«Сказали, что жить мне осталось 4 месяца»: бывший контрактник из Башкирии столкнулся с опасной болезнью

38-летний житель Стерлитамака Ильдус Хисматуллин уже несколько месяцев лежит в больнице. У мужчины диагностировали рак печени 4 стадии с метастазами в легких, и сейчас, как говорит Ильдус, единственная его надежда на спасение – трансплантация печени, ведь собственный орган уже полностью разрушен.

«ЗАРАЗИТЬСЯ ПАРАЗИТАМИ БЫЛО ЛЕГКО»

Ильдус – бывший военный, ветеран боевых действий, долгое время по контракту служил в Чечне, но в 2012 году из-за серьезных проблем со здоровьем был вынужден оставить службу и вернуться в Башкирию. Мужчина давно испытывал боль и дискомфорт в животе, по непонятным причинам терял вес, часто испытывал слабость, но не обращался за медицинской помощью, считая, что настоящему солдату негоже жаловаться на здоровье.

- А потом боль стала невыносимой, я прошел полное обследование, и мне сказали, что у меня запущенный альвеококкоз (тяжелое поражение печени гельминтами, при запущенных случаях, ведущее к гибели человека, иногда называют «паразитарный рак» - Ред.). Условия, в которых я служил, были тяжелыми – загрязненная вода, постоянный контакт с собаками, походно-полевые условия жизни, заразиться паразитами было легко, - рассказывает Ильдус. – В Стерлитамаке мне сделали операцию, удалили правую пораженную долю печени и желчный пузырь, – Но тогда почему-то образцы опухоли не отдали на гистологию. Врачи сказали, что я буду принимать лекарства, и потом буду полностью здоровым, болезнь больше не вернется.

Почти всю свою жизнь Ильдус посвятил контрактной службе

ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ ПЕРЕСАДКА ПЕЧЕНИ

Действительно, несколько лет Ильдус жил полноценной жизнью: устроился на работу, обзавелся семьей и регулярно проходил обследование у врачей. А в последние два года стал замечать, что вернулись боль, слабость и тошнота, но врачи убеждали, что все в порядке.

- В результате я по собственной инициативе приехал в Уфу, прошел здесь обследование, и мне сказали, что у меня снова опухоль. В ноябре 2019 меня снова прооперировали, удалили левую долю печени. Я слабо разбираюсь в этих медицинских тонкостях, но сначала врачи решили, что это снова альвеококкоз, но после многочисленных исследований сказали, что это рак. Анализ отправляли в Москву, там тоже подтвердили, что это онкология. В Уфе я прошел ПЭТ-КТ, там выяснилось, что уже есть метастазы в легких. Врачи говорят, что мне срочно нужна пересадка печени, иначе осталось жить всего четыре месяца. Мне очень страшно и не хочется умирать, - признается Ильдус.

Сейчас мужчина лежит в больнице, из близких у него никого не осталось, кроме родного брата и двоюродной сестры. С женой Ильдус развелся, а детей у них не было. Родные не оставили бывшего военного в беде и организовали для него группу помощи. Дело в том, как объясняет Ильдус, ждать пересадку по квоте иногда приходится очень долго, потому что нуждающихся в операции очень много, и доноров не хватает. Мужчина признается, что может попросту не дожить до того дня, когда донор найдется. Из родственников на роль реципиента никто не подходит, поэтому Ильдус надеется, что ему удастся собрать денег и прооперироваться в московской клинике. Там ему подберут донора и сделают срочную операцию, но стоимость ее исчисляется миллионами рублей, также огромные деньги требуются на поддерживающую терапию, чтобы не случилось отторжения донорского органа.

- Мне очень хочется жить, и эта пересадка, как говорят врачи, мой единственный шанс на жизнь. В 38 лет жизнь только начинается, и я хочу прожить ее достойно, - признается Ильдус.

Если вы хотите помочь мужчине справиться с его болезнью, вы можете внести посильный вклад на карту Сбербанка 2202 2004 0607 2627 (получатель Хисматуллин Ильдус Мусавирович) или уточнить все подробности и запросить подтверждающие документы и заключения врачей по номеру 7(917)044-77-33.