Молодая мать из Башкирии, которая выживала с сыном в нищете, переехала в съемную квартиру

Еще недавно вся Башкирия обсуждала печальную историю 33-летней молодой матери из села Кляшево в Чишминском районе, которая ютилась вместе со своим двухгодовалым сыном и дядей, умирающим от рака, в старом полуразрушенном доме. Как уже раньше писала «Комсомолка», несколько лет назад Алина потеряла мать, а после неудачно вышла замуж. Оказалось, что у успешного с виду мужчины были серьезные финансовые проблемы, и чтобы помочь супругу Алина сначала набрала кредитов, потом продала дом и в итоге оказалась с ребенком в старой халупе совершенно без денег и долгами.

На первое время Алину с сыном приютила у себя знаменитая многодетная мать из Уфы Юлия Вольф. В беседе с «КП-Уфа» женщина признавалась, что восприняла трагедию Алины, как свою собственную, поэтому с радостью поселила их в своей квартире, дала возможность отдохнуть и прийти в себя. А на днях стало известно, что Алина решила начать жизнь с чистого листа – перебралась с сыном в съемную однокомнатную квартиру и сейчас решает вопрос с детским садом и устройством на работу.

С супругом Алина решила развестись и подать на алименты

«НАДО УЧИТЬСЯ ЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО»

- Я очень благодарна Юлии за все, что она сделала для нас с сыном, - признается Алина. – Она приехала за нами в Кляшево, помогла перевезти вещи, приняла нас как родных. Но я понимаю, что должна учиться жить самостоятельно. Читаю комментарии в соцсетях, где многие называют меня лентяйкой, мол, хоть уборщицей-то можно пойти работать. Да и те, кто мне раньше помогал из журналистов, тоже говорят: нельзя же постоянно жить в чужой квартире, надо двигаться дальше. Поэтому когда мне сообщили, что сняли для меня квартиру, я приняла решение о переезде. Верю, что у меня все получится, что все будет хорошо.

Сейчас в планах молодой матери поскорее устроить Тамерлана в детский сад и поскорее выйти на работу, тем более что появилось много подходящих вариантов. Также Алина поделилась радостной новостью, что, наконец, подала на развод и сейчас собирается оформить алименты на ребенка.

- Муж впервые за долгое время позвонил, пытался уговорить меня, что все будет хорошо, но я уже ему не верю. Пусть выплачивает положенные алименты, больше мне от него ничего не нужно, - уверена Алина. – С Юлией мы остались хорошими друзьями, я недавно заходила к ней в гости, рассказывала, как устроилась на новом месте. Будем и дальше поддерживать связь.

А вот сама Юлия очень сильно переживает за свою подопечную: во-первых, устроить ребенка в детский сад за пару недель очень сложно, к тому же, Тамерлану нет еще и трех лет, а значит, он может часто болеть во время адаптации. За съемную квартиру Алине нужно платить 20 тысяч рублей в месяц, но ведь нужны еще немалые деньги на содержание себя и сына. Где же найти такую высокооплачиваемую работу сразу?

- Я очень надеюсь, что Алина не пожалеет о своем поспешном решении, и всегда готова принять ее и помочь. Очень хочу, чтобы у нее и Тамерлана все удачно сложилось в жизни, - вздыхает Юлия Вольф.

«КП-Уфа» продолжает следить за судьбой молодой матери и ее сына.