Погибшая в ДТП семья и буран на трассе: подборка ЧП в Башкирии за прошедшую неделю

Минувшая неделя выдалась в Башкирии относительно спокойной: обошлось без массовых аварий и смертельных пожаров. Однако несколько событий все же не оставили равнодушными жителей республики – «Комсомолка» расскажет про самые запоминающиеся.

ДЕСЯТКИ МАШИН ЗАСТРЯЛИ НА ТРАССЕ ИЗ-ЗА БУРАНА

В ночь на 27 февраля на трассе Сибай – Магнитогорск застряли десятки машин – автомобили просто не смогли проехать из-за сильного бурана и заметенной невычищенной дороги.

– Всю ночь простояли,– жаловались возмущенные водители в социальных сетях. Проходимости нет, а ведь всего один километр дороги не был вычищенным. Людей попросту оставили в ночь на произвол судьбы на дороге. Многие владельцы автомобилей ночью просто бросили свои машины и вернулись за ними только утром.

Особенно было обидно тем, кто торопился в аэропорт: на свой рейс, конечно, они опоздали, пришлось покупать новый билет. Автовладельцы сетуют, что коммунальщики до сих пор не могут оперативно реагировать в случае сильных снегопадов.

В ПАРКЕ ТУРИСТАМ ЕДВА НЕ СРЕЗАЛО ГОЛОВУ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТРОСОМ

Госпитализацией закончились выходные для двух туристов, которые приехали на базу отдыха Ильмурзино в Кушнаренковском районе. Мужчины решили прокатиться на снегоходе, но не заметили натянутый металлический трос и налетели на него. В результате оба пострадавших оказались в больнице с тяжелыми травмами. Больше всего досталось водителю снегохода: врачам пришлось зашивать у него рваную рану шеи и грудной клетки. Сами туристы обвиняют в произошедшем руководство парка – мол, они не предупредили об опасности и не обозначили трос предупреждающими знаками. В администрации базы отдыха свою вину всячески отрицают: директор базы заявила, что мужчины были сильно пьяны, а также заранее предупреждены о натянутом ограждении. В итоге обе стороны решили раздувать конфликт и не стали обращаться в правоохранительные органы.

СЕМЬЯ ИЗ БАШКИРИИ ПОГИБЛА В АВАРИИ С БЕНЗОВОЗОМ

Еще одно жуткое ДТП произошло хоть и не на территории республики, а в Коми, но унесло жизни целой семьи из Башкирии. Все произошло утром 24 февраля на трассе неподалеку от Усинска: семейный «Лифан» не справился с управлением из-за разбитой дороги и врезался в бензовоз. В итоге на месте погибли 47-летний водитель иномарки, его 46-летняя супруга, 19-летняя дочь и 15-летний сын. Позже выяснилось, что семья возвращалась из отпуска в Башкирии в Усинск, куда недавно переехала, а девушка и вовсе незадолго до аварии вышла замуж. Близкие погибших объявили сбор на транспортировку тел погибших на родину: семью похоронили по мусульманским обычаям в родном селе Куручево.