«Я улыбаюсь, когда мне больно»: башкирский Джокер засудил психиатров и попытался приобрести оружие

Сегодня, 10 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения самой знаменитой кинопремии "Оскар". Как и ожидалось, заветную статуэтку за лучшую мужскую роль получил Хоан Феникс за роль в нашумевшем фильме "Джокер". Эксцентричный, яркий, не такой как все - Джокер никого не оставил равнодушным. А знаете, что самое удивительное? А то, что в маленьком городке Салавате проживает человек, которого без преувеличения можно назвать "башкирским Джокером".

Впервые о 32-летнем Александре Фатиеве мы услышали еще в июне: тогда соцсети взорвала новость о том, что в Кумертау детского аниматора санитары скрутили и увезли в психиатрическую больницу прямо во время утренника, на глазах у изумленной малышни. Тогда родственники Саши уверяли, что врачи допустили самоуправство и упекли на принудительное лечение человека, который совершенно в этом не нуждался. Обеспокоенные, что мужчине может стать хуже во время приема сильных психотропных препаратов, они обратились в суд.

РЕАЛЬНЫЙ СРОК ЗА ПОПЫТКУ ВЫЛЕЧИТЬ?

Сама история началась чуть раньше – в апреле 2019 года. Тогда Александр Фатиев сам обратился за помощью в психоневрологический диспансер, поскольку чувствовал себя «странно и неважно».

Словно не от мира сего Саша был с самого детства, и в 2015 году ему поставили диагноз «шизофрения». До 32 лет парень вел себя тихо-мирно: жил вдвоем с мамой и маленькой собачкой в старенькой квартире на окраине города, увлекался техническими науками и английским языком, мечтал написать докторскую диссертацию, переехать в Москву и путешествовать по миру, а также…работать в рекламной службе «Комсомольской правды-Уфа». А еще Саша очень любил возиться с детьми, и в свободное время с удовольствием подрабатывал на детских утренниках аниматором. Ребята просто визжали от восторга, глядя на неуклюжего парня в костюме клоуна, а тот читал им стихи Есенина и анекдоты собственного сочинения. А в июне Саша снова пришел на прием к психиатру и потребовал справку, что абсолютно здоров, потому что он собирается приобрести оружие.

"Башкирский Джокер" также проживает в тесной квартирке вместе с пожилой мамой

Естественно, обеспокоенные психиатры предложили мужчине госпитализацию, но тот наотрез отказался и сбежал из клиники. Врачам пришлось обратиться в суд, чтобы принудительно лечить пациента: и в апреле сначала межрайонный суд, а в июне и Верховный, постановили – лечиться Саше в стационаре. Вот только мама «непризнанного гения» написала заявление о самоуправстве и нарушениях прав человека в следственный комитет. В итоге в конце ноября Кассационный суд в Самаре нашел процессуальные нарушения, и дело было направлено на повторное рассмотрение. Парадокс, но теперь именно врачам-психиатрам грозит уголовная ответственность по статьям «Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности».

- Ситуация заходит в тупик. Больной добровольно лечиться не хочет, родственники его больным не считают, а принудительно пролечить его не могут. Тем временем, по словам врачей, состояние пациента ухудшается, у них нет сомнений в необходимости стационарного лечения. Врачи не могут обследовать больного, чтобы повторно подать в суд заявление о принудительной госпитализации и ждут, пока появится основание – жалоба на пациента о том, что его заболевание угрожает жизни и здоровью как для него самого, так и для окружающих. Получается, что каким бы образом не поступил врач, его будут привлекать к ответственности. За то, что попытался исполнить свой профессиональный долг и принудительно пролечить больного или за то, что не пролечил, случись у него обострение, - возмущается Илья Дмитриев, юрист республиканского профсоюза медиков.

Самым близким существом для Александра стала его собачка Бьюти

«НАСИЛЬНО ВЗЯЛИ БИОМАТЕРИАЛ И ОПЛОДОТВОРИЛИ ЗАВЕДУЩУЮ»

Когда мы позвонили Саше, то, честно, не до конца понимали, как вообще строить с ним разговор и чего от него ожидать. Тогда, летом, пообщаться лично с мужчиной нам не удалось, зато получили от него письмо, а потом всей редакцией переваривали прочитанное.

В письме Александр жаловался, что его действительно похитили и закрыли в лечебнице злые психиатры, проводили над ним опыты, пичкали экспериментальными психотропными препаратами и даже, пардон, насильственным образом забрали биоматериал, которым позже оплодотворили заведующую ПНД.

- Я стал настоящим заложником. Помимо избиения, на мне ставили опыты. Препараты не выпить нельзя было бы. Приходили накачанные санитары, которые выламывали руки, уводили на уколы, грозили выбить зубы, спускали штаны и трусы, снимали все на мобильник. В туалете ко мне подсылали настоящую проститутку. Мне делали непонятные инъекции, и я боялся, что меня заразили половой инфекцией, - подробно описывал Александр свои злоключения. – Сейчас у меня нарушен сон. Затормозились умственные процессы, и я не могу творить. Творить - как прежде научные труды и писать диссертацию. Скажите, это ли не происки ЦРУ?

«Я ЛЮБЛЮ БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ»

Удивительно, но при разговоре по телефону Саша вел себя рассудительно и спокойно, практически ничем не выдавая свое состояние, так что в какой-то момент мы засомневались – а есть ли тот пресловутый диагноз. Насторожил лишь голос – ровный, монотонный, нараспев, практически лишенный интонаций.

- Что вы хотите от меня услышать? Что я псих? Нет, я ничем не отличаюсь от миллионов людей, живущих в мире. Да, я немного странный, я улыбаюсь, когда мне больно. Плачу, когда мне хорошо. Зачем мне оружие? Нет, я не охотник и никого не собираюсь убивать. Просто, чтобы было. Сами знаете, в какой неспокойной обстановке мы сейчас живем, - Саша, словно понимая, что его хотят спровоцировать, упорно не желал откровенничать. – Детей действительно очень люблю. Я всего лишь хотел делать добро детям, хотел, чтобы они смеялись, но миру не нужны такие люди, как я. Из аниматоров меня уволили, потому что я не соответствовал их ожиданиям. Для них я был несмешным, опасным.

До громкой истории с покупкой оружия и больницей Александр подрабатывал аниматором

Сразу вспоминается главный герой из нашумевшего голливудского фильма: Джокера тоже уволили по причине, что он «несмешной». А еще он искренне считал, что мир несправедлив, потому что живет только по законам богатых и власть имущих.

- А вы знаете, сколько получают психиатры? А сколько зарабатывает мой бывший начальник, у которого я за копейки клоуном на утренниках отрабатывал? – задается вопросом Саша и неожиданно переводит тему. - А сколько получают ваши менеджеры? Вы знаете, я бы стал ценным сотрудником, ведь знаю о рекламе все. Мои стратегии используют самые успешные российские компании, а по моей докторской диссертации говорят даже за границей. Сейчас я мечтаю только об одном: уехать в Москву. Я люблю, когда вокруг много людей. Я хочу стать знаменитым.

Все ассоциации со своим комиксовым прототипом экс-аниматор опровергает, еще раз подчеркивая, что никому не желает зла. Но разве желал кому-то зла герой фильма Тодда Филлипса? И чем в итоге это все закончилось? Остается верить, что Александр справится со своим хрупким психическим состоянием. Благо, мама рядом и всегда готова помочь сыну.