля в Нефтеюганске,а в дальнейшем помогут с транспортировкой на родину. Ситуация находится на личном контроле главы администрации Фарита Хайбрахманова.

Ситуация не осталась незамеченной и главой Башкирии Радием Хабировым, который во время очередного оперативного совещания в правительстве республики потребовал от чиновников оказать помощь семье вахтовика, а позже помочь самому Рамилю с трудоустройством

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- Если есть возможность, нужно его сюда забирать, все-таки качество медицины здесь лучше. Как только появится возможность, забирайте его домой, - заявил Радий Хабиров, а потом обратился к вице-премьеру правительства Башкирии Ленаре Ивановой. - В семье есть маленькая девочка, у нее ДЦП, посмотрите, может быть, какая-то помощь нужна. А муниципалитет должен взять во внимание то, что в семье еще четверо детей. Он [пострадавший] по сути, уже инвалид, ему ампутировали одну руку. Трудоустройте его здесь, найдите куда. Пять детей надо содержать, помогайте.

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