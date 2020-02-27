«Сказал, что ему отрежут ногу, чтобы дала денег»: стало известно как мигранты обманывали пожилую уфимку, которую поили уксусом

В настоящий ад превратилась жизнь 93-летней уфимки Валентины Репиной, которая по своей доброте душевной пустила пожить к себе двух квартирантов, а те вместо благодарности поили ее разведенным уксусом и обманом присваивали пенсию. Досталось и 23-летней внучатой племяннице, которая с маленькой дочкой на руках приехала помогать бабушке, а в итоге терпела угрозы и придирки подселенцев. Лишь только благодаря вмешательству бдительных и неравнодушных соседей эта история получила счастливый конец. Подробности этой жуткой истории и о дальнейшей судьбе бабушки и внучки «Комсомолке» рассказали волонтеры АНО «Старость в радость».

ОСЛЕПЛА ПОСЛЕ СМЕРТИ ЛЮБИМОЙ СЕСТРЫ

Валентина Репина родилась в 1926 году и более 40 лет проработала на заводе УМПО. Своих детей у женщины не было, поэтому почти всю свою жизнь она прожила в небольшой, но уютной квартире на улице Ферина вместе с родной сестрой. Из близких родственников у женщин была только внучатая племянница Екатерина, которая постоянно навещала своих любимых бабушек, помогала по дому и ходила за продуктами.

Со временем у сестры Валентины развилась старческая деменция, и однажды, оставшись без присмотра, старушка устроила в квартире пожар – уронила зажженную спичку в мешок с крупой. Вспыхнула и клеенка на столе, под которой хранились все документы и сбережения. От трудовых книжек и ветеранских трудовых удостоверений остались только обгорелые обрывки. Тогда на помощь прибежали соседи, которые почуяли запах дыма – они помогли бабушкам выбраться, а позже даже сделали в квартире добротный ремонт.

А потом в семью Валентины пришло горе: ее любимая сестра скончалась от рака, и пожилая женщина осталась совсем одна. Екатерина к тому моменту влюбилась, уехала к своему избраннику в Бижбуляк, вышла там замуж и родила дочь.

- После смерти сестры баба Валя решила все же восстановить документы, все-таки она труженица тыла, ветеран труда. И вот тогда на нее каким-то образом вышла некая сотрудница миграционной службы, которая предложила старушке временно прописать у себя в квартире двух выходцев из бывших союзных республик. Мол, они и по дому будут помогать, и деньги за квартплату лишними не будут, - рассказывает волонтер Ольга Ремарченко. – Бабушка с радостью согласилась и пустила к себе парней. После смерти сестры баба Валя сильно сдала: полностью ослепла и уже плохо передвигалась, так что помощь ей была нужна.

«ЖИЗНЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ В КРОМЕШНЫЙ АД»

Узнав о том, что любимая бабушка осталась совсем одна, в Уфу вернулась и внучка Катя со своей двухгодовалой дочерью. Возвращение молодой женщины совсем не входило в планы мигрантов, которые уже чувствовали себя полноценными хозяевами в квартире.

- Уже позже выяснилось, что квартиранты превратили жизнь бабы Вали и Кати в настоящий ад. Во-первых, они за пять месяцев ни разу не заплатили за квартиру, так что образовалась огромная задолженность. Кроме того, они практически не кормили бабушку, зато постоянно вымогали у нее деньги, отбирали пенсию и тратили ее на свои нужды. Один из парней, зная, что у бабушки есть накопления на карте, воспользовался ее слепотой и цинично ее обманул: намазал ногу чем-то дурно пахнущим, сел рядом и начал жаловаться. Мол, нога сильно болит, врачи обещают и вовсе отрезать, требуется дорогое лекарство. Баба Валя – очень добрый и светлый человек, она отдала ему все деньги, а тот их потратил на себя, - вздыхает волонтер.

Екатерина вместе с дочкой приходят в себя от пережитого ужаса и обещают больше никогда не расставаться с бабушкой

Катерина видела, что происходит, но боялась обратиться за помощью, ведь квартиранты постоянно ее пугали, что вызовут органы опеки и будут свидетельствовать, что она плохая мать – и тогда ребенка отберут. Соседи тоже понимали, что творится неладное – в квартиру их не пускали, Когда одной из соседок все же удалось зайти, чтобы проведать Валентину, женщина с ужасом почувствовала запах уксуса из кружки слепой старушки.

- Они поили бабу Валю разведенным уксусом! Зачем – остается только догадываться, но явно не с добрыми намерениями. Баба Валя сильно похудела, очень ослабла, и поэтому соседи все же вызвали полицию. Спасибо им за это огромное, возможно, только это и спасло старушке жизнь, - говорит Ольга Ремарченко.

Последней капелей стало то, что квартиранты выпросили у бабушки 15 тысяч рублей якобы на покупку детской коляски для правнучки, а сами потратили их на себя. Возмущенные соседи вызвали полицию: при составлении протокола один из мигрантов начал вести себя агрессивно, разломал мебель, кричал и угрожал.

- Они и до этого всю квартиру испортили: диван порезали, утварь из окна выбросили, холодильник сломали. Что сейчас с ними – не знаю. Один парень вроде как нормальный, просто под дурное влияние попал. Он даже приходил потом, прощения просил. А вот второй сейчас задержан до выяснения обстоятельств. Удивительно, но баба Валя сейчас плачет и просит не наказывать своих обидчиков – мол, ошибки все делают, а она их давно простила, - поражается волонтер.

НА ПОМОЩЬ ПРИШЛИ СОСЕДИ И ВОЛОНТЕРЫ

Самое удивительное в этой истории то, что 94-летняя старушка и ее племянница не остались один на один со своей бедой. На помощь им пришли и соседи, и волонтеры: они объявили сбор помощи, и буквально за несколько дней удалось собрать деньги, чтобы полностью погасить долг по квартплате, для бабушки купили специальный противопролежневый матрац, а сейчас собираются сделать в квартире хороший ремонт.

- Мы уже нашли бригаду, которая вызвалась сделать все бесплатно, нужно только купить строительные материалы. 8 марта у бабы Вали день рождения, хотим сделать ей подарок, - радуются волонтеры. – На время ремонта отправим Валентину, Катю и малышку в санаторий – им нужно прийти в себя, отдохнуть и подлечиться. Сейчас бабушку обследуют врачи: нужно понять, в каком состоянии ее организм. Потом поможем Кате устроиться на работу, поможем и с детским садом для Алиночки. Спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись и пришли на помощь. После таких историй хочется вериться в настоящее чудо.

Если и вы хотите помочь Валентине Репиной, вы можете внести посильный вклад на карту Сбербанка 2202 2017 6363 1195 (Елена Валерьевна Г., куратор АНО «Старость в радость»)

ОФИЦИАЛЬНО

По факту случившегося следователи Калининского следственного отдела инициировали следственную проверку: сейчас сыщики выясняют, на законных ли основаниях квартиранты заняли комнату в квартире пенсионерки, и действительно ли они третировали старушку и ее родственницу.

- В настоящее время следователями предстоит опросить саму пожилую женщину, ее родственников и арендаторов комнаты, проверить сведения о наличии нарушений ее жилищных прав, правомерность регистрации арендаторов в квартире, а также факты иных посягательств. В ходе проверки также будут изучены жилищно-бытовые условия проживания пожилой женщины на предмет необходимости оказания дополнительной социальной поддержки, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.