Если хочешь быть здоров.
Здоровье человека – это самое главное богатство человека. В современных условиях жизни, здоровье организма зависит от многих факторов, таких как экология, правильное питание, здоровый образ жизни и многое другое. Соблюдение простых правил ЗОЖ способно увеличить продолжительность жизни до 30%.
Мы подобрали несколько базовых правил, легких для соблюдения. Эти правила, как комплекс мероприятий, помогут гармонично влиться в осознанный образ жизни, который постепенно привьет нам полезные привычки.
ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ
Соблюдайте правильный распорядок дня. Здоровый крепкий сон восстанавливает функции мозга, восстанавливает физическую силу и способствует укреплению иммунитета.
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Питание должно быть разнообразным и свежим, включающее в себя различные продукты, для получения максимального количества витаминов, минералов и полезных веществ.
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ
Вода – один из самых важных элементов в организме человека. Для запуска организма и стабильной работы обмена веществ, рекомендуется употреблять 1,5 – 2 литра чистой воды в сутки.
ПОТРЕБЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ
Окислительный стресс считается одной из основных причин преждевременного старения организма и возникновения множества хронических заболеваний. Для снижения этих процессов в организме необходимо потреблять достаточное количество антиоксидантов.
ПРАВИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ
Уделяйте своему дыханию больше внимания, особенно когда находитесь на чистом воздухе. В лесу или на природе обязательно делайте глубокие вдохи и выдохи.
ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
Физическая культура должна стать центром системы ЗОЖ, так как формирует дисциплину и приносит огромную пользу для поддержания организма в здоровом состоянии.
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ И ПОЛЕЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Потребляйте в пищу больше свежих овощей, фруктов и зелени. В периоды нехватки витаминов, старайтесь восполнить их с помощью витаминных и минеральных комплексов.
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Учитесь расслабляться, не поддавайтесь негативным эмоциям и унынию, проводите больше времени на природе, встречайтесь с друзьями, делитесь своими переживаниями с близкими людьми, посещайте культурные мероприятия.
СОБЛЮДЕНИЕ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
Общее состояние человека и иммунитета напрямую зависит от правильного и ежедневного ухода за собой. Поэтому соблюдение гигиены кожи, волос, полости рта, половых зон должно войти в привычку с детства.
ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Вредные привычки увеличивают риск заболеваний на 30% и ускоряют износ организма. Постарайтесь избавиться от своих вредных привычек и научитесь расслабляться без компонентов, стимулирующих чувства.
ЗАКАЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Закаливание способствует повышению сопротивляемости организма человека к вредным факторам окружающей среды. Эта процедура способствует выработке иммунитета и улучшает терморегуляцию организма.
БАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Банный процесс – прекрасное очищающее, оздоровительное и профилактическое средство для человека. Высокие температуры влияют на расширение кровеносных сосудов и открывание пор, через которые выводятся вредные и токсичные вещества.
ИСТОЧНИК KP.RU