2020-02-25T12:01:47+03:00
Происшествия

Смертельные аварии и убийство на улице: подборка ЧП за минувшую неделю в Башкирии

«Комсомолка» собрала самые громкие происшествия
Эльвина АПАРИНА
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В аварии погибла автомобилистка из первой иномарки, еще трое пострадали.В аварии погибла автомобилистка из первой иномарки, еще трое пострадали.
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Минувшая неделя в Башкирии не отличилась спокойствием – десятки аварий, смертельные пожары и убийства. Но больше ЧП пришлось на выходные. «Комсомолка» расскажет, какие происшествия взбудоражили всю республику.

РАЗБИЛАСЬ МАТЬ ТРОИХ ДЕТЕЙ

22 февраля в смертельном ДТП в Белорецком районе погибла мать троих детей. На трассе Уфа-Белорецк близ села Серменево «Нексия» столкнулась с «Фордом Фокус», а тот отлетел в «Шкоду Рапид». Удар был настолько разрушительным, что части машин раскидало на десятки метров вокруг.

В аварии погибла автомобилистка из первой иномарки, еще трое пострадали.

Погибшей оказалась жительница села Улуелга Белорецкого района Лилия Б. Женщина работала в местной ветеринарной станции в качестве санитара. Многие пользователи соцсетей, исходя из фотографий с места аварии, предположили, что Лилия ехала на большой скорости. Знакомые женщины уверены, это невозможно.

Известно, что у женщины остались трое несовершеннолетних детей - две дочки и сын.

УБИЙСТВО В ПРАЗДНИК

Трагедией завершилось празднование Дня защитника Отечества в Бижбуляке. Здесь, глубокой ночью 23 февраля, рядом с кафе зарезали 38-летнего местного жителя. Мужчина получил удар в сердце, который оказался смертельным. Погибшим оказался Михаил П., житель Бижбуляка. Известно, что он пришел отметить праздник в кафе с женой и родственниками. Под утро они собрались домой и на улице увидели мужчину, который лежал в сугробе.

Со слов родственников, Михаил подошел к нему, чтобы поднять его, и тот с агрессией набросился на него, схватил нож и ударил Михаила им прямо в сердце.

Михаил скончался от кровопотери в больнице Бижбуляка. У него осталась супруга и двое несовершеннолетних детей, три дня назад он вернулся с вахты домой. Сейчас ведется расследование, предполагаемый убийца задержан.

ДЕВОЧКА УМЕРЛА с ДТП

Грустные новости пришли из больницы – там скончалась 10-летняя девочка, которая попала в аварию со своими родителями в Кармаскалинском районе.

Как ранее сообщала «Комсомолка», ДТП произошло днем 18 февраля, на автодороге Уфа-Оренбург, неподалеку от деревни Бузовьязы. Грузовик DAF остановился на светофоре, и в этот момент сзади в него влетел автомобиль «Volkswagen Polo», в котором находились супруги и их дочь. Удар был такой силы, что иномарка буквально залетела под фуру и превратилась в груду металла. Родители малышки погибли на месте, а сама она была госпитализирована. К сожалению, старания врачей не помогли, и она умерла.

Погибшими оказались семья из Кумертау. В тот день они ехали в Уфу, чтобы показать дочь врачу. Дома их осталась ждать еще одна шестилетняя дочка. Малышка постоянно спрашивает у родственников, когда же приедут домой ее родители и сестра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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