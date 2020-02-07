Юрий Шевчук о юбилее «ДДТ»: «Главная задача - разместить все песни, которые хотим сыграть, в одном концерте»

- Не люблю я эти юбилеи, - постоянно твердит Юрий Шевчук, но, тем не менее, уже второй месяц подряд, вместе со своим коллективом, не вылезает из своей питерской студии - неустанно готовится к предстоящему юбилейному туру группы «ДДТ», которой в 2020 исполняется 40 лет. Юбилейный тур, анонсированный еще в ноябре 2019, должен был начаться в конце марта в Рязани, но на днях на официальном сайте «ДДТ» появилось сообщение об изменениях графика «в связи с усложнением технических параметров постановки нового шоу «ДДТ» и ужесточения к требованиям к местам его проведения». В итоге в одних городах - Орле, Белгороде, Тюмени и Магнитогорске концерт будут сдвинуты на более поздние сроки, в других меняются либо даты проведения, либо место. В итоге тур стартует 4 апреля в Рязани, а всего в апрельской афише пока пять концертов: кроме Рязани, еще Курск, Воронеж, Курган и Челябинск, где концерт, кстати, перенесен на более крупную площадку - арену «Трактор». Но список городов, конечно, будет пополняться, ведь юбилейное шоу легендарной группы ждут по всей России и не только. 1 мая «ДДТ» выступит на международном музыкальном опен-эйре «Kislorod Live» - новом фестивале от создателей «Нашествия» и «Максидрома», который пройдет в испанском Бенидорме.

- Мы рады, что программа случилась - у нас появилась возможность расширить границы смыслов и сделать наши музыкальные поля экспериментальными. Главная задача - разместить все песни, которые мы хотим сыграть, в границах одного концерта, - отметил Юрий Шевчук.

Самые крупные выступления в рамках юбилейного тура пройдут в трех городах страны: Москве, Санкт-Петербурге и Уфе, где сорок лет назад и была создана группа. Концерт в башкирской столице пройдет 19 июня на домашнем стадионе футбольного клуба «Уфа» - «Нефтяник», где «ДДТ», кстати, впервые выступали более тридцати лет назад, в 1989 году. Выступали тогда «дэдэтэшники» в один из самых трагичных моментов в истории города, да и всей страны - самой крупной железнодорожной катастрофы в СССР, которая произошла на станции Улу-Теляк под Уфой и унесла жизни почти 600 человек. Тогда Юрий Шевчук принял решение: концерт не отменять, хотя были и те, кто его не понял - в местной прессе даже появилась статья «Пир во время чумы». Но лидер группы настоял на своем, а средства от продажи билетов перечислил пострадавшим в той страшной аварии.

«УФА ДЛЯ МЕНЯ - ОСОБЕННЫЙ ГОРОД»

- Уфа для меня - особенный город, и концерты здесь всегда самые ответственные, - признается Юрий Шевчук. - Меня здесь все знают, и я всегда буду волноваться, как все пройдет. Вот приедем в июне, бабахнем на стадионе «Нефтяник» настоящий рок - обязательно надо сделать в Уфе хороший большой концерт. Хотя, я терпеть не могу все эти юбилеи и не скажу, что группе сорок, ведь группа сейчас другая, в ней играют молодые ребята, да и я с ними чувствую себя достаточно молодым чуваком. Для меня «ДДТ» - это Асанбай, Рустэм Асанбаев, Гена Родин, Володя Сигачев. Ну, и Игорь Доценко, конечно, Никита Зайцев, Андрей Васильев...

А вот у покойный Рустэма Асанбаева - гитариста уфимского состава «ДДТ», с которым Юрий Шевчук записывал свои первые песни, на этот счет было другое мнение - он всегда говорил: «ДДТ» там, где Шевчук». И в этом с ним нельзя не согласиться: представить группу с другим фронтменом просто невозможно. Сам Шевчук скромно говорит, что «служит солистом» в «ДДТ». В конце прошлого года, выступая с концертами в Уфе, Юрий Шевчук побывал на Башкирском телецентре, где были сделаны записи первых альбомов группы. После альбома «Периферия» на молодого музыканта начались гонения, и он был вынужден уехать из Уфы.

