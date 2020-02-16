Военные рассказали, что произошло с таинственно пропавшим солдатом из Башкирии

Родные 23-летнего контрактника из Башкирии, который проходит службу в Челябинской области, целый месяц не получали от него вестей. По словам матери Наиля Кидрячева, тот перестал выходить на связь с семьей 11 января. Телефон парня выключен, аккаунты в соцсетях удалены. Женщина обратилась к общественности и в СМИ с просьбой помочь найти сына.

В ЧАСТИ ГОВОРЯТ - УСПОКОЙТЕСЬ

Как только сын исчез, обеспокоенная мать первым делом связалась к руководством гарнизона, но, по ее признанию, ничего не добилась.

- Где Наиль – до сих пор непонятно. В части говорят - успокойтесь. В прокуратуру не ходите, а то откроют уголовное дело и отправят в дисбат. Но терпение кончилось, и мы написали заявление в военную прокуратуру, - рассказала в беседе с изданием 74.RU мать контрактника Зимфира.

Она признается – однажды сын уже исчезал без предупреждения, но тогда его быстро нашли. В этот же раз, устав от месяца неведения, Зимфира Кидрячева вознамерилась сама поехать в Чебаркуль на поиски сына, но тут раскрылось истинное положение дел.

УВОЛЕН С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ

После поднявшейся в СМИ шумихи командование Чебаркульского гарнизона пролило свет на ситуацию. По их данным, контрактник вовсе не пропадал.

- Данный военнослужащий уволен с военной службы в связи с невыполнением им условий контракта с 12 февраля. В настоящий момент он находится в отпуске с последующим исключением из списков части, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.