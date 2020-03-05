«Я – свободный человек»: осужденного за изнасилование уфимской проститутки нигерийца освободили в зале суда

На днях в Октябрьском районном суде Уфы вынесли приговор 24-летнему нигерийцу Айо Осие: мужчину признали виновным в изнасиловании и самоуправстве в отношении уфимской жрицы любви и приговорили к 2 годам и четырем месяцам в колонии-поселении. Вот только в колонию Айо не отправился, а под радостные крики друзей был освобожден из-под стражи прямо в зале суда в связи с фактическим отбыванием срока наказания во время следствия.

«ИЗНАСИЛОВАЛ, ЗАБРАЛ ДЕНЬГИ И 4 СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНА»

Напомним, что эта громкая скандальная история началась в январе 2019 года, когда в полицию обратилась 41-летняя проститутка Мария и заявила, что 31 декабря ее избил, ограбил и изнасиловал на съемной квартире чернокожий клиент. Жрица любви рассказала, что Айо жестоко над ней надругался, а после, угрожая ножом, забрал у нее пять тысяч рублей и четыре сотовых телефона.

Сам Айо на ломаном русском выложил следователям совершенно иную версию: студент утверждает, что ранее уже пользовался услугами Марии, но тогда она умыкнула у него 500 долларов. Когда нигериец решил вернуть свои деньги обратно, то женщина отдала ему всего три тысячи рублей, после чего у них произошел бурный секс по обоюдному согласию. Каково же было удивление Айо, когда он узнал, что против него возбуждено сразу несколько уголовных дел по статье «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера» и «Грабеж».

В следственном изоляторе нигерийцу пришлось несладко: чернокожего студента сразу невзлюбили сокамерники, Айо даже устраивал голодовки и писал жалобные письма президенту Нигерии Мухаммаду Бухари. Многочисленные друзья Осии устраивали акции и обращались к Папе Римскому, требуя оправдать и выпустить Айо на свободу.

Фото: Артур Салимов. Мkset.ru

Сама Мария тоже не теряла времени даром: в эфирах федеральных ток-шоу женщина рассказывала о нелегкой судьбе «индивидуалок» и признавалась, что не считает свою профессию постыдной. По мнению Марии, любой секс с проституткой должен быть оплачен, иначе это – изнасилование. В поддержку уфимской жрицы любви выступили секс-работницы по всей стране, требуя считаться с их правами и чувствами.

В итоге суд внял убедительным речам адвоката Айо и предоставленным доказательствам и переквалифицировал «Грабеж» на «Самоуправство», а в статье «Изнасилование» сменилась часть. В итоге нигериец получил минимальный срок, а с учетом времени, отбытого в следственном изоляторе, и вовсе оказался на свободе.

- Я – свободный человек! – провозгласил Айо, выйдя из суда, после чего исполнил рэп собственного сочинения, упал на колени и стал обнимать своего адвоката, а после дал ценный совет всем мужчинам. - Пожалуйста, мужики в России, никогда не снимайте жриц любви! Женитесь! И никогда не изменяйте вашей супруге.

«ПЛЕВОК ПРАВОСУДИЯ В ДУШУ СЕКС-РАБОТНИКОВ»

А вот сама потерпевшая осталась недовольна и возмущена излишне мягким приговором. И если в зале суда, при журналистах женщина предпочла отмолчаться и не комментировать ситуацию, то позже разразилась гневной тирадой в социальных сетях.

- Я в шоке от нашего суда. Если хочешь кого-то ограбить и изнасиловать, просто скажи, что этот человек раньше у тебя украл деньги, и все - вместо 162 ч. 3 тебе дадут ст. 330. Угрожай ножом, но тебе вместо 131 ч. 2 и 132 ч. 2 тебя признают виновным по менее тяжким частям статей. Если потерпевшая – секс-работница – это прекрасная возможность назначить наказание ниже низшего предела по всем трем статьям. Вот итог - преступника освободили прямо в зале суда. Теперь он, почувствовав безнаказанность, пойдет дальше грабить, насиловать, избивать. Надо всего лишь сказать: «А она у меня раньше украла деньги», оклеветать. И все - достойного наказание не будет. Как вы думаете, он осознал свою вину? Кто следующая жертва? Меня он не убил, но следующую точно прибьет, чтобы не заявила в полицию, - не может сдержать своих эмоций Мария, добавив, что этот приговор она воспринимает как «плевок правосудия в душу секс-работников», поэтому она будет обязательно подавать апелляцию.

А вот сам Айо, хоть и считает себя абсолютно невиновным, оспаривать решение суда не намерен. Нет гарантии, что Верховный суд не сочтет приговор слишком мягким и не отправит нигерийского студента за решетку.