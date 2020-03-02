Фура врезалась в школьный автобус с детьми в Башкирии.

Сегодня днем, 2 марта, на трассе в Башкирии недалеко от города Давлеканово произошла авария с участием школьного автобуса и фуры. Известно об одном пострадавшем.

Как рассказал "КП-Уфа" очевидец дорожного происшествия, школьный автобус остановился, чтобы свернуть с дороги. Водитель уже включил "поворотник", и тут в него сзади врезалась фура ISUZU.

В момент столкновения в автобусе кроме водителя находились учитель и десять детей, среди которых четыре ученика 7-го класса, по двое детей из 5-го и 9-го классов, а также ученицы 8-го и 11-го классов.

Удар оказался очень сильным, и пострадавших могло бы быть больше, но детей спасло то, что все они были пристегнуты ремнями безопасности. Травмы получила лишь сопровождавшая их 43-летняя учительница русского языка и литературы Ольга З.

По словам свидетеля ДТП, она сидела спиной к водителю, на месте, не оборудованном ремнями безопасности. В момент аварии женщина держалась за поручень, его вырвало при столкновении и он ударил учительницу по голове. С ушибленной раной теменной области ее доставили в больницу. По последней информации, врачи наложили на рану швы, но отпускать женщину домой пока не стали. Она остается под присмотром медиков в хирургическом отделении.