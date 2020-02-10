Врачи рассказали, сколько жителей Башкирии заразились опасной инфекцией начала 2020 года

Накануне стало известно, что в Уфе на карантин по ОРВИ и гриппу закрыли все школы. Этот вопрос также обсудили на оперативном совещании в башкирском правительстве. С докладом о сложившейся ситуации выступил замруководителя Роспотребнадзора по Башкирии санитарный врач Александр Жеребцов. Он отметил, что на понедельник, 10 февраля, в республике нет заболевших новой коронавирусной инфекцией, зато превышен порог заболеваемости обычным гриппом.

- 70% заболевших ОРВИ и гриппом в республике – дети до 17 лет, - заявил Жеребцов.

По данным Роспотребнадзора по Башкирии, за прошлый год в республике в 2,7 раза снизилась заболеваемость корью. В 2019 году эту опасную инфекцию подхватили 13 человек. В то же время, по данным ведомства, в регионе сохраняется неблагополучная ситуация с заболеваемостью коклюшем. По сравнению с 2018 годом в прошлом году количество заболевших выросло в 2,5 раза.

- С 27 января на территории республики стало расти количество заболевших гриппом и ОРВИ. С начала года заболели 27469 человек, - подытожил Александр Жеребцов.