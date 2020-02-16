2020-02-16T09:44:24+03:00
Общество

Военные рассказали, что произошло с таинственно пропавшим солдатом из Башкирии

Семья разыскивала молодого человека целый месяц
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Оказалось, 23-летнего солдата уволили из-за неисполнения условий контракта, и сейчас он находится в отпускеОказалось, 23-летнего солдата уволили из-за неисполнения условий контракта, и сейчас он находится в отпуске
Изменить размер текста:

Родные 23-летнего контрактника из Башкирии, который проходит службу в Челябинской области, целый месяц не получали от него вестей. По словам матери Наиля Кидрячева, тот перестал выходить на связь с семьей 11 января. Телефон парня выключен, аккаунты в соцсетях удалены. Женщина обратилась к общественности и в СМИ с просьбой помочь найти сына.

В ЧАСТИ ГОВОРЯТ - УСПОКОЙТЕСЬ

Как только сын исчез, обеспокоенная мать первым делом связалась к руководством гарнизона, но, по ее признанию, ничего не добилась.

- Где Наиль – до сих пор непонятно. В части говорят - успокойтесь. В прокуратуру не ходите, а то откроют уголовное дело и отправят в дисбат. Но терпение кончилось, и мы написали заявление в военную прокуратуру, - рассказала в беседе с изданием 74.RU мать контрактника Зимфира.

Она признается – однажды сын уже исчезал без предупреждения, но тогда его быстро нашли. В этот же раз, устав от месяца неведения, Зимфира Кидрячева вознамерилась сама поехать в Чебаркуль на поиски сына, но тут раскрылось истинное положение дел.

УВОЛЕН С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ

После поднявшейся в СМИ шумихи командование Чебаркульского гарнизона пролило свет на ситуацию. По их данным, контрактник вовсе не пропадал.

- Данный военнослужащий уволен с военной службы в связи с невыполнением им условий контракта с 12 февраля. В настоящий момент он находится в отпуске с последующим исключением из списков части, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мистическая загадка китайского вируса-убийцы: Журнал Ротшильдов предсказал новую болезнь еще больше года назад
«Сложно поверить, что еще два месяца назад этот вирус, поглотивший сейчас все внимание СМИ, финансовых рынков и политиков, был нам абсолютно неизвестен», - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус
Новости 24
В Башкирии многоквартирный дом два года живет без газа из-за проблем с вентиляцией
Стало известно, куда увезли дорогую уфимскую новогоднюю иллюминацию
Жителю Башкирии всадили нож в грудь за блатной жаргон
Медведь Василий из Башкирии взорвал соцсети, прокатив человека по льду
На ножках появились странные синяки: пятимесячный мальчик из Уфы столкнулся со страшной болезнью
«Ее заклевывают вороны!»: в Уфе уже вторые сутки на дереве сидит печальная сова
В Уфе полицейские задержали юную парочку, промышлявшую кражей курток в торговом центре
В Уфе разыскивают пропавшего без вести 29-летнего Сергея Павлова
В Башкирии на очистку русла реки Демы власти выделят 240 млн рублей
В Башкирии в собственном доме сгорел 42-летний мужчина
В Уфе водитель маршрутки читал книгу за рулем и прижал дверью пассажирку
В уфимских МФЦ расширился спектр услуг