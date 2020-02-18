2020-02-18T16:13:07+03:00
Общество

Уфа снова встала в 10-балльных пробках из-за снежного апокалипсис

Огромное количество осадков парализовало движение автомобилей
Эльвина АПАРИНА
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Дворники сегодня работают с пяти утраДворники сегодня работают с пяти утра
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Сегодня, 18 февраля, на Уфу снова обрушился сильный снегопад – осадки парализовали автомобильное движение. Сейчас, по данным сервиса Яндекс.карты, город встал в 10-балльных пробках. Тем временем мэрия сообщает, что грузовики в город не пускают, а коммунальщики работают в усиленном режиме.

ВЫЕЗД ИЗ ДЕРЕВЕНЬ ЗАКРЫТ

Снежный коллапс начался еще с утра. Ранее МЧС Башкирии сообщали, что населенные пункты Приютово Белебеевского района и Бекетово Кармаскалинского района оказались заблокированы. Дорогу здесь замело настолько, что автомобили застряли и не могли выехать. На место были направлены силы сотрудников МЧС. Также организовали работу техника для расчистки дорожного полотна, на данный момент движение осуществляется в штатном режиме.

По городу множество ДТП, которые затрудняют движение

По городу множество ДТП, которые затрудняют движение

КОММУНАЛЬЩИКИ РАБОТАЮТ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

Уфимским коммунальщикам отдыхать некогда – они снова вышли на работу в усиленном режиме. С 5 утра вышли 812 дворников и привлечены 466 сотрудников управляющих компаний из числа уборщиков подъездов, слесарей, сантехников и других специалистов. Дворники занимаются расчисткой дворов, тротуаров, остановок.

Жилищные организации Уфы заранее оповещают жителей о предстоящей уборке во дворе. По поручению Ульфата Мустафина районные учреждения благоустройства помогли жилищным организациям и выделили дополнительную технику. Эта мера позволяет вывозить с придомовых территорий больше снега, чем в предыдущие годы.

СОТНИ ДТП И ПРОБКИ

Уфа встала в одной большой пробке – движение затруднено на десятках улицах. Тяжелая ситуация наблюдается на проспекте Октября, улицах Города Галле, Бакалинской, Менделеева, Зорге, Комсомольской, Софьи Перовской, Пугаечева, Демское Шоссе. Выезд из микорайона Сипайлово также заблокирован – из-за снегопада все движутся очень медленно. Также по городу очень много мелких ДТП, которые создают препятствия.

ГРУЗОВИКИ В ОБЪЕЗД

Въезд в Уфу ограничен для грузового транспорта на несколько часов.

Временное ограничение на въезд большегрузов введено сегодня, 18 февраля, в период с 17:00 до 21:00 на автомобильных дорогах общего пользования по направлениям Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.

Власти башкирской столицы сообщат, когда проезд по автодорогам будет открыт.

Отметим, что такой характер погоды сохранится в Уфе еще ближайшие два дня. В среду и четверг, 19 и 20 февраля, в столице Башкирии пройдут сильные снегопады с утра до ночи. А температура воздуха составит +1 градус днем и 0 ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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