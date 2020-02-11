2020-02-11T16:00:12+03:00
Общество

«Уговаривала мужа – разведись, зачем я тебе такая?»: уфимка смогла стать мамой лишь с восьмого раза

Беременность женщины прерывалась, но она верила в чудо - и оно произошло
Инга НОВИЦКАЯ
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Фото: Республиканский перинатальный центрФото: Республиканский перинатальный центр
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Долгие десять лет молодая уфимка Регина С. вместе с супругом мечтала о ребенке, но из-за серьезных проблем со здоровьем у девушки не получалось выносить и родить здорового малыша. Семь раз долгожданная беременность либо замирала, либо ребенок рождался мертвым. Родственники сочувственно вздыхали, муж предлагал взять ребенка из детдома, но Алина не сдавалась и верила, что обязательно станет мамой – и чудо произошло. Своей тяжелой историей поражений и долгожданной победы молодая женщина поделилась в группе уфимского перинатального центра, став настоящим примером терпения и мужества для будущих мам.

«ВИДЕЛА СИНЯКИ ОТ КАПЕЛЬНИЦ И СНОВА ПЛАКАЛА»

- Началось все в 2009 году, когда я вышла замуж, а за неделю до свадьбы узнала о беременности, - рассказывает Регина. – Тогда мы с мужем решили никому об этом не рассказывать, чтобы не пошли лишние разговоры. Но в 12 недель произошел выкидыш. Я сразу поняла, что со мной происходит, хоть и было все в первый раз. Я знала, что моя мама до меня потеряла четырех мальчиков, да и все вокруг говорили, что будет все хорошо.

Молодая женщина с ужасом вспоминает больницу, болезненные процедуры и горсти таблеток. Через год Регина снова обрадовала мужа известием о беременности, но на 14 неделе, несмотря на хорошее самочувствие, она снова потеряла ребенка.

- Было тяжело, слезы, истерики. Уже дома, когда видела синяки от капельниц, снова плакала. А через год весь этот кошмар повторяется заново! Тогда анализы показали некоторые инфекции, мы сразу же с мужем прошли лечение, - говорит Регина. – В итоге, 2011 год – замершая. 2012 год – замершая. Я была в растерянности…

«МАЛЫШ ЖИЛ ТРИ НЕДЕЛИ, БОРОЛСЯ, НО УМЕР»

В 2015 году женщина снова решила попытать счастья и забеременела – тогда ей удалось попасть в уфимский перинатальный центр, где она впервые услышала о своем серьезном диагнозе – тромбофилии (наследственная предрасположенность к образованию тромбов, отсюда – замершая беременность, преждевременные роды, врожденные пороки развития – ред.). Казалось бы, причина известна, лечение назначено, беременность развивается прекрасно, но снова пришла беда.

- На 25 неделе я сделала анализ крови на свертываемость уже в своей поликлинике, показала результаты врачу, а тот говорит: все, лекарство помогло, отменяйте. Я перестала пить таблетки и в итоге родила на 26 неделе. Малыш жил три недели, боролся, но в итоге умер… - с ужасом вспоминает женщина. – Это сейчас я понимаю, что нужно было сразу ехать к генетику, советоваться. Больно тогда было, я себя просто собирала по кусочкам. Помню, как уговаривала мужа – разведись, зачем я тебе такая? Он уговаривал усыновить ребенка, но я не сдавалась. Мне же не 50 лет, буду пробовать еще… Мне повезло, что у меня упертый характер, я рак по гороскопу, поэтому знала, что нужно делать.

«МУЖ НОСИЛ МЕНЯ СЛОВНО ХРУСТАЛЬНУЮ ВАЗУ»

В 2018 году Регина обнаружила, что у нее растет странная шишка на горле. На осмотре врач заявил, что это растет зоб, и необходима операция. К своему ужасу женщина узнала, что вновь ждет ребенка и на свой страх и риск решила отказаться от операции, лишь бы родился ребенок. Но беременность снова перестала развиваться.

А дальше были операции, долгое и дорогостоящее лечение по разжижению крови, слезы и нервы, а затем произошло настоящее чудо.

- Ушло немало денег, сил и терпения, но зато сейчас рядом сопит наше долгожданное сладкое чудо, - не может сдержать своей радости молодая мама. – Это была моя уже восьмая попытка беременности – и удачная! Правда, родила я на 34 неделе, но не жалуюсь. Сейчас у нас все хорошо. Огромное спасибо моему мужу, который на протяжении всей беременности носился со мной, как с хрустальной вазой, даже наклониться не давал, не то, что тяжести поднимать.

Отдельно Регина обратилась к женщинам, которые столкнулись с той же проблемой и уже отчаялись ходить по врачам.

- Хочу сказать девочкам - не опускайте руки! А если вас муж не поддерживает, то пошел он <…>. Только объединившись, вы становитесь сильнее, - советует счастливая мама, отдельно поблагодарив врачей перинатального центра за их профессионализм и отзывчивость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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