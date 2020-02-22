«Мать винит себя во всем, слезами заливается»: супругов из Башкирии, потерявших в пожаре сына, могут привлечь к ответственности

Вчера вечером, 21 февраля, в селе Юлдашево Учалинского района было шумно и страшно: возле небольшого бревенчатого домика на улице Речной толпились пожарные машины, кареты скорой помощи, полиции и следственного комитета. Как оказалось позже, в доме загорелась комната, в которой играли трое маленьких мальчиков, оставшихся на время без присмотра. Малыши взяли спички… вспыхнули обои, пламя перекинулось на потолок и окна. Дети практически мгновенно надышались угарным газом и потеряли сознание. В этот момент к дому подъехал вернувшийся с работы отец – он разбил окно, вместе с подбежавшим соседом вытащил детей на улицу, вызвал скорую и пожарных. Медики приехали очень быстро и отвезли малышей в больницу, но, к сожалению, младший двухгодовалый мальчик умер в больнице, так и не приходя в сознание. Его старшие братья, четырех и шести лет, сейчас находятся под наблюдением врачей. Их состояние медики оценивают как средней тяжести, но стабильное.

МАТЬ ВЫШЛА НА ПЯТЬ МИНУТ В МАГАЗИН

Как оказалось, в тот роковой вечер малыши остались дома вместе со своей мамой – 25-летней Лидией С., а их отец, 28-летний Ильсур, был на работе. Мать готовила ужин, пока дети играли в гостиной. В какой-то момент закончилось молоко, и молодая женщина всего на пять минут решила выбежать в киоск, чтобы купить продукты, оставив детей одних.

- Дети решили пошалить, взяли спички, что с них взять – мальчишки же, - не может сдержать своих слез родственница семьи Раушания Я. – Самое ужасное, что в доме был пожарный извещатель, совсем недавно поставили, как младшенький родился, но почему-то в этот раз он не сработал.

Огонь практически не тронул обстановку в доме – обуглились обои, слегка обгорели окна и потолок, но даже пары вдохов опасного угарного газа хватило для отравления малышам.

Конечно, многие комментаторы в соцсетях накинулись на молодую мать, обвиняя ее во всех смертных грехах. Кто-то даже утверждал, что женщина ушла в гости пьянствовать, забыв о своих детях. Все сомнения развеяли родственники молодой семьи, которые заступились за и без того убитых горем родителей.

- Нечего сплетни разводить! Это благополучная, любящая семья, которые жили и дышали ради своих детей, пылинки с них сдували, баловали, как могли. Мать никогда и капли спиртного в рот не брала, а всего лишь отлучилась на минутку в магазин. Кто же знал, что все так выйдет. Мать и так винит себя во всем, слезами заливается, страшно посмотреть на нее, как мучается.

СЛЕДОВАТЕЛИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Впрочем, у следователей своя точка зрения на происходящее. Если сначала Учалинский следственный отдел инициировал доследственную проверку по факту случившегося, то вскоре уже возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи намерены выяснить, почему родители оставили своих детей без присмотра, подвергнув их смертельной опасности.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причины смерти ребенка и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы и родители детей, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики, - уточнили в пресс-службе ведомства.

«Комсомольская правда - Уфа» приносит искренние соболезнования семьи погибшего малыша и желает старшим детям скорейшего выздоровления.