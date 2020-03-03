Если хочешь быть здоров.

Здоровье человека – это самое главное богатство человека. В современных условиях жизни, здоровье организма зависит от многих факторов, таких как экология, правильное питание, здоровый образ жизни и многое другое. Соблюдение простых правил ЗОЖ способно увеличить продолжительность жизни до 30%.

Мы подобрали несколько базовых правил, легких для соблюдения. Эти правила, как комплекс мероприятий, помогут гармонично влиться в осознанный образ жизни, который постепенно привьет нам полезные привычки.

ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ

Соблюдайте правильный распорядок дня. Здоровый крепкий сон восстанавливает функции мозга, восстанавливает физическую силу и способствует укреплению иммунитета.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Питание должно быть разнообразным и свежим, включающее в себя различные продукты, для получения максимального количества витаминов, минералов и полезных веществ.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ

Вода – один из самых важных элементов в организме человека. Для запуска организма и стабильной работы обмена веществ, рекомендуется употреблять 1,5 – 2 литра чистой воды в сутки.

ПОТРЕБЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ

Окислительный стресс считается одной из основных причин преждевременного старения организма и возникновения множества хронических заболеваний. Для снижения этих процессов в организме необходимо потреблять достаточное количество антиоксидантов.

ПРАВИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ

Уделяйте своему дыханию больше внимания, особенно когда находитесь на чистом воздухе. В лесу или на природе обязательно делайте глубокие вдохи и выдохи.

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

Физическая культура должна стать центром системы ЗОЖ, так как формирует дисциплину и приносит огромную пользу для поддержания организма в здоровом состоянии.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ И ПОЛЕЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Потребляйте в пищу больше свежих овощей, фруктов и зелени. В периоды нехватки витаминов, старайтесь восполнить их с помощью витаминных и минеральных комплексов.

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Учитесь расслабляться, не поддавайтесь негативным эмоциям и унынию, проводите больше времени на природе, встречайтесь с друзьями, делитесь своими переживаниями с близкими людьми, посещайте культурные мероприятия.

СОБЛЮДЕНИЕ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

Общее состояние человека и иммунитета напрямую зависит от правильного и ежедневного ухода за собой. Поэтому соблюдение гигиены кожи, волос, полости рта, половых зон должно войти в привычку с детства.

ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Вредные привычки увеличивают риск заболеваний на 30% и ускоряют износ организма. Постарайтесь избавиться от своих вредных привычек и научитесь расслабляться без компонентов, стимулирующих чувства.

ЗАКАЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Закаливание способствует повышению сопротивляемости организма человека к вредным факторам окружающей среды. Эта процедура способствует выработке иммунитета и улучшает терморегуляцию организма.

БАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Банный процесс – прекрасное очищающее, оздоровительное и профилактическое средство для человека. Высокие температуры влияют на расширение кровеносных сосудов и открывание пор, через которые выводятся вредные и токсичные вещества.