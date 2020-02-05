«Дочь захлебывалась кровью, а я плакала от бессилия»: в Башкирии девочке врачи уже год не могут поставить точный диагноз

Уже год жизнь 39-летней Нурсили Губайдуллиной из села Аскарово Абзелиловского района Башкирии больше напоминает кошмар: бесконечные больницы, ожидание у кабинетов врачей, бессонные ночи у кровати больного ребенка, которому даже не знаешь, чем помочь. Целый год 10-летней дочери Диларе врачи не могут поставить окончательный диагноз, хотя у ребенка уже сильно ухудшились слух и зрение, упал иммунитет, а поджелудочная железа и печень отказывают из-за антибиотиков. Последняя надежда матери на московскую клинику: может, там врачи объяснят, что происходит с ее девочкой.

ПРИШЛОСЬ УВОЛИТЬСЯ С РАБОТЫ, ЧТОБЫ БЫТЬ РЯДОМ С ДОЧЕРЬЮ

Впервые странные симптомы проявились у Дилары в феврале прошлого года: девочка стала жаловаться на сильные головные боли и частые носовые кровотечения. Врач в поликлинике заявил, что это последствия аллергической реакции и выписал препараты, но через несколько дней состояние ребенка ухудшилось.

- Дочь буквально захлебывалась кровью, а я плакала от бессилия, не зная, чем как эту кровь остановить, - с ужасом вспоминает Нурсиля. – Потом я упросила врача выписать нам направление в республиканскую детскую клиническую больницу. Мы прошли там обследование, где у дочки выявили невралгию. Но лечение не давало никаких результатов. Я была вынуждена уволиться с хорошей работы и устроиться продавщицей в магазин у дома, чтобы постоянно быть рядом с дочерью.

В московской клинике Диларе проведут полное обследование, совсем скоро девочка выезжает туда вместе с мамой

В августе женщина написала жалобу в минздрав, где посетовала, что дочь не может пройти полноценное обследование, а врачи – определить точный диагноз. К тому времени болезнь уже прогрессировала: у Дилары упал слух и зрение, девочка жаловалась, что ей стало тяжело учиться в школе. Во время очередной госпитализации в РДКБ выяснилось, что у Дилары застарелая травма шейного позвонка, отсюда спазмы, высокое давление и проблемы со зрением.

- Три года назад дочку сбил катавшийся на велосипеде соседский мальчишка. Тогда мы не придали этому особого значения, да и Дилара ни на что не жаловалась. А теперь оказывается, все позвонки смещены – а это удар по всему организму, - сетует мама девочки.

«ТЕМПЕРАТУРА НЕ ПОДНИМАЕТСЯ ВЫШЕ 35 ГРАДУСОВ»

И вроде бы, причина болезни была определена, как у девочки стала расти странная шишка на затылке. Осмотревший ребенка нейрохирург успокоил встревоженную мать: это не онкология, а остеома, доброкачественная опухоль кости. Куда больше врачей волновали анализы крови девочки, судя по которым в организме развивается серьезное воспаление неясного генеза.

- И снова медики не смогли определить причину. Мы прошли обследования у гематолога, иммунолога, инфекциониста, хирурга, гастроэнтеролога и многих других. Прошли КТ и МРТ, УЗИ И УЗДГ, миллионы анализов и других обследований, но все без толку! Антибиотики убили печень и поджелудочную, своего иммунитета ноль. Организм совершенно не может бороться с инфекцией, а температура не поднимается выше 35,5 градусов. В ноябре дочке стало совсем плохо: кровь из носа шла уже постоянно, практически полностью пропал слух, который сейчас уже не восстановить, идет изменение сетчатки глаза. При этом невролог утверждает, что воспалительный процесс никак не может быть связан с нашей невралгией и травмой позвонка – мол, ищите очаг воспаления.

Сейчас Нурсиля цепляется за последнюю надежду вылечить дочь: отвезти ее в московский центр, где бы врачи провели полное обследование и, наконец, выявили основную причину заболевания. Тогда есть шанс, что лекарства будут помогать, а не просто поддерживать функции организма.

- Мы подали заявление, отправили документы, и уже на следующей неделе выезжаем в Москву. Инвалидности у дочери нет, квоту нам не выделили, поэтому едем на собственные средства. У меня есть еще старший сын-школьник, его тоже на ноги поднимать нужно! – вздыхает Нурсиля. – Хорошо, что откликнулись добрые люди, помогли собрать нужную сумму.

"КП-Уфа" желает Диларе Губайдуллиной скорейшего выздоровления.