2020-02-28T15:09:10+03:00
Общество

Погода в Башкирии на март: в первый месяц весны будут бушевать ураганы

Месяц ожидается теплый и бесснежный
Эльвина АПАРИНА
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В марте будет всего несколько морозных дней, а остальные обещают быть дождливыми, но теплыми.В марте будет всего несколько морозных дней, а остальные обещают быть дождливыми, но теплыми.
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В воскресенье, 1 марта, весна вступает в свои законные права. По предварительным прогнозам синоптиков, первый месяц весны не будет расстраивать жителей Башкирии снежными осадками и морозами. В марте будет всего несколько морозных дней, а остальные обещают быть дождливыми, но теплыми. Расстраивает только одно – в первый весенний месяц в регионе будут бушевать сильные ветра, время от времени порывы будут достигать 20-25 м/с.

Первая неделя месяца, с 1 марта по 6 марта, в регионе будет пасмурно и очень дождливо. Осадки будут идти каждый день. В воскресенье и понедельник ожидается 0 градусов днем, а вот ночью будет еще довольно морозно – столбики термометра опустятся до -6, -8 градусов. Со вторника придет потепление – с 3 по 5 марта днем ожидается +4 градуса, а ночью -2. 6 марта в регион придет снег с дождем, на дорогах ожидается снежный накат и гололедица. Всю неделю будет бушевать ветер – его порывы достигнут до 15 м/с.

Вторая неделя марта будет теплой и без осадков. С 7 по 12 марта ожидается солнце, днем воздух будет прогреваться до +3, +5 градусов, а ночью похолодает до 0 и -2 градусов. Осадков не будет, ветер тоже поутихнет. Но ненадолго - в 20-ых числах он снова вернется.

13 марта характер погоды изменится, потому что в Башкирию придут дожди, которые задержатся до конца месяца. Резких перепадов температур не ожидается – днем стабильно будет +3, +5 градусов, а ночью столбики термометра покажут -2, -4 градуса. В последние три месяца, с 29 по 31 число в некоторых районах Башкирии пройдет небольшой снег. Осадки не лягут полотном, поскольку на улице будет плюсовая температура.

Отметим, что это лишь предварительный прогноз башкирских метеорологов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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