2020-02-06T15:42:54+03:00
Общество

Нападают с бойцовскими собаками и наставляют ружья: судебные приставы Башкирии рассказали о своих трудовых буднях

Главный судебный пристав республики подвел итоги работы за прошлый год
Павел КРАЙНОВ
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Вопреки непростым условиям работы, судебные приставы Башкирии добились определенных успехов в прошлом годуВопреки непростым условиям работы, судебные приставы Башкирии добились определенных успехов в прошлом годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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На днях судебные приставы Башкирии отчитались о своей работе за прошлый год. В беседе с журналистами главный судебный пристав республики Ильнур Махмутов рассказал о взыскании долгов по штрафам и кредитам, а также поделился проблемами, с которыми едва ли не ежедневно сталкиваются сотрудники службы.

РАБОТА У НИХ ТАКАЯ

По словам главного судебного пристава Башкирии, в прошлом году сотрудники службы добились определенных успехов сразу по нескольким направлениям работы. Например, они отвечают за депортацию с территории нашей страны нелегалов. Согласно данным ФССП по Башкирии, в прошлом году с территории Башкирии по решению суда выдворили более 500 иностранцев. Все они находились здесь незаконно.

- В прошлом году мы также сталкивались с препятствиями нашей работе, например, часто сотрудников службы не пускали в квартиру. Где-то бывало, пытались напасть с бойцовской собакой, где-то доставали ножи и топоры. По сравнению с прошлыми годами ситуация усложнилась еще сильнее. У нас был такой факт: в Учалинском межрайонном суде на посты приставов напали неизвестные и распылили там газовые баллончики. Или, например, в Мелеузовском районе один из должников пытался напасть на сотрудников с огнестрельным оружием. Позднее было возбуждено уголовное дело по угрозе убийством, - рассказал главный пристав Башкирии.

ДЕЛ СТАЛО БОЛЬШЕ

Как рассказал главный пристав Башкирии, в прошлом году, по сравнению с позапрошлым, работы у сотрудников службы прибавилось.

- Если в 2018 году количество производств выросло на 204 тысячи, то в прошлом году уже на 259 тысяч новых исполнительных производств. Итого через наши мозолистые руки прошло 2,5 миллиона новых производств, - подчеркнул Ильнур Махмутов.

По данным ФССП по Башкирии, в 2019 году жители республики чаще всего не исполняли решения судов по возврату кредитов, долгам за услуги ЖКХ и уклонялись от уплаты штрафов. В свою очередь, меньше к приставам стали обращаться из-за долгов по зарплате и штрафам за нетрезвое вождение. Реже с их помощью стали взыскивать и налогов.

- В целом нам на исполнение поступило документов на взыскание почти 100 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом сумма возросла на 11% - почти на 10 млрд рублей. В основной массе – это долги юридических лиц, - отметил главный судебный пристав Башкирии.

СКОЛЬКО И ЗА ЧТО ДОЛЖНЫ

По словам Ильнура Махмутова, значительно выросла общая сумма долгов по кредитам. Только за прошлый год у жителей Башкирии образовались новые долги на 13 млрд рублей. И это только те, по которым есть решения судов.

- Сумма долгов по кредитам растет постоянно. Если сравнивать, например, с 2014 годом, то к прошлому году эта сумма выросла в семь раз. Пять лет назад у нас в производстве было документов на 5,4 млрд рублей, а сейчас уже на 42 млрд рублей. В должниках по кредитам на сегодняшний день у нас значатся 274 тысячи жителей Башкирии с общей суммой задолженности почти 33 млрд рублей, - заявил главный судебный пристав Башкирии.

Как отметил Ильнур Махмутов, средний размер долга в Башкирии за услуги ЖКХ составляет от 43 до 45 тысяч рублей. Это почти в два раза больше, чем в среднем по стране.

- Это означает, что у нас достаточно большое количество «солидных» должников с крупными суммами долгов. Если сравнивать с прошлым и позапрошлым годом, у нас на исполнении находилось более 6 тысяч производств с суммой долга более 100 тысяч рублей. В прошлом году также в два раза увеличилось количество должников с суммой задолженности более 500 тысяч рублей – теперь их 134, - отметил Ильнур Махмутов.

В 2019 году ФССП по Башкирии сотрудники службы взыскали 630 млн рублей с должников по коммуналке. Для этого они даже помогли устроиться некоторым из них на работу. Так, по словам Ильнура Махмутова, с подачи приставов в центры занятости пришли 7 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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