2020-02-10T16:19:44+03:00
Общество

Смертельно больную молодую маму двоих детей из Башкирии три месяца лечили от другой болезни

33-летняя женщина верит, что в один день победит недуг
Эльвина АПАРИНА
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33-летняя Юлия Авхадиева из Нефтекамска столкнулась со страшной болезнью. Мать двоих детей огорошили новостью, что у нее уже четвертая стадия рака желудка. Сейчас она проходит курсы химиотерапии в московской клинике и надеется победить недуг ради своих детей девяти и четырех лет.

НАЧАЛОСЬ С КРОВОТЕЧЕНИЯ

У Юлии все началось с кровотечения – в один из дней в августе 2019 года, когда она находилась дома с семьей, у женщины открылось кровотечение. В этот же день она сделала УЗИ, где ей сказали, что у нее киста яичника, которая кровоточит, и отправили к гинекологу. Женский врач назначил анализы женщине, а затем выписал гормонотерапию.

- Я пропила три месяца гормональные, в ноябре мне на УЗИ уже сказали, что моя киста вовсе не киста, а опухоль, которая выросла до 12 сантиметров, - вспоминает Юлия. – Потом отправили дополнительные анализы сдать на онкомаркер, к онкологу на прием. В Уфе мы лечиться не стали, уехали в Москву. Стало очень страшно, потому что счет шел на дни. В Москве я снова прошла все обследования, где мне и сказали в день рождения, что у меня рак желудка четвертой стадии с метастазами в яичники.

За весь этот период Юлия стала терять в весе – у нее начал пропадать аппетит, она могла наедаться одной тарелкой супа за весь день.

- Эмоционально я не выдержала, когда узнала диагноз, хотя по жизни я сильнейший человек, ревела навзрыд, ни о чем не думая... После чего собралась мысленно и морально и взяла себя в руки. Буду бороться до конца ради своих детей, - говорит женщина.

В данный момент Юлия проходит лечение в Российском Научном центре Ренгенорадиологии на платной основе, принимает химиотерапию первой линии.

- Я нисколечко не сомневаюсь, что мне она поможет, и уже помогает, я чувствую это... Уже появился аппетит. У меня выпали волосы, а дети меня поддержали, говорят – Мама, не переживай, мы тоже побреемся налысо, - рассказывает Юлия.

Если вы хотите помочь Юлии, можете сделать это переводом денежных средств:

Карта Сбербанка – 4276060051251836 (Юлия Андреевна Авхадиева).

ИСТОЧНИК KP.RU

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