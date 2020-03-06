В Уфе 34-летняя женщина впала в кому после кесарева сечения

В столице Башкирии родные и друзья 34-летней Айгуль Фоминой делают все возможное, чтобы транспортировать ее в Москву на лечение. Женщина впала в кому более 10 дней назад после рождения второго ребенка. Как рассказали друзья Айгуль, молодой матери провели кесарево сечение в Республиканском перинатальном центре, и из-за резурс-конфликта у нее пошли осложнения. У Айгуль поднялась температура, начался сепсис. Ее перевели в 22-ую больницу Уфы. Но лучше женщине не становилось, и родные решили перевести ее в ФГБУ Национальный медицинской центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова в Москву, однако, со слов близких, этому препятствовали чиновники.

- 3 марта на очной консультации директор института акушерства Р.Г.Шмаков заявил о необходимости продолжения лечения в условиях медцентра им.Кулакова. Об этом решении он объявил персоналу больницы, больной и ее родным. Взял согласие родных на транспортировку. Но 4 марта замминистра Минздрава РБ Засядкин И.С. объявил нам о продолжении лечения в Уфе. Перевод в клинику Кулакова он счел необоснованным. Удивительно, ведь Засядкин чиновник, а не доктор, - сказали родные.

Дома Айгуль ждет шестилетняя дочь.

Родственники несколько дней пытались дать делу огласку, достучаться до правительства. И сегодня, 6 марта, стало известно, что Айгуль все же увезут в Москву на лечение. В минздраве Башкирии прокомментировали, что медики ждут, пока состояние Айгуль стабилизируется.

- Все, что возможно на уровне республики, все делается для поддержания или улучшения состояния пациентки. Исходя из этого, будет решаться вопрос о ее транспортировке в федеральную клинику. То есть вопрос не столько денежный, сколько важно учесть противопоказания и показания к перелету, – сказала руководитель пресс-службы минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова.

За спецборт платить не придется, все расходы на себя берет республика.

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