Многодетный отец из Башкирии рискует оказаться в тюрьме за секс-связь с школьницей

Удивительные вещи происходят в башкирском городе Нефтекамске. Там в течение короткого времени задержали сразу трех мужчин за сексуальную связь с одной и той же 14-летней девочкой. Можно было бы подумать, что это одинокий недолюбленный ребенок, который просто запутался в жизни, но когда начинаешь копаться в истории, то приходит понимание – все происходило далеко не случайно. Более того, подобной схеме позавидовали бы даже циничные взрослые.

Первой жертвой собственной похотливости стал 19-летний парень, который переспал с семиклассницей в октябре прошлого года на съемной квартире. Вторым – 50-летний уроженец Узбекистана, который в декабре пригласил школьницу на съемную. Третьим – 18-летний ухажер девочки: их любовные встречи происходили на квартире у знакомых и продолжались, по словам самого обвиняемого, около 3 месяцев.

Полиции обо всем узнала довольно случайно. В январе школьница решила похвастаться своими любовными приключениями в профилактической беседе с инспектором по делам несовершеннолетних. Правда, полицейские, естественно, этого не оценили. Всех ухажеров семиклассницы задержали и допросили, после чего предъявили обвинение по статьям «половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет», хотя все любовники клялись, что секс был исключительно по обоюдному согласию.

А на днях в редакцию «Комсомолки» пришло письмо от жены того самого 50-летнего растлителя девочек. Женщина уверяет, что ее мужа просто подставили: мол, девочка сама предлагала секс за деньги, и в анкете указывала, что ей 19 лет. Более того, оказывается, девочка действовала совсем не одна, а у нее были подружки, которые зарабатывали также. И они совсем не сироты, а из хороших полных семей.

ЗНАКОМИЛСЯ С ДЕВОЧКАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Супруги Махаматшины (все имена здесь и далее изменены – Ред.) переехали из Узбекистана в Нефтекамск около 20 лет назад. Жена Салима с нежностью вспоминает, как они познакомились 28 лет назад, поженились, а потом муж уехал в Башкирию на заработки. Вскоре в Нефтекамск перебралась и сама Гульзира – сначала снимали квартиру, потом родились дети, построили дом.

- Вы наших соседей спросите – все скажут, что мы нормальная семья. У нас пятеро детей, двое из которых инвалиды, младшему 11 лет недавно исполнилось. Муж – единственный кормилец в семье, предприниматель он у нас – летом овощами торгует, зимой перевозками занимается, - едва не плачет Гульзира. – Такое у нас в семье впервые, мы сами в полной растерянности…

Повод для удивления действительно весомый: примерного мужа и многодетного отца вдруг потянуло на молоденьких девочек!

- Да, был у него секс с этой девочкой! Но муж не знал, что ей 14 лет! Он познакомился с ней в соцсети, где Карина предлагала секс за деньги, при этом говорила, что ей уже 19 лет, просто она очень миниатюрная, поэтому и выглядит так молодо, - рассказывает женщина. – Вы поймите: там целый детский бордель образовался, но никто из местных правоохранительных органов разбираться в этом не собирается.

К разговору подключается старший сын Гульзиры и Салима: это он искал анкеты девочек на сайтах знакомств, встречался с другими обвиняемыми, поднимал переписки в соцсетях.

- Там схема следующая: Карина и две ее подружки-ровесницы подрабатывают оказанием секс-услуг. У них есть в социальной сети профиль, где они под чужими именами, с чужим возрастом. Профилем управляют старшая подружка девчонок и ее дружок – они просматривают отклики на анкету, рассылают фото девчонок клиентам, договариваются о цене и встрече, а потом забирают себе 40 процентов оплаты за «работу с клиентами». А сами девчонки потом начинают шантажировать своих любовников, что напишут на них заявление за изнасилование, если они не заплатят 10-20 тысяч. Моего отца вот тоже шантажировали, сколько он им денег отдал… - признается сын Салима.

Клиентов находили в соцсетях - там же договаривались о цене и прочих условиях

Тут выясняется новая неожиданная подробность: в отношении Салима возбуждено не одно, а три уголовных дела за секс с несовершеннолетними. Все началось с 14-летней подруги Карины, которая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и предлагала купить ее девственность за 10 тысяч рублей. Салим, по словам родственников, якобы тогда отказался от секса, но заплатил настойчивой девчонке две тысячи рублей – зря ехала что ли. С самой Кариной секс мужчине понравился, поэтому встречались они несколько раз на съемной квартире. Имени третьей малолетней любовницы мужа Гульзира не помнит – но знает, что ей тоже всего 14 лет.

Ну, неужели взрослый мужик, отец пятерых детей, не может отличить 14-летнего ребенка от 19-летней девицы?

- Они говорили, что просто такие худенькие, миниатюрные… - оправдывается покорная супруга, готовая простить мужу что угодно – и услуги проституток, и связь с малолетками (не знал – значит, не виноват!), лишь бы не остаться без кормильца, с пятерыми детьми на руках. – Я уверена, что девочки все это специально рассказали и придумали, потому что хотели стрясти с нашей семьи много денег.

«Я ДУМАЛ, У НАС ЛЮБОВЬ»

Сыну Салима удалось разыскать еще одного участника этой дикой истории – 18-летнего Дениса, который сейчас также находится под следствием за секс с несовершеннолетней. В разговоре парень признается, что у них с Кариной был не просто секс – три месяца они встречались и были очень влюблены друг в друга.

- Я знал, что ей 14 лет, но интимная связь у нас была только по взаимному согласию. Карина мне рассказывала, что ее подруги подрабатывали на клиентах, но что она сама в этом деле – никогда не говорила. Я даже не знал, что она написала на меня заявление, думал, у нас любовь! Мне это очень обидно и непонятно. Я пытался с ней поговорить, объясниться, но она лежала в больнице, - рассказывает Денис.

По словам парня, девочки собирались вечером в торговом центре – встречались с клиентами, те их забирали и увозили. Вели себя довольно открыто – найти информацию об услугах в соцсетях было найти не трудно. Есть даже расценки: классический секс – 2500 тысяч рублей за час, оральный за дополнительную тысячу.

Правда после того как подключились следователи, с «бизнесом» пришлось завязать – аккаунты удалены, тщательно подчищены и закрыты, по вечерам девчонки на «точке» почти не появляются.

Удивляет в этой истории то, что школьницы, которым по 14 и 16 лет вели себя довольно цинично и относились к этому именно как к способу зарабатыванию денег. Мужчины, попавшиеся на крючок, безусловно, сами виноваты и непременно поплатятся за свои действия, никто их и не пытается оправдывать. Тут вопрос в другом – что происходит в голове у этих девочек, которые вполне спокойно зарабатывают деньги таким способом и не видят в этом ничего зазорного. Ведь 14-летняя героиня истории в том разговоре с инспектором вовсе не жаловалась на плохих мужчин, а гордилась фактом, что может самостоятельно себя обеспечивать. И ее малолетние подружки считают именно также. Для них это бизнес, ничего личного.

КОМПЕТЕНТНО

Ситуацию комментирует адвокат Роман Петров:

- То, что девочка вовлечена в занятия проституцией, в силу своего возраста наказываться не будет – ее поставят на учет по делам несовершеннолетних. Основная ответственность в этом случае ложится на родителей ребенка: если родители не знали, чем занимается девочка, то им грозит административная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Что касается подростков, которые вели аккаунт в социальной сети, связывались с клиентами, брали деньги, то им уже может грозить уголовная ответственность за вовлечение в занятие проституцией. Но, скорее всего, в силу возраста им грозит только закрытое спецучреждение.