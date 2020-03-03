2020-03-03T17:48:29+03:00
Здоровье

Здоровые новости.

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В рамках народного голосования на лучшую клинику года - 2020, редакция «Комсомольской правды» запускает на сайте раздел, где будут публиковаться истории о врачах, чья работа достойна самых лучших похвал. Лучшая благодарность это ваш голос за понравившуюся клинику.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался за помощью к врачу. Но в суете повседневных дел порой мы забываем сказать «спасибо» тем людям, которые помогают нам сохранять здоровье и спасают жизни наших близких. Ведь за белыми халатами не только врачи, но прежде всего люди, которым будет приятно услышать из ваших уст слова благодарности.

От того, насколько успешно складываются отношения между врачом и пациентом, зависит эффективность лечения. Правильно выстроенный приём и общение во время него гарантируют положительный результат. Какие модели отношений существуют между доктором и больным, на каких принципах они строятся, вы узнаете далее.

Американский биоэтик Роберт Витч выделяет 4 модели отношений врач–пациент:

Патерналистская (сакральная) модель отношений доктора и пациента в России значительно отличается по сравнению с опытом других стран. Это связано с тем, что эта модель распространена не только в медицине, но и в других сферах деятельности, например, в политике или экономике. Так как в СССР были важны права общества, коллектива, государства, а не отдельного человека.

Поэтому, да, у нас особенная страна, и отношения между людьми и профессионалами выстраиваются на особом доверительном уровне. Врачи, как и учителя – это незаменимые специалисты. И хочется вернуть им ту славу, которую они заслуживают, совершая ежедневные подвиги! Для этого и существует наш проект «Клиника года 2020», в рамках которого мы запустим цикл публикаций, и будем знакомить вас с профессионалами своего дела, а также с работой лечебных и оздоровительных учреждений, которые работают на благо общества в нашем городе и республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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