Записки клептомана: уфимцы откровенно рассказали, почему воруют продукты в супермаркетах

Быть воришкой – это постыдно и противозаконно. Клептоман – звучит уже как-то загадочно, словно душевное расстройство, которое нужно понять и простить. Шоплифтер – новомодный термин, который, по сути, так и переводится с английского как «магазинный вор», но нынешняя молодежь воспринимает это как развлечение и даже способ заработка.

«Комсомолка» подслушала (на условиях строжайшей секретности и анонимности!) несколько историй уфимцев, которые любили раньше (поверим на слово) стащить что-нибудь с прилавков магазинов, не заплатив за это ни копейки. А после, вооружившись Уголовным кодексом, подсчитала – какое наказание светит за подобные забавы. Сразу хотим предупредить наших читателей: это не инструкция к действию, не готовая схема преступления, а просто записанное откровение. Мы подчеркиваем, что все это является преступлением и карается законом.

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР НЕ ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ

Первым на откровения расщедрился уфимец Игорь В.: он вспомнил, как несколько лет назад вместе с однокурсником по институту таскал из супермаркетов нарезной сыр.

- Мы были тогда студентами, а они, как известно, народ голодный. Нет, деньги у нас были, просто не хотелось за него платить. Масштабы нашего воровства, а это было именно оно, были небольшими, - вспоминает Игорь. – Сейчас я честно раскаиваюсь за свои действия, но тогда это казалось своеобразной игрой, что ли.

Бесплатный сыр не только в мышеловке. Но за него все равно придется заплатить.Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам молодого человека, «на дело» он всегда ходил со своим товарищем. Причем целью похода в магазин была, как правило, покупка алкоголя и других продуктов. А дорогой нарезной сыр был, своего рода бонусом.

- Мы были полными дилетантами и на профессионализм не претендовали. К тому же, у нас с собой всегда были деньги с запасом, чтобы, если вдруг тебя поймают, можно было сказать: простите, совсем забыл! И оплатить сыр на кассе, естественно. Нам невероятно повезло, что за те пару месяцев, что мы «промышляли» таким способом, нас ни разу не поймали, - говорит молодой человек.

Условий «пополнения запасов» сырной нарезки было всего два. Во-первых, выносить товар студенты ходили только в магазины, расположенные как можно дальше от дома. Во-вторых, они не ходили в один и тот же магазин дважды за неделю.

- Как правило, мы приходили в супермаркет в вечерний «час пик», когда там было много народа. В таких условиях намного легче укрыться от назойливых взглядов охранников, - вспоминает Игорь.

Как они с товарищем «завязали» Игорь вспоминает неохотно. Единственное, что он дал понять во время нашей беседы – их так и не поймали. Решение прекратить «вылазки» парни приняли без посторонней помощи. Возможно, осознали, что воровство – это не игра.

«РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ С ГАРДЕРОБОМ НА ГОД ВПЕРЕД»

- Во времена моего студенчества очень остро вставал вопрос – как можно модно и недорого одеться, - рассказывает уфимка Карина Н. – Стипендии ни на что не хватало, просить у родителей денег было стыдно, а искать подработку – лень, лучше в свободное время погулять или выспаться. Однажды ребята со старшего курса позвали меня в секонд-хенд: мол, там прибарахлиться можно за сущие копейки, а то и бесплатно. Схема оказалась довольно простой: набираешь в примерочную кучу вещей – 10, 15, 20 – все равно за этим никто не следит. Делаешь вид, что все примеряешь, а сам часть вещей одеваешь под свою одежду. Потом, чтобы никто ничего не заподозрил, покупаешь самую дешевую футболку рублей за 50 и спокойно уходишь. За один поход я умудрилась вынести на себе две симпатичных кофты, две футболки и тонкие летние брючки. Так мы обошли практически все секонды в городе, и проблема с гардеробом была решена на год вперед.

Выносить вещи из магазина - не игра и не хобби.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Карина признается, что похожую схему ребята пытались провернуть и в бутиках, но, во-первых, там продавцы тщательно следят, сколько вещей ты берешь с собой в примерочную, а во-вторых, от магнитов на одежде избавиться очень сложно, поэтому есть риск попасться с поличным.

