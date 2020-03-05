Паводок - 2020 в Башкирии: от большой воды могут пострадать более 84 тысяч человек

Зиму с каждодневными осадками и перепадами температур мы пережили, теперь на носу паводок. Точного прогноза по нему пока нет – он ожидается после 20 марта, но в МЧС Башкирии уже предупредили, что республика готовится встречать большую воду по «самому плохому сценарию».

ЧТО С ПОГОДОЙ?

Потепление в Башкирию придет после 8 марта. Температура воздуха в среднем составит +4, +5 градусов днем, а иногда и вовсе +8. Снег начнет стремительно таять.

13 марта в Башкирию придут дожди, которые задержатся до конца месяца. Резких перепадов температур не ожидается – днем стабильно будет +3, +5 градусов, а ночью столбики термометра покажут -2, -4 градуса.

По данным метеорологов, по состоянию на 29 февраля 2020 года высота снежного покрова на реке Белой, включая Уфимку, составляет 57 см, на реке Деме - 36 см.

Запасы воды в снежном покрове составили 143 мм и 97 мм, и это выше нормы на 6%. В МЧС также отметили, что не все реки во льду – некоторые уже вскрылись, а какие-то и вовсе не замерзали.

НА БОРЬБУ С ПАВОДКОМ ВЫДЕЛЕНО ПОЧТИ 7 МЛН РУБЛЕЙ

Руководитель пресс-службы МЧС по РБ Алик Шарафутдинов рассказал, что подготовлен проект распоряжения, который сейчас находится в правительстве Башкирии и проходит процедуру согласования.

- Первое заседание МЧС Башкирии по вопросу подготовки республики к безаварийному пропуску половодья запланировано на март этого года. Что касается прогнозов, их пока давать рано, но готовимся мы всегда к самому плохому сценарию, все силы готовы к выполнению определенных мер по обеспечению безопасного пропуска воды, - уточнил Алик Шарафутдинов.

Техника и 12 тысяч спасателей уже готовы к тому, что придется поработать. Среди сотрудников и профессиональные спасатели, и внештатные аварийно-спасательные формирования, и аварийно-восстановительные расчеты энергетиков, газовых, коммунальных и других служб.

Из государственного бюджета на борьбу с последствиями потопа выделено 6,6 миллионов рублей.

- В случае каких-либо ледовых заторов или других препятствий безопасному прохождению воды, будут приняты меры по привлечению вооруженных сил для пиротехнических мероприятий, - сказал Алик Шарафутдинов.

В ЗОНЕ ПОДТОПЛЕНИЯ – 257 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В зону возможных подтоплений попадают 257 населенных пунктов в 42 муниципальных образованиях, где проживают более 84 тысяч человек.Эти зоны сформированы еще в 2013 году, нововведений нет.

Начальник Управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов сообщил, что в летне-осенний период 2019 года велась подготовка гидротехнических сооружений к весеннему половодью. - Проведены берегоукрепительные работы длиной 1,72 км в районе Монумента Дружбы, ведется строительство набережной, включающее в себя: берегоукрепление, строительство улицы Набережной и благоустройство в соответствии с архитектурной концепцией общей протяжённостью 4,92 км, - отметил Ахметов.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА

Перед эвакуацией для сохранения своего жилища нужно:

- Отключить воду, газ, электричество;

- Погасить огонь в печах;

- Перенести на верхние этажи или чердаки все вещи и имущество;

- Закрыть окна и двери, при необходимости забить их досками и фанерой.

Не забыть взять с собой документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.