В Уфе начальников ЖЭУ уволили из-за плохой уборки снега

Огромные сугробы и метели подпортили жизнь не только обычным горожанам, но и начальникам ЖЭУ. Обильные снегопады стали роковыми для некоторых из них – на оперативном совещании в мэрии Салават Хусаинов сообщил, что коммунальщиков уволили из-за того, что они не справились с уборкой снега в своем районе. Известно, что без работы остались два начальника ЖЭУ и один руководитель управляющей компании. Только вот из каких они районов, история умалчивает. Такой информацией в мэрии делиться не стали.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ ПОСЛЕ ВОСКРЕСНОГО ОБЪЕЗДА

Уволить начальников ЖЭУ было решено после воскресного объезда города Салаватом Хусаиновым. Первый заместитель мэра Уфы отметил, что лучше всех с уборкой снега справились коммунальщики Демского района – шоссе очищено, дворы убраны, снег вывезен. Проблемы, конечно, есть, но все решаемо.

- Отсутствует правильная организация работы: нет этапности, перехода, реагирования на складывающуюся ситуацию по прогнозу погоды. На месте мы все эти вопросы решили. Были приняты решения, в том числе и дисциплинарного характера, по кадровым моментам. Работу будем продолжать, - сказал Хусаинов.

Со слов чиновника, обучать будут тех, кто воспринимает критику, с безответственными сотрудниками, вероятно, работать уже бесполезно. Такая идея пришлась по душе Мустафину.

- Продолжайте эту работу. Если руководители не слышат, меняйте их, подбирайте новые кадры. Освобождайте тех людей, которые не хотят, не слышат и не понимают, что такое уборка и содержание территории, - сказал мэр.

Мустафин также поручил главам районов усилить контроль за выполнением работы на местах и напомнил, что скоро начнется оттепель, и работать придется намного больше.

ЧТО НА ДОРОГАХ?

Со слов сити-менеджера, от горожан поступает много обращений и жалоб, что на дорогах очень скользко: тротуары не посыпаны песком, люди падают.

- Необходимо обработать остановки, пешеходные зоны. А в работе по уборке со снегом обратите внимание на то, чтобы дорогие были чистые. Вывозите снег, снежные массы не должны препятствовать движению, - сказал Ульфат. – Если машины вдоль дорог мешают, эвакуируйте их.

Из-за постоянных перепадов температуры на улицах столицы действительно образовался настоящий каток – надевай коньки и вперед! И если автомобильные дороги обработаны, то про тротуары успешно позабыли.

- Тротуары у остановок завалены снегом, дети и бабушки идут, падая и спотыкаясь о сугробы, далее уже идет наледь, припорошенная снегом, где даже молодежь идет, еле удерживая равновесие! – жалуется жительница микрорайона «Зеленая роща».

- На остановках, выходах на перекрестки, тротуарах очень много льда по всему городу. При этом остановках нередко сильный спуск в сторону дороги. Очень небезопасно, -возмущаетсяуфимец Григорий на странице городской администрации в социальных сетях.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На оперативном совещании Ульфат Мустафин также объявил о назначении нового помощника. Им стал Ринат Файзуллин.

– Пожелаем ему удачи, поддержите его на первых порах, – сказал коллегам глава городской администрации.

Последнее место работы Файзуллина – «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы». Там он занимал должность заместителя директора по эксплуатации. Известно, что новоиспеченный помощник родился в 1990 году в столице Башкирии. Учился в трех вузах: Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, БашГУ и УГНТУ. Профессионально занимался фехтованием. В 2006 году получил звание мастера спорта. Занимал призовые места в первенствах России среди юношей, юниоров и молодежи.