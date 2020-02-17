«Осталась поиграть с дедушкой»: под Уфой трагически погибла четырехлетняя девочка

Поздним вечером 14 февраля под Уфой, на железнодорожной станции «1646 км» вспыхнула квартира в одноэтажном бараке, в котором проживало четыре семьи. Соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных: прибывшие спасатели вывели на улицу восемь человек, включая двоих ребятишек.

Из горящей квартиры на свежий воздух удалось вытащить 55-летнего мужчину, который получил серьезные порезы рук и находился в сильнейшем шоке: постоянно показывал на дверь квартиры и порывался снова броситься внутрь. Позже пожарные поняли, что именно искал внутри мужчина: проливая обугленные завалы, они наткнулись на бездыханное тело четырехлетней девочки. По всей видимости, малышка надышалась угарным газом, потеряла сознание, и не смогла выбежать в подъезд.

Барак практически выгорел дотла. Фото: МЧС по РБ

ДУШИ НЕ ЧАЯЛИ В СВОИХ МАЛЫШКАХ

Как рассказали «Комсомолке» в Кириловском сельсовете, в злополучной однокомнатной квартире проживала молодая семья – 30-летний Марат Х. и его 28-летняя супруга Гульшат, а также две их дочери – шестилетняя Сафина и четырехлетняя Эмина (имена несовершеннолетних изменены – Ред.). О семье все отзывались только положительно: родители баловали и ласкали своих дочурок, и никогда не ссорились между собой. По некоторым данным, в тот роковой вечер, супруги со старшей дочерью отправились в город, чтобы навестить родственников, а присмотреть за младшей попросили их 55-летнего дедушку, который без вопросов согласился посидеть с внучкой. Из-за чего именно вспыхнул пожар – из-за ветхой проводки, неисправных электроприборов или из-за неосторожного обращения с огнем, сейчас выясняют следователи и дознаватели МЧС. Но когда супруги вернулись домой, то их ждали шок и горе. Они до сих пор не могут поверить, что их младшей дочери больше нет в живых. Сейчас семья временно поселилась у родственников в Уфе, поскольку их квартира полностью выгорела изнутри.

- Приходили печальные, бледные. Видно, что очень переживают, мы старались их не мучить расспросами, - рассказали соседи супругов. – Что случилось, не знаем. Уже поздно было, сами ничего не успели понять.

В семье подрастали две дочери, которых родители баловали и ласкали

ОФИЦИАЛЬНО

Гибелью ребенка в пожаре заинтересовали и следователи, которые возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертиз, которые установят причины смерти ребенка и возгорания жилого дома. Также допрашиваются очевидцы и жильцы дома, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в следственном управлении республики, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования близким погибшей девочки.