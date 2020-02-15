2020-02-17T10:18:34+03:00
Происшествия

«Вы всегда будете в наших сердцах»: на трассе в Башкирии погибли супруги

Еще пять человек, включая семилетнего ребенка, сейчас находятся в больнице
Инга НОВИЦКАЯ
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Погибшие супруги возвращались домой, когда попали в авариюПогибшие супруги возвращались домой, когда попали в аварию
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Страшная авария, произошедшая сегодня утром, 15 февраля, в Иглинском районе Башкирии унесла жизнь супружеской пары, возвращавшейся домой в Уфу.

Напомним, что около 11.00 на трассе «Самара – Уфа - Челябинск» столкнулись встречные «Рено Дастер» и «Шевроле Нива». От мощного удара обе машины вылетели на обочину и превратились в груду измятого железа, а от полученных травм 59-летний водитель «Дастера» и его 62-летняя пассажирка погибли на месте. Еще пять человек, включая 70-летнего водителя «Нивы» и семилетнего ребенка, с ушибами и переломами сейчас находятся в больнице. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, только детское автомобильное кресло спасло ребенку жизнь.

- Какой-то лютый замес с трупами, кровью и искореженным металлоломом. Жуткое зрелище, - делятся в социальных сетях очевидцы аварии. - Видели эту аварию, удар был очень сильный, шансов выжить у них просто не было.

Из-за аварии движение на трассе пришлось временно перекрыть, поэтому на дороге вытянулась многокилометровая пробка.

От мощного удара обе машины смяло, словно консервную банку

От мощного удара обе машины смяло, словно консервную банку

Погибшими в страшной аварии оказались супруги Закий и Флюра Халитовы из Уфы, по словам знакомых, в это роковое утро они возвращались домой из гостей. Из-за чего произошла авария – из-за скользкой дороги или превышения скорости – сейчас выясняют дорожные полицейские. Близкие погибших супругов не могут сдержать своей скорби.

- Вы всегда будете в наших сердцах. Помним, любим, скорбим, - пишет двоюродная сестра Флюры Халитовой Альбина Б.

- Это была добрая прекрасная пара, которая в любую секунду отзывалась и готова была прийти на помощь. Царство им небесное, - пишет знакомая погибших супругов Фаима Г.

Как оказалось, своих детей у Халитовых не было, поэтому организацией похорон будут заниматься их ближайшие родственники.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родственникам погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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