2020-02-10T16:05:30+03:00
Общество

Врачи рассказали, сколько жителей Башкирии заразились опасной инфекцией начала 2020 года

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по республике
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Гриппом и ОРВИ заболели более 27 тысяч человекГриппом и ОРВИ заболели более 27 тысяч человекФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Накануне стало известно, что в Уфе на карантин по ОРВИ и гриппу закрыли все школы. Этот вопрос также обсудили на оперативном совещании в башкирском правительстве. С докладом о сложившейся ситуации выступил замруководителя Роспотребнадзора по Башкирии санитарный врач Александр Жеребцов. Он отметил, что на понедельник, 10 февраля, в республике нет заболевших новой коронавирусной инфекцией, зато превышен порог заболеваемости обычным гриппом.

- 70% заболевших ОРВИ и гриппом в республике – дети до 17 лет, - заявил Жеребцов.

По данным Роспотребнадзора по Башкирии, за прошлый год в республике в 2,7 раза снизилась заболеваемость корью. В 2019 году эту опасную инфекцию подхватили 13 человек. В то же время, по данным ведомства, в регионе сохраняется неблагополучная ситуация с заболеваемостью коклюшем. По сравнению с 2018 годом в прошлом году количество заболевших выросло в 2,5 раза.

- С 27 января на территории республики стало расти количество заболевших гриппом и ОРВИ. С начала года заболели 27469 человек, - подытожил Александр Жеребцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Уфе раскрыли убийство почти 20-летней давности
В Башкирии дали срок архитектору, из-за которого пострадали дольщики
Экспорт сельхозпродукции Башкирии в 2019 году составил 112 млн долларов
В Башкирии глава района пообещал отремонтировать жилье под туалетом ребенку-колясочнику
Общежитие в Уфе признали памятником истории и архитектуры
В правительстве Башкирии рассказали, как жителям получить от 15 до 100 тысяч рублей
«Боялись, что не выживет»: в нацпарке «Башкирия» вторую неделю выхаживают неясыть
В Башкирии осудили пьяного водителя, по вине которого погибли три человека
ВТБ Пенсионный фонд увеличил накопления застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию на 8,7%
ВТБ открыл «Уральским авиалиниям» кредитную линию объемом 2 млрд рублей
В Башкирии из-за эпидемического подъема перенесут все массовые мероприятия
Власти Башкирии потратят на ремонт 390 дворов 2 млрд рублей
Почему увеличились платежи за отопление?
Больше половины ППСников Уфы имеют проблемы с жильем
Героиня скандального ролика из Башкирии объяснила, зачем разделась на улице и облила себя молоком
В Башкирии издан приказ о профилактике коронавируса в общественном транспорте
В Башкирии пострадавшая в пожаре женщина скончалась в реанимации спустя сутки
Власти Башкирии рассказали, куда будут свозить больных коронавирусом
В Уфе девочка отравилась неизвестным веществом прямо в торговом центре
«Медленно умирает от голода и холода!»: в Башкирии брошенная из машины собака не сходит с места, где ее оставили
Супруги пострадали в жестком ДТП с грузовиком в Башкирии
Стал известен размер ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет в Башкирии
В Уфе проинспектировали качество уборки снега
Певица из Башкирии вышла в финал вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»
В Уфе целый дом продезинфицировали от коронавируса из-за одного туриста из Китая