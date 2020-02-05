2020-02-05T13:32:17+03:00
Общество

Заходишь в церковь, а там африканец в рясе: в Уфе служит необычный алтарник

В Уфе прихожане попросту в шоке застывают в дверях, когда видят идущего навстречу улыбчивого чернокожего священнослужителя
Инга НОВИЦКАЯ
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Туссе всегда чувствовал свою причастность к церкви и к БогуТуссе всегда чувствовал свою причастность к церкви и к БогуФото: Рустем АХУНОВ
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Возвышающийся среди берез кирпичный храм в центре Уфы появился относительно недавно – в 2012 году. Раньше здесь располагалась кладбищенская церковь, которую разрушили до основания еще в советские годы. Лишь спустя несколько десятилетий власти задумались и на этом месте построили церковь Иконы Божьей матери Всех скорбящих радость. Все проходило без шума, митингов и очень быстро, никто не возражал против небольшой церквушки в сквере, никаких аналогий с известной историей в Екатеринбурге нет. Это место прославилось другим и более позитивным: именно тут всех гостей с ослепительной улыбкой встречает темнокожий алтарник – 40-летний Туссе Боломба, который стал уже настоящей легендой среди местных верующих, но сам стесняется своей славы.

Церковь Иконы Божьей матери Всех скорбящих радость построили в Уфе в 2012 году Фото: Рустем АХУНОВ

Церковь Иконы Божьей матери Всех скорбящих радость построили в Уфе в 2012 годуФото: Рустем АХУНОВ

«В РОССИИ ЕСТЬ БОГ, И Я ЗДЕСЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ»

Туссе Боломба приехал в Башкирию почти четыре года назад из далекой африканской страны Конго. Как сам скромно признается герой, он родился в небольшом городке Мбандаке – в семье потомственных учителей. Родители Туссе были православными христианами, поэтому каждые выходные маленький мальчик и его сестры отправлялись на службу в местную церковь, где исправно молились о земной благодати.

- Меня крестили, когда я был совсем младенцем. Имя мое в переводе с французского означает «все свято», так что с детства я ощущал свою причастность к религии, - рассказывает алтарник.

Как признается Туссе, изначально он даже и не задумывался о том, чтобы стать священником. С детства родители твердили ему о важности образования, поэтому парень сначала учился в протестантском университете в Конго, потом переехал в Белгород, где получил профессию педагога – по стопам родителей. А четыре года назад Туссе приехал в Уфу, где поступил в Башкирский государственный университет на юридический факультет.

- Профессия юриста – очень востребованная и высокооплачиваемая во всем мире. Я учился, в свободное время подрабатывал репетитором французского языка, а по вечерам, как глубоко верующий человек, ходил в церковь, - рассказывает наш герой. - Россия - одна из самых больших стран в мире, здесь есть Бог, и я чувствую здесь себя на своем месте.

Туссе с удовольствием принимает участие в церковных богослужениях

Туссе с удовольствием принимает участие в церковных богослужениях

Именно в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы африканский студент познакомился с отцом Дионисием. Сначала они просто дружили и часами могли беседовать о вопросах религии и мироздания, а позже настоятель пригласил его в недавно отстроенный храм иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость.

- Когда я впервые пришел в этот храм, то сначала просто помогал с уборкой, а потом решил остаться алтарником. Вы только посмотрите вокруг – до чего же здесь светло, красиво и просторно. Моя душа чувствует здесь радость и успокоение, - признается Туссе.

В ежедневные обязанности алтарника входит уборка алтаря, зажигание лампад, уход за иконами, кадилом и облачением священников, а также помощь при совершении таинств. По церковным канонам Туссе должен еще читать священные книги и петь псалмы, вот только с русским языком, не говоря уж про церковнославянский, у уроженца Конго пока не очень складывается. Но он не унывает и каждый день старательно подметает в храме полы, одаривая прихожан белоснежной улыбкой.

Одна из задач алтарника - поддерживать чистоту в храме Фото: Рустем АХУНОВ

Одна из задач алтарника - поддерживать чистоту в храмеФото: Рустем АХУНОВ

«МЫ СРАЗУ ПОНЯЛИ, ЧТО СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА»

В Башкирии Туссе нашел не только свое признание священнослужителя, но и любовь всей своей жизни. С 37-летней прихожанкой Дорофеей он познакомился еще во время службы в кафедральном Соборе, и сразу понял, что это его настоящая судьба. Не остановило уроженца Конго и то, что его избранница уже была раньше замужем и теперь в одиночку воспитывает 15-летнюю дочь.

- Дорофея сама татарка, но перешла в православную веру. Она удивительная женщина – скромная, добрая, милосердная. Мы с первой встречи поняли, что созданы друг для друга, - признается Туссе. – Взрослую дочь любимой я тоже воспринял как родную. У нас в Конго нет разделения на своих и чужих детей, мы воспитываем детей вместе и стараемся дать им только самое лучшее.

Туссе сразу объявил настоятелю Дионисию о своем желании жениться на Дорофее, но неожиданно оказался перед непростым выбором. Дело в том, что Боломба мечтал стать священником, а по церковным законам жениться служитель церкви может только на невинной девушке, но никак не на разведенной женщине с ребенком. Недолго думая, Туссе выбрал то, что подсказывало ему сердце – любовь.

Именно в церкви уроженец Конго встретил свою настоящую любовь Фото: Рустем АХУНОВ

Именно в церкви уроженец Конго встретил свою настоящую любовьФото: Рустем АХУНОВ

- Я писал письмо владыке Никону (главный священник Башкирии. – Ред.) и получил ответ: поступай учиться в семинарию. Но жениться на Дорофее мне нельзя, хотя я считаю, что любовь между мужчиной и женщиной благословлена свыше. Это тоже священный союз. Конечно, я выбрал свою возлюбленную. Мы даже уже съездили познакомиться с ее родителями, которые живут в Салавате. Познакомились и с моей семьей – правда, пока только по видеосвязи. Мы очень счастливы, и уже вовсю готовимся к свадьбе, - не может сдержать своей радости Туссе Боломба.

Впрочем, Туссе не собирается прощаться с храмом: он признается, что после свадьбы точно останется в Уфе и продолжить помогать церкви в качестве алтарника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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