Нигериец, который год провел в СИЗО за изнасилование уфимской проститутки, вернется на родину

Стало известно, что ожидает нигерийского 24-летнего студента Айо Осию, который был осужден за изнасилование уфимской проститутки, но освобожден в зале суда из-за фактического отбытия своего наказания в СИЗО. Как рассказал «Комсомолке» адвокат Рамиль Гизатуллин, Айо придется вернуться на родину в Нигерию. Во-первых, его учебная виза была аннулирована еще в сентябре 2019 года. Во-вторых, Айо учился в университете на коммерческой основе, но поскольку не оплачивал учебу, то был отчислен. В-третьих, из-за судимости нахождение иностранца на территории РФ считается нежелательным.

- Вероятнее всего, Айо вернется домой в Нигерию. Другого варианта нет, - отметил его адвокат Рамиль Гизатуллин. – Он сам понимает, что по объективным причинам не сможет остаться в России, хотя несколько расстроен этим фактом.

Адвокат также подтвердил, что не собирается обжаловать приговор, назвав его «компромиссным». Впрочем, пересмотра приговора намерена добиться сама потерпевшая «индивидуалка» Мария, которая ранее назвала решение суда «плевком в душу всех секс-работников».

- Айо рассказывал, что сокамерники над ним смеялись: хватит этих флешмобов, журналистов и публикаций. Тебе все равно дадут 8-10 лет, ты не изменишь систему. Как видите, система изменилась. Это первый случай в подобной практике, и я рад, что это произошло именно в Уфе и в этом есть моя причастность, - отмечает Рамиль Гизатуллин.

Особую благодарность адвокат высказывает самой потерпевшей, потому что Мария ради хайпа постоянно участвовала в федеральных ток-шоу, где привлекала внимание общественности к истории, а также выводила сама себя на чистую воду. О том, что Мария сильно приукрашивает многие моменты, показал и детектор лжи, поэтому приговор был вынесен именно с учетом этих обстоятельств.

Напомним, что эта громкая история началась в январе 2019 года, когда в полицию обратилась 41-летняя проститутка Мария и заявила, что ее изнасиловали, угрожая ножом, а также украли пять тысяч рублей и четыре сотовых телефона. Сам Айо утверждал, что и раньше пользовался услугами Марии. но она украла у него 500 долларов, и он решил вернуть свои деньги, а секс у них был исключительно по обоюдному согласию.