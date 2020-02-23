2020-02-23T08:54:44+03:00
Общество

«Постоянно кричала, галлюцинации, никого не узнавала»: семилетняя девочка из Башкирии столкнулась со странной болезнью

Теперь мать Оли ищет любую возможность, чтобы спасти своего ребенка
Яна БАЗЕКИНА
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Самыми близкими друзьями для семилетней Оли стали ее мама и рыжий котСамыми близкими друзьями для семилетней Оли стали ее мама и рыжий кот
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Семилетняя Ольга Печуляк из села Зилаир мечтает ходить в школу, играть с подружками в куклы, но редкое и очень опасное заболевание постепенно разрушает мозг малышки, а ее мать совершенно растеряна – как и где ей лечить свою девочку. Перивентрикулярная лейкомаляция - это диагноз, который встречается у недоношенных детей, выявляется сразу после рождения, и только своевременное лечение способно сохранить и продлить жизнь ребенка. Вот только у Оли эту болезнь выявили только через семь лет, и сейчас врачи не дают никаких прогнозов.

РОДИЛАСЬ НЕДОНОШЕННОЙ И ОЧЕНЬ СЛАБЕНЬКОЙ

Мама Ольги – 46-летняя Миляуша Султанбаева – майор юстиции, почти всю свою жизнь проработала в следственных органах, но недавно вышла на пенсию из-за проблем со здоровьем. О своей беременности Миляуша узнала, когда работала старшим следователем на Чукотке, в поселке Лаврентия.

- Кислородное голодание, озоновое излучение, постоянная угроза выкидыша… Я же на снегоходе каталась к местам происшествия – часто трясло, возникали кровотечения. В поселке нас было девять беременных, семь женщин родили мертвых детей, мне повезло больше. Благодаря великолепным врачам мне удалось доносить ребенка до 32 недели, - вспоминает Миляуша. – Вот только во время беременности я умудрилась заболеть инфекционной ангиной, долго не могла вылечиться, антибиотики не помогали. Перед родами я даже говорить не могла, только пила через трубочку.

Внутриутробная инфекция не прошла бесследно: девочка родилась недоношенной и очень слабенькой. Миляуша признается, что педиатр вообще первые два-три месяца не верила, что Ольга выживет – у малышки образовалась гидроцефалия, часто возникали судороги. Конечно, о работе следователем на Чукотке пришлось забыть. Миляуша перебралась в Зилаир, купила там дом и устроилась на работу в районный следственный отдел.

- Первые пять лет мы вообще не вылезали из больниц. Постоянно были на контроле у невролога, поскольку сразу нам поставили органическое поражение мозга и кучу других страшных диагнозов. Плюс ко всему у дочки был постоянно критически низкий сахар в крови. Ой, страшно вспоминать, сколько кошмаров мы пережили, - вздыхает Миляуша. – Когда сахар падал, ребенок начинал «уходить»: кричала, никого не узнавала, билась в судорогах, галлюцинации… Потом реанимация, врачи возвращали дочь буквально с того света. Мы обошли все больницы, лежали в отделении эндокринологии – все говорили, что у дочери гормонально-генетический сбой в организме, но никто даже не предложил оформить инвалидность. Да что там инвалидность, никто даже не додумался отправить нас на МРТ – тогда бы причина всех наших бед была бы понятна сразу.

За последний месяц у ребенка резко упало зрение, пришлось одеть очки

За последний месяц у ребенка резко упало зрение, пришлось одеть очки

«ВРАЧ ПРОЧИТАЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СТАЛ ВЫРАЖАТЬ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ»

О самом главном диагнозе дочери Миляуша узнала совершенно случайно во время очередной госпитализации. В начале года у девочки сначала резко упало зрение, а потом началось недержание мочи. На выписанный препарат у девочки открылась сильнейшая аллергия – кожа покрылась ярко-красными зудящими пятнами, а температура не опускалась ниже 40 градусов. В больнице во время полного обследования невролог все же выписал направление на МРТ.

- Я тогда еще ничего не знала об этой болезни. Врач читает заключение, а потом зачем-то мне соболезнования начинает выражать. Единственное, что я поняла, что у дочки словно «коррозия» мозга, разрушается белое вещество – и ребенок сначала слепнет, потом глохнет, потом паралич, потом смерть. А еще я узнала, что этот диагноз ставится при рождении и сразу же начинается лечение! А моя дочь семь лет не получала этого лечения, я боюсь даже думать, какие изменения произошли в ее мозге! – возмущается Миляуша.

В уфимском психоневрологическом диспансере диагноз «перивентрикулярная лейкомаляция» подтвердили … и отправили обратно в Зилаир, наблюдаться у участкового невролога. Вот только Миляуша беспокоится, что никакого лечения в глубинке она не дождется и просто потеряет дочь.

- Уже начались сильные изменения – недержание мочи, сильные галлюцинации, дочь видит то, что семилетний ребенок даже вообразить не может в силу своего возраста, и ей очень страшно. Я виду не подаю, что сильно переживаю, а по ночам заливаюсь слезами – куда же мне обратиться за помощью. Где нам искать спасения? В какой клинике помогут Оленьке? – задается вопросами измученная женщина.

Сейчас девочка проходит комиссию для получения инвалидности, а ее мама продолжает искать клинику, которая бы приняла Ольгу, и просит откликнуться всех, у кого есть успешный опыт лечения этой опасной и редкой болезни. Если вы можете помочь советом или информацией, просьба обратиться по телефону 8(937)857-87-73 (Миляуша Султанбаева).

ИСТОЧНИК KP.RU

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