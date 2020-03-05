Сироте из Уфы, ставшей на колени перед Белым домом, обещали дать квартиру в новом доме

На днях всю Уфу взбудоражила новость о том, что сирота Наталья Зырянова провела одиночный пикет у Дома правительства. Женщина встала на колени с плакатом, чтобы привлечь внимание властей, общественников и СМИ – Зырянова уже несколько лет не может получить положенное по закону ей жилье. С двухлетним ребенком она проживает в бане у знакомых в садовом товариществе, сообщает издание «Мксет».

ПРОШУ ХАБИРОВА ИСПОЛНИТЬ РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА

2 марта женщина решилась пойти на крайние меры и вышла к Белому дому с плакатом «Прошу Хабирова исполнить решение Верховного суда».

- Я решила встать на колени перед этим зданием, где работает Радий Фаритович и другие высокие руководители, и попросить их помочь мне добиться квартиры. Несмотря на наличие судебного решения, администрация Демского района отказывается мне помочь, - рассказала Наталья Зырянова журналистам.

Только вот на этот счет у администрации города другое мнение – в пресс-службе мэрии уверяют, что власти говорили женщине о необходимости обратиться в администрацию Демского района Уфы и встать на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях. В мэрии сообщили, что сиротана прием не приходила, а на учет встала только в декабре 2018 года.

В итоге, женщину все-таки включили в очередь на получение квартиры. Ее должны будут заселить в дом №16 на улице Полковника Меликова, в микрорайоне Затон. Из-за того, что застройщик затянул сроки, дом до сих пор не сдали, но обещают это сделать до конца сентября этого года.

- Таким образом, жилье Наталья Зырянова получит в сентябре, после того как дом передадут в муниципальную собственность. Этот вопрос находится на контроле администрации города Уфы. Ранее в 2017 году в устной форме ей предлагали заселиться в одно из общежитий города, но она отказалась, - заявили в администрации города.

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ СЛЕДОВАТЕЛИ И ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН

Огласки добиться Зыряновой все же удалось – ее историей заинтересовалась Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, а в мэрию нагрянули следователи.

Детский омбудсмен связалась с региональными властями и потребовала решить проблему как можно скорее.

- Абсолютно недопустимо, когда сироты годами вынуждены ходить с протянутой рукой по кабинетам, судебным инстанциям, органам исполнительной власти, пытаясь достучаться до системы и, наконец, получить то, что им и так положено по закону, - заявила Кузнецова.

А следователи после проверки возбудили уголовное дело по факту возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Уфы. Сейчас правоохранители устанавливают причины возможного бездействия должностных лиц городской администрации, допрашивают работников, проверяют полноту принятых ими мер для обеспечения женщины полагающимся жильем.

ОБЕЩАЛИ КВАРТИРУ В ЭФИРЕ ПЕРВОГО КАНАЛА

4 марта Наталья Зырянова оказалась в эфире Первого канала. На передаче «Время покажет» ее несколько раз пытались обвинить в обмане, а кто-то даже напомнил, что она лишена родительских прав. Наталья это не отрицает – детей у женщины забрал бывший муж после развода, но она приложила усилия, чтобы восстановить свои родительские права. Также ей сказали, что башкирские власти могли бы давно решить проблему через фонды или нефтяников. Но помимо Зыряновой в регионе есть и другие люди, которые ждут положенное им жилье.

Обсуждение завершилось тем, что начальник управления по социальным коммуникациям Елена Прочаковская публично гарантировала, что женщина вместе с детьми получит квартиру на пятом этаже нового дома. Он будет сдан летом 2020 года.