- Хотя в недорогих магазинах еще встречались футболки или свитеры без магнитов, поэтому их можно было свернуть, незаметно пронести в примерочную, а там уже надеть под свою одежду. Но чаще всего мы брали по мелочи – носки, заколки, браслетики там. Однажды моя подруга попалась на выходе с копеечным браслетом. Охранник грозился вызвать полицию, но мы уговорили его отпустить подругу, пообещав, что больше никогда тут не появимся. Нас отпустили, и больше мы рисковать не стали, - вспоминает девушка.

Кража в супермаркете может привести на скамью подсудимыхФото: Михаил ФРОЛОВ

«ПРОДАВЦЫ РЕДКО ПРОВЕРЯЮТ СОДЕРЖИМОЕ КОЛЯСКИ»

Молодой отец Сергей Х. рассказал, что, заходя в магазин с коляской, не мог отказать себе в слабости прихватить с витрины бутылочку йогурта, шоколадку или палку колбасы.

- Стыдно признаваться, но иногда я не брал корзину, а складывал продукты просто в коляску, а некоторые прятал в свернутый козырек или подсовывал под одеяло. Все равно же никто бы не стал разворачивать спящего младенца и проверять, все ли товары выложили на кассе. Не наглел – таскал по мелочи, самое дешевое. А однажды за моим «безобидным» занятием меня застукала жена… Был грандиозный скандал. Она орала, что я ее позорю, что если меня поймают, то обязательно посадят, клялась развестись, если я еще раз что-то возьму, не заплатив. В общем, я послушался и теперь все честно оплачиваю до копейки, - говорит уфимец.- Я всегда понимал, что это воровство, уголовно наказуемое деяние, но не мог отказать себе в слабости что-то незаметно прихватить. Наверное, я клептоман. Это лучше, чем признаваться себе, что ты мелкий бессовестный воришка.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Не стоит забывать, что магазинные кражи (называй это клептоманией или как иначе) – это преступление. Согласно Уголовному кодексу, минимальное наказание за воровство в супермаркете наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, а максимальное – до двух лет лишения свободы. Стоит также учитывать, что если стоимость украденного не превышает 1,5 тысячи рублей, то кражу рассматривают как мелкое хищение и считают административным нарушением. Но штраф придется заплатить в любом случае.

Ни один охранник супермаркета не имеет права самостоятельно обыскивать покупателейФото: Иван ВИСЛОВ

Кроме того, пойманный с поличным воришка будет обязан возместить стоимость краденого товара в пятикратном размере. Однако и здесь есть оговорка: сумма штрафа не может быть меньше тысячи рублей. Проще говоря, даже за похищенную жвачку придется заплатить приличную сумму.

Юристы отмечают, что если кража была совершена впервые, то есть шанс избежать уголовного дела. Для этого достаточно примириться с потерпевшим и возместить ущерб. Но даже в таких случаях прокурор и следователь могут настоять, что проступок был серьезным, и уголовного преследования избежать не удастся.

ЕСЛИ ВАС ОБВИНЯЮТ В КРАЖЕ

Бывают и случаи, когда покупателя на выходе из магазина останавливают сотрудники и обвиняют в краже. Возможно, они ничего подобного не делал и даже не замышлял, но охраннику вдруг «показалось». Они, как правило, требуют показать содержимое сумки или рюкзака. Без веских оснований вы имеет полное право отказать им в этом и потребовать вызвать полицию.

Подозрения в краже должны быть подкреплены доказательствами. Вам обязаны показать видеозапись, на которой видно, что именно вы подошли к товару и спрятали его, либо прошли мимо кассы, не оплатив его. Если вас не выпускают из магазина, не предъявив доказательства, вы сами можете вызвать полицию и попросить прибывших стражей порядка провести обыск. Проводить его должны сотрудники одного пола с вами. Никакие охранники не имеют права самостоятельно вас обыскивать.

Если вас задержали на выходе, а вы ни в чем не виноваты, лучше дождитесь полицейскихФото: Михаил ФРОЛОВ

КОМПЕТЕНТНО:

Елена Садыкова, психолог:

- Клептомания относится к расстройствам психики. У человека возникает непреодолимый импульс украсть что-нибудь: причем не для наживы, вещь обычно совершенно ненужная.

Действие приводит к эмоциональной разрядке возникшего перед этим напряжения. Некоторые психоаналитики приравнивают его к сексуальному. Чаще всего этот нездоровый способ эмоциональной разрядки возникает после жизненных потрясений - то есть это своеобразная реакция на стресс. Причины у каждого могут быть индивидуальны: утрата близкого, потеря привычного круга общения, невзаимная любовь. В основе часто лежит обострившееся ощущение ненужности и незначимости.