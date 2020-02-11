2020-02-11T17:25:49+03:00
Общество

В Башкирии прошла зимняя спартакиада АО «Транснефть – Урал»

В празднике спорта приняли участие более 150 спортсменов из шести филиалов и аппарата управления предприятия
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Зима в этом году не балует нас ровной погодой – то оттепели сменяются морозами, то за пару дней выпадает едва ли не месячная норма осадков. Но поклонников зимних видов спорта это нисколько не останавливает: их манит тонкая нить лыжни, вьющаяся среди одетых в иней елочек, и горные склоны, по которым так здорово мчаться на лыжах или сноуборде, обгоняя снежные вихри! Но спорт – это всегда соревнование. И, наверное, каждый, в ком жив спортивный дух, хочет проверить свои силы в состязании. На днях такая возможность представилась спортсменам из числа нефтепроводчиков: в окрестностях озера Кандрыкуль прошла зимняя спартакиада АО «ТранснефтьУрал». Более 150 участников соревновались в четырех видах спорта: лыжные гонки и лыжная эстафета, горные лыжи и сноуборд.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Начались соревнования со сноуборда и горных лыж. У женщин безоговорочным лидером в сноуборде стала Олеся Казарина из Черкасского НУ, которая с заметным отрывом опередила своих коллег из Туймазов и Челябинска.

Чемпион в сноуборде Семен Захаров

Чемпион в сноуборде Семен Захаров

У мужчин разница была меньше, но победа Семена Захарова (СУПЛАВ), победителя прошлогодней Спартакиады компании «Транснефть», также была очень убедительной. Второе и третье места заняли участники из Черкасского и Арланского НУ.

В соревнованиях по горным лыжам среди женщин старше 35 блистали представительницы кадровой службы предприятия: первое место заняла Гульнара Курбанова из аппарата управления, второе и третье – участницы из туймазинского и курганского филиалов.

Резеда Каскинова стала лучшей в горных лыжах

Резеда Каскинова стала лучшей в горных лыжах

В соревнованиях среди женщин до 35 лет копилки своих команд пополнили горнолыжницы аппарата управления (Резеда Каскинова, I место), Черкасского и Туймазинского НУ. Очень непросто было определить победителей среди горнолыжников-мужчин – настолько близкие результаты показывали участники в обоих возрастных группах. По две медали завоевали представители аппарата управления и туймазинского НУ, по одной – горнолыжники из черкасского и курганского филиалов. Победителями стали Марат Якупов из Черкасского НУ и Вадим Сердюк из аппарата управления.

Довольны были и болельщики, которые изо всех сил поддерживали спортсменов. Конечно, в спартакиаде участвуют не профессиональные атлеты, однако среди нефтепроводчиков действительно немало людей, искренне увлеченных спортом, а потому на лыжне и горном склоне они, как и на работе, выкладываются полностью. Так что накал эмоций во время соревнований обеспечен!

ДОМАШНИЕ СТЕНЫ

Второй соревновательный день окончательно помог определить команды-лидеры. В лыжных гонках спортсмены Туймазинского НУ завоевали четыре награды (причем три из них на счету у женщин), три раза поднимались на пьедестал лыжники Черкасского НУ, по две медали у сборных аппарата управления и Курганского НУ, одну медаль завоевал представитель Арланского НУ.

Квартет аппарата управления стал самым быстрым в эстафете

Квартет аппарата управления стал самым быстрым в эстафете

Яркую точку в спортивном празднике поставила смешанная эстафета, первое место в которой уверенно заняла сборная аппарата управления (Евгений Константинов, Гульнара Курбанова, Маргарита Шайхутдинова, Руслан Ибрагимов) – традиционный победитель в этом виде соревнований, неизменно выигрывающая их уже несколько лет подряд.

Команда Туймазинского НУ победила в Спартакиаде

Команда Туймазинского НУ победила в Спартакиаде

Ну а победителем спартакиады по итогам двух соревновательных дней стали хозяева – команда Туймазинского нефтепроводного управления: не зря, наверное, говорят, что дома и стены помогают. Второе место у сборной Черкасского НУ, третье – у аппарата управления.

Спорт на предприятии уважают: арендуют спортзалы для занятий командными видами, частично компенсируют стоимость абонементов в фитнес-клубы и бассейны, а главное – регулярно проводят зимние и летние спартакиады. Все это дает нефтепроводчикам возможность почувствовать себя одной командой, нацеленной на общий результат. А это для них очень важно – и даже не столько в спорте, сколько в повседневной работе.

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