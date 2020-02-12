День святого Валентина: где отметить, куда сходить со второй половинкой в Уфе

День святого Валентина уже не за горами и влюбленные начинают задаваться вопросом, какой романтический сюрприз преподнести своей половинке, как сделать этот вечер для него или нее незабываемым. «Комсомолка» подготовила для влюбленных несколько вариантов, куда пойти на 14 февраля 2020 года в Уфе.

РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Ужин в ресторане

Это классический вариант для тех, кому хочется и развлечься, и провести время вместе. Приглушенный свет, бокал вина, вкусные блюда и вы вдвоем друг напротив друга... Тут есть место и задушевному разговору, и танцам — большинство заведений приготовило на этот вечер развлекательную программу. После приятного ужина может последовать романтическая прогулка по ночной Уфе, а потом праздник можно продолжить у кого-то за чашечкой чая...

Где: в музыкальном ресторане MusicHall27 с 20:00 гостей будут развлекать музыкальные коллективы Атмосфера, Magic Five и диджеи, вход свободный.

В ресторане «Максимилианс» весь вечер 14 февраля будет выступать группа «Ла-ГранжЪ». Вход - 300 рублей. Ближе к полуночи и здесь зазвучат зажигательные танцевальные хиты от лучших диджеев Уфы и России.

Ночь в отеле

Вечер вдвоем, конечно, можно провести и дома, но иногда хочется чего-то особенного: чтобы не нужно было заботиться о беспорядке, чтобы завтрак приносили в постель. Ночь в отеле — отличный вариант для того, чтобы отдохнуть от забот и посвятить время лишь друг другу.

Где: специальные акции на 14 февраля в Уфе действуют во многих гостиницах. Так, в «Президент Отеле» влюбленным предлагают романтический ужин и завтрак на двоих в ресторане, номер с кроватью «King Size», возможность бесплатного посещения бассейна и сауны.

Holiday Inn Ufa с 13 по 16 февраля предлагает парам скидки на номера, а 14 февраля влюбленные смогут заказать ужин в ресторане при отеле по специальному меню с комплиментом от ресторана. Кроме этого, в отеле предлагают эксклюзивную СПА-программу для двоих:

Релакс на двоих

Еще один оригинальный и приятный способ провести вечер 14 февраля в Уфе — сходить вместе со второй половинкой в СПА. Доверьте свое тело профессионалам, пусть вам обоим сделают расслабляющий массаж, обертывания, позвольте себе релакс в кедровой бочке или сауне. Посвежевшие и отдохнувшие, вы, возможно, захотите продолжить вечер в более интимной обстановке…

Где: практически в каждом салоне СПА на 14 февраля предусмотрены подарочные сертификаты для двоих по выгодным ценам.

ДЛЯ АКТИВНЫХ РОМАНТИКОВ

Если сидеть и лежать в День всех влюбленных — это не ваш выбор, присмотритесь к вариантам активного досуга.

Бегом за любовью

Самым спортивным парам будет интересно принять участие в забеге влюбленных - Loverun. Можно выбрать дистанцию под свои силы 2,5, 5, 10 или 21 километр. Маршрут, как обычно, пролегает по живописному парку Лесоводов. Чуть ли не ежегодно романтики выбирают этот забег для того, чтобы сделать любимому человеку предложение.

Где: в парке Лесоводов 16 февраля. Регистрация по ссылке

На коньках

Когда мороз щиплет нос, так приятно за руку с любимым человеком закружиться в танце на льду. Вокруг играет романическая музыка, горят вечерние огни, люди смеются и пьют горячий чай — это ли не идеальное свидание. Главное, предупредите вторую половинку, что нужно одеться потеплее.

Где: ко Дню святого Валентина в Уфе каток на Гостином дворе приготовил целое ледовое шоу. Посетители увидят выступление театра в гриме De Bufo, а также смогут сфотографироваться на память в специально созданных фотозонах. Начало праздника в 19:00.

КУЛЬТПОХОД

Если вы со своей второй половинкой предпочитаете культурный досуг, то проблем с выбором мероприятия на 14 февраля в Уфе возникнуть не должно.

Для театралов

В этот вечер в театрах Уфы дают романтические спектакли. Если вы любите классические истории любви, то это идеальный день, чтобы насладиться тем, как актеры воплощают их на сцене. Даже если ваш спутник не является заядлым театралом, магия игры наверняка захватит и его. А потом вы сможете обсудить свои впечатления и переживания наедине за бокалом вина.

Где: в Молодежном театре в этот вечер дают "Алые паруса" Грина. Билеты от 200 до 600 рублей.

В Театре оперы и балета - "Ромео и Джульетта". Классика Шекспира в исполнении звезд башкирского балета. Билеты от 350 до 2000 рублей.

Меломанам на заметку

Если вы оба любите хорошую музыку, билеты в филармонию станут прекрасным подарком. В этот вечер в БГФ им. Ахметова выступят московские музыканты Григорий Середин (баян) и Дмитрий Притула (классическая гитара). Они исполнят знаменитые композиции Баха, Сен-Санса, Бетховена и аранжировки в стиле classical-crossover на музыку Бизе, Чайковского, Свиридова и других композиторов.

Где: в БГФ им Ахметова в Уфе вечер в стиле кроссовер «Compromise-duo». Цена билета 200 - 600 рублей.

Места для поцелуев

Последний ряд, попкорн, темнота — прекрасное сочетание для романтического вечера. Кинотеатры, как всегда, готовы показать влюбленным в День святого Валентина самые трогательные истории любви. Большую часть экранов в Уфе 14 февраля отдадут под российскую премьеру - «Лед 2».

Где: в любом кинотеатре, выбирайте на свой вкус.

Проявите фантазию, любое оригинальное времяпрепровождение с любимым человеком сделает этот вечер памятным. Если варианты выше вас не вдохновили, то попробуйте заказать на 14 февраля совместную фотосессию, взять купон на пробное занятие танцами или боксом, может, купить билет на спортивное мероприятие, которое может быть интересно вам обоим. Сходите вместе на мастер-класс по актерскому мастерству или туда, где проходило ваше первое свидание — в конце концов только вы знаете, как обрадовать свою половину.