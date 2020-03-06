2020-03-06T23:31:12+03:00
Общество

Аноним рассказал об угрозе взрыва самолета Москва-Уфа

К счастью, информация не подтвердилась
Рустем АХУНОВ
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Информация об угрозе взрыва рейса Москва-Уфа не подтвердиласьИнформация об угрозе взрыва рейса Москва-Уфа не подтвердиласьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Неизвестный сообщил, что существует угроза взрыва самолета, который вечером 6 марта совершал рейс из Москвы в Уфу.

Как сообщает «Интерфакс», сообщение о минировании самолета одной из российских авиакомпаний поступило на почту авиаперевозчика в пятницу, 6 марта. Любопытно, что анонимная информация появилась сразу после того, как самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в сторону уфимской воздушной гавани.

Капитан самолета принял решение не сажать лайнер в ближайшем аэропорту – в итоге машина благополучно оказалась в Уфе.

- Самолет был обследован оперативными службами. Следов взрывных устройств обнаружено не было, - сообщает собеседник информационного агентства.

Известно, что на борту самолета, летящего из российской столицы в Уфу, находились 83 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних, и пятеро представителей экипажа.

Сейчас эксперты устанавливают, кто, и для каких целей, сообщил о том, что самолет мог быть заминирован.

Напомним, что 5 марта еще несколько российских авиаперевозчиков столкнулись с подобными актами. За утро «заминированными» оказались пять самолетов в Москве и Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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