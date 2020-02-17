Авария с маршруткой и погибшая в пожаре девочка: подборка ЧП за минувшую неделю в Башкирии

Минувшая неделя отметилась в Башкирии сразу несколькими крупными пожарами и авариями, унесшие человеческие жизни. «Комсомолка» расскажет о самых громких ЧП, которые не оставили равнодушными жителей республики.

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА ПОГИБЛА В СГОРЕВШЕМ БАРАКЕ

В ночь на 15 февраля на железнодорожной станции Тауш, что в Уфимском районе, собрались пожарные, медики и полиция. Там вспыхнул двухэтажный барак, в котором проживали четыре семьи. Прибывшие спасатели вывели на улицу 8 человек, после чего быстро потушили пламя, но проливая завалы, обнаружили тело четырехлетней девочки, которая надышалась угарным газом и не смогла выбраться. 55-летний хозяин квартиры, хоть и получил серьезные порезы, все же успел покинуть опасную квартиру. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют следователи, которые возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В ГОРЯЩЕМ ДОМЕ ПОСТРАДАЛА СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА

Еще один пожар, унесший человеческую жизнь, произошел 14 февраля в деревне Баймурзино Мишкинского района. Там поздно вечером вспыхнул одноэтажный кирпичный дом: прибывшие спасатели успели вывести на улицу 80-летнюю бабушку, ее с ожогами увезли на скорой в больницу. А вот ее 80-летнего супруга, к сожалению, спасти не удалось. Мужчина погиб, надышавшись дымом. Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС, по предварительным данным, во всем виновата неисправная электропроводка.

В ПОЖАРЕ СГОРЕЛИ ДВОЕ МУЖЧИН

А вот в деревне Абзаново Зианчуринского района Башкирии случился пожар, в котором погибли сразу два человека. Сообщение о том, что горит одноэтажный бревенчатый дом, поступило спасателям около 7 утра. Прибывшие пожарные застали печальную картину: небольшой домик был полностью объят пламенем, а позже на обугленных развалинах спасатели обнаружили два обгоревших трупа. Погибшими оказались мужчины 62 и 54 лет, которые, скорее всего даже не успели проснуться, когда вспыхнул пожар. Что же стало причиной возгорания – проводка или неосторожное обращение с огнем, сейчас выясняют следователи.

В УФЕ МАРШРУТКА СТОЛКНУЛАСЬ С АВТОМОБИЛЕМ

13 февраля на проспекте Октября столкнулись маршрутный автобус «Мерседес Дукато» и ВАЗ-2107. Авария случилась в вечерний час пик: по предварительным данным, водитель маршрутки был невнимателен за рулем и не уступил дорогу на повороте, из-за чего и произошло столкновение. В итоге рассечения и ушибы получили две пассажирки автобуса – 18-летняя девушка и 65-летняя женщина – им понадобилась медицинская помощь. А вот сами водители отделались испугом, теперь им предстоят разбирательства с дорожной полицией.

НА ГРАНИЦЕ БАШКИРИИ ЗАФИКСИРОВАНЫ ДВА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

12 февраля на границе Башкирии и Челябинской области сейсмологи зафиксировали слабый подземный толчок магнитудой 2,8 – эпицентр подземного колебания находился в районе ел Кутуево, Кулушево и Мусино. Чуть более сильные толчки, магнитудой 3.0, позже зафиксировали в Уральских горах, у сел Ашаево и Новобелокатай. Впрочем, как утверждают сейсмологи, беспокоиться не о чем: такие толчки не несут никакой опасности зданиям, а почувствовать их человеку практически невозможно.