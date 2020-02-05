Врачи говорили, это невозможно: жительница Башкирии, у которой медики забыли зажим в теле, снова ждет ребенка

Радостные новости пришли из Мелеуза, где проживают супруги Айсина и Николай Вишневские. В семье готовятся к появлению на свет третьего малыша, хотя врачи убеждали женщину, что она никогда больше не сможет забеременеть и выносить ребенка. Дело в том, что несколько лет назад в одном из уфимских роддомов, где Айсине делали кесарево сечение, медики случайно забыли в теле пациентки … 20-сантиметровый металлический зажим. Сама женщина об этом узнала совершенно случайно через три года во время обследования, когда обратилась в больницу с непонятными болями в животе.

ТРИ ГОДА ПРОХОДИЛА СО СТАЛЬНЫМ ЗАЖИМОМ В ЖИВОТЕ

Инородный предмет в теле женщины обнаружился случайно, когда летом 2015 года Айсина обратилась в больницу с жалобой на тянущие боли в животе. Женщине сделали рентген, и тут врачи ахнули: в животе женщины находился 20-сантиметровый металлический зажим. Чтобы извлечь его, потребовалась сложная многочасовая операция.

А вот сама Айсина сразу поняла, откуда появился хирургический инструмент в ее животе. Его попросту забыли там врачи одного из уфимских роддомов, которые делали женщине в 2012 году кесарево сечение.

С огромным зажимом женщина проходила три года. Фото: ГТРК "Башкортостан"

- Все это время у меня сильно болел живот, приходилось горстями глотать обезболивающие, но врачи говорили, что во всем виноваты спайки, которые часто встречаются после операции, - рассказывает Айсина. – Я верила, хотя из-за боли мне даже пришлось уволиться с завода, где я работала отделочницей.

Конечно, женщина решила добиваться справедливости и обратилась в суд с требованием наказать «забывчивых» врачей и получить компенсацию морального вреда. Впрочем, наказывать уже было некого: в 2013 году вся команда медиков в роддоме сменилась, поэтому найти того хирурга было совсем непросто. Более того, врачи пытались доказать, что зажим могли оставить во время предыдущей операции (в 1997 году Айсине удаляли аппендикс), но результаты судебно-медицинской экспертизы все расставили по местам.

В итоге сначала у роддома Айсина потребовала пять миллионов рублей компенсации: в Орджоникидзевском районном суде эту сумму снизили до 500 тысяч. Женщина не согласилась с таким решением и подала апелляцию в Верховный суд республики. В итоге в конце мая 2018 года суд увеличил эту сумму до 700 тысяч рублей.

- Никто из роддома передо мной так и не извинился. Они вообще посчитали, что суд неверно вынес решение, что они непричастны. Хотя все факты и доказательства были против именно этого медучреждения, - признается Айсина.

НАСТОЯЩИЙ ПОДАРОК СУДЬБЫ

А в конце января 2020 года на почту «КП-Уфа» пришло удивительное сообщение.

- Врачи утверждали, что я никогда больше не забеременею после зажима, а я смогла и уже нахожусь на шестом месяце беременности! – поделилась своей радостью Айсина.

Вишневские уже воспитывают сына и дочь

В разговоре с нами женщина призналась, что после печальных прогнозов они с супругом действительно больше даже не мечтали о детях, ведь зажим, пережимавший яичник, сильно его травмировал. Каково же было удивление, шок, радость, когда Айсина и Николай узнали, что скоро снова станут родителями!

- Врачи тоже сначала не могли поверить, что такое вообще возможно. Теперь ко мне очень внимательно относятся. Через три месяца родится наш малыш – скорее всего, это будет мальчик. У нас уже есть сын и дочь, но третий ребенок – это настоящий подарок судьбы, - счастливо улыбается Айсина. – Это самая лучшая награда мне свыше за все пережитое.

«КП-Уфа» поздравляет супругов Вишневских со скорым пополнением в семействе и желает им крепкого здоровья.