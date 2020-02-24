«Он истекал кровью»: на трассе в Башкирии погиб молодой вахтовик

Стали известны подробности аварии, которая произошла 23 февраля в Туймазинском районе Башкирии. Как ранее сообщала «КП – Уфа», 28-летний мужчина на ВАЗ-2115 сбил лошадь. Удар был такой силы, что животное погибло на месте, а автомобилист и его пассажир получили травмы. К сожалению, врачи не сумели сохранить жизнь водителя, и он умер в больнице.

Погибшим в аварии оказался 28-летний Линар С., житель Шаранского района республики. На момент аварии он был трезв. Выяснилось, что Линар сбил не просто лошадь, а въехал прямо в табун лошадей, которые в тот роковой вечер прогуливались бесхозно по проезжей части.

За Линаром ехал автомобиль, водитель которого помогал пострадавшим.

- Мы ехали за ними и первые оказали помощь. Не дал водителю истечь кровью, отправили со скорой, - написал Павел В.

Как рассказали близкие Линара, он был отзывчивым, добрым и трудолюбивым. Последнее время он трудился по вахтам в Нижневартовске.

- Родителям очень тяжело будет, он их опорой был, - говорит его подруга Алсу.

Жениться и завести детей Линар еще не успел.

На гуляющих по дороге коней из фермы Агирово местные жители жалуются уже не в первый раз.

- Мы тоже утром 17 числа чуть не сбили лошадь. В последний момент увидели, чуть не перевернулись. Чудом живы остались. Вчера в 23:50 тоже переходили дорогу, - написала местная жительница.

По факту аварии сейчас ведется разбирательство.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.