«Вы всегда будете в наших сердцах»: на трассе в Башкирии погибли супруги

Страшная авария, произошедшая сегодня утром, 15 февраля, в Иглинском районе Башкирии унесла жизнь супружеской пары, возвращавшейся домой в Уфу.

Напомним, что около 11.00 на трассе «Самара – Уфа - Челябинск» столкнулись встречные «Рено Дастер» и «Шевроле Нива». От мощного удара обе машины вылетели на обочину и превратились в груду измятого железа, а от полученных травм 59-летний водитель «Дастера» и его 62-летняя пассажирка погибли на месте. Еще пять человек, включая 70-летнего водителя «Нивы» и семилетнего ребенка, с ушибами и переломами сейчас находятся в больнице. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, только детское автомобильное кресло спасло ребенку жизнь.

- Какой-то лютый замес с трупами, кровью и искореженным металлоломом. Жуткое зрелище, - делятся в социальных сетях очевидцы аварии. - Видели эту аварию, удар был очень сильный, шансов выжить у них просто не было.

Из-за аварии движение на трассе пришлось временно перекрыть, поэтому на дороге вытянулась многокилометровая пробка.

От мощного удара обе машины смяло, словно консервную банку

Погибшими в страшной аварии оказались супруги Закий и Флюра Халитовы из Уфы, по словам знакомых, в это роковое утро они возвращались домой из гостей. Из-за чего произошла авария – из-за скользкой дороги или превышения скорости – сейчас выясняют дорожные полицейские. Близкие погибших супругов не могут сдержать своей скорби.

- Вы всегда будете в наших сердцах. Помним, любим, скорбим, - пишет двоюродная сестра Флюры Халитовой Альбина Б.

- Это была добрая прекрасная пара, которая в любую секунду отзывалась и готова была прийти на помощь. Царство им небесное, - пишет знакомая погибших супругов Фаима Г.

Как оказалось, своих детей у Халитовых не было, поэтому организацией похорон будут заниматься их ближайшие родственники.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родственникам погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.