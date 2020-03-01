2020-03-01T19:36:39+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» начал плей-офф с беспросветного поражения

Омский «Авангард» хоть и пропустил первым, но полностью контролировал ход матча – 5:2
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: ХК "Авангард"Фото: ХК "Авангард"
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«Салават Юлаев» и «Авангард» в последние годы превращаются в настоящих заклятых врагов. Не забыта еще рана годичной давности, когда омичи преградили поймавшей кураж команде Цулыгина проход в финал Кубка Гагарина, как вот уже снова пришло время выявлять сильнейшего. Правда на этот раз рандеву случилось гораздо раньше – уже в первом круге плей-офф.

Что изменилось в раскладах противостояния за год? Да не сказать, чтобы много. «Авангард» из-за отъезда Михеева за океан стал более «деревянным», а «Салават» из-за стиля работы тренерского штаба более неуправляемым и эмоциональным. Наверное, и все. Сильная и мощная по составу команда с опытнейшим наставником против безумно талантливой банды, выдающую фантастическую игру при наличии куража.

Это противостояние сразу же окрестили самым интригующим среди всех пар КХЛ, потому что предсказать фаворита перед стартом было невозможно.

МЕТСОЛА НЕ ВЫТЯНУЛ

Вопрос для уфимских фанатов – кто стал главным творцом успеха в прошлом сезоне? Десять из десяти болельщиков сразу вскрикнуть – Юха Метсола! Да, именно финский голкипер царил весной 2019-го, нападающие грызли себе ногти, пытаясь понять, как же пробить этого юркого монстра в воротах.

Немудрено, что такой же прекрасной игры ждут от Метсолы и в нынешнем плей-офф. К сожалению, поддержки от защитников не прибавилось, за год отладить взаимодействия у собственных ворот так и не удалось – уфимская оборона в матчах регулярки частенько напоминала решето. Финну дали полный карт-бланш в подготовке к самой важной части сезона, но вот только первую игру в актив ему никак не внесешь.

Безусловно, в негативном результате виноват не только Метсола. Парень, наоборот, держался. Весь первый период его торпедировали нещадно: с разных углов и дистанции летели броски чудовищной силы, и то и дело на пятак врывались нападающие «Авангарда», нервируя и специально провоцируя. Он отнюдь не провалил эту игру, но и не стал спасителем. А «Салават Юлаев» сможет выиграть эту серию, только если последний рубеж находится под железным замком.

Ключевым эпизодом первого матча стал небольшой отрезок, когда после забитого Хартикайненом гола, счет стал 3:2, и был момент, чтобы «юлаевцы» вцепились в соперника. Но вместо того, чтобы поддержать почин полевых игроков, уфимских вратарь пропустил за короткое время подряд две шайбы. Да, были рикошеты. Да, голы получились не самые однозначные с точки зрения правил, и арбитры их очень долго просматривали на повторах. Но пропущены они были уж чересчур легко. В плей-офф такого допускать нельзя.

«АВАНГАРД» В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ

Напомним, перед началом плей-офф даже в самом «Салавате Юлаеве» сказали, что «Авангард» для них крайне неудобный соперник. Первый матч только подтвердил это умозаключение. Все четыре поражения в регулярном сезоне не были случайны. Хартли разбирается в «юлаевцах» как в своих десяти пальцах. Канадский тренер четко знает, что и когда делать.

В первом матче болельщики увидели несколько совершенно разных отрезков – омичи и проигрывали, и удерживали счет, и играли первым номером, и уходили в откат. «Авангард» показал себя удивительно управляемой командой и полной противоположностью «Салавата», который вновь продемонстрировал только одно свое оружие – игру иностранного звена. За год избавиться от этой зависимости не удалось. Умарк с партнерами невероятно круты, но в первой же игре им наглядно показали – одних только их для победы не хватит.

И вот оно время, когда должен ответить главный тренер уфимцев Николай Цулыгин. Желательно новое оружие выкатить уже ко второй встрече, потому что проигрывать в серии 2:0 с таким мощным соперником, да еще и дать им почувствовать вкус крови – это самоубийство, серия может в таком случае закончиться очень быстро. Башкирским болельщикам остается только верить, что продемонстрированное в первой игре не было максимумом нынешнего «Салавата Юлаева».

Матч под номером два состоится уже 3 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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