Юрий Шевчук: «Я еще достаточно молодой чувак»Фото: Мила КИЯН

- Альбом был записан в обстановке крайней секретности, - вспоминает Юрий Шевчук. - Спасибо Игорю Верещаке, который сейчас работает в Москве на канале ОТР. Мы с ним договорились и смогли записать альбом на старых магнитофонах, за три ночи все сделали. Сторож телецентра, слава Богу, спал, а мы на цыпочках пробирались и включали все в аппаратной. Так записали «Периферию», за которую я потом получил по шее. Но с другой стороны, и люди нам аплодировали. Много пацанов, хиппанов, знакомых говорили: «Ни фига себе, в Уфе группа записала настоящий альбом!». Наверное, такое было впервые - и эта информация распространилась по республике и даже за ее пределами. Меня пригласили потом в министерство культуры, где вспотевший министр платочком лоб вытирал и говорил: «Сынок, давай нам эти средства связи. Я вчера был на совещании во Владивостоке, и там мне сказали, что у нас какая-то группа «ДДТ» записала подпольный альбом. Это какие каналы распространения у вас?». А потом у меня еще и в «конторе» (в КГБ - Ред.) допытывались. Просто такой был интерес к рок-н-роллу, музыке свободы, где люди были не нафталиновые. Много тогда было прекрасных ВИА, но здесь была правда, боль, нерв, жизнь. Рок-н-ролл для меня до сих пор остался чем-то живым, не нафталиновым, не гламурным. И эта правда жизни в песнях пошла по стране. Люди мгновенно переписывали друг у друга бобины, и магнитофонные пленки гуляли по стране, как ветер. Ты записал альбом, а через три дня он уже во Владивосток. Сейчас у нас власти тоже все подозревают - заговоры, иностранные агенты... Да бред это все. Просто носится это все в атмосфере.

«НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО С УТРА ДО НОЧИ СЛУШАТЬ БУЗОВУ»

В прошлом году группа «ДДТ» завершила масштабную программу «История звука», которую увидели более чем в восьмидесяти городах России и за рубежом - в Европе, США, Канаде. В Уфе ее посмотрели около десяти тысяч зрителей. Новую программу, у которой пока даже нет названия, смогут увидеть гораздо больше зрителей - порядка двадцати пяти тысяч. Именно такое количество сможет вместить стадион «Нефтяник»- зрители разместятся на трибунах и на поле, где будет танцпол и фан-зона. Билеты на концерт расходятся быстро, поэтому, чтобы не оказаться за бортом, не стоит тянуть с их приобретением до последнего. Места на трибунах стоят от 800 до 4000 рублей, на танцпол - 1200, а в фан-зону - 1700. Приобрести их можно в кассах стадиона «Нефтяник» (ул. Комарова, 9) и на официальном сайте футбольного клуба «Уфа» по следующей ссылке: https://tickets.fcufa.pro

Кстати, многие собираются прийти на концерт с детьми и интересуются с какого возраста стоит приобщать молодое поколение к року.

- Я считаю, детям лучше Моцарта слушать, классическую музыку, - уверен Юрий Шевчук. - Я знаю, многие детей приводят, но, с другой стороны, ничего страшного в этом не вижу, мы же ни к чему плохому не призываем. Но все же детей лучше приучать слушать классику в любых формах. Этнику, можно джаз легкий, эмбиент. А рок-н-ролл он выберет сам в юности. Что будет модно, то он и будет слушать. И рэп, и какую-то новую музыкальную движуху будет слушать, но зато он выберет хорошую рок-музыку, потому что в нем уже будет база - Моцарт в нем будут сидеть, и Бах, и Рахманинов. Новых российских композиторов тоже можно послушать - Десятникова, Мартынова, Кнайфеля. Наших новых композиторов человек двадцать - сорок есть в России, которые пишут интересную музыку и в стиле минимализма, и в стиле неомелодики. Я сейчас много слушаю современной симфонической музыки, в Ютубе все это есть. Необязательно с утра до ночи слушать Бузову, слушайте новых интересных авторов, много серьезной интересной музыки.