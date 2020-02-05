2020-02-05T13:32:17+03:00
Общество

«Дочь захлебывалась кровью, а я плакала от бессилия»: в Башкирии девочке врачи уже год не могут поставить точный диагноз

Сейчас отчаявшаяся мать собирается везти дочь в Москву для полного обследования
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
До сих пор обследования и анализы не могут выявить причину болезни, а девочке становится все хужеДо сих пор обследования и анализы не могут выявить причину болезни, а девочке становится все хуже
Изменить размер текста:

Уже год жизнь 39-летней Нурсили Губайдуллиной из села Аскарово Абзелиловского района Башкирии больше напоминает кошмар: бесконечные больницы, ожидание у кабинетов врачей, бессонные ночи у кровати больного ребенка, которому даже не знаешь, чем помочь. Целый год 10-летней дочери Диларе врачи не могут поставить окончательный диагноз, хотя у ребенка уже сильно ухудшились слух и зрение, упал иммунитет, а поджелудочная железа и печень отказывают из-за антибиотиков. Последняя надежда матери на московскую клинику: может, там врачи объяснят, что происходит с ее девочкой.

ПРИШЛОСЬ УВОЛИТЬСЯ С РАБОТЫ, ЧТОБЫ БЫТЬ РЯДОМ С ДОЧЕРЬЮ

Впервые странные симптомы проявились у Дилары в феврале прошлого года: девочка стала жаловаться на сильные головные боли и частые носовые кровотечения. Врач в поликлинике заявил, что это последствия аллергической реакции и выписал препараты, но через несколько дней состояние ребенка ухудшилось.

- Дочь буквально захлебывалась кровью, а я плакала от бессилия, не зная, чем как эту кровь остановить, - с ужасом вспоминает Нурсиля. – Потом я упросила врача выписать нам направление в республиканскую детскую клиническую больницу. Мы прошли там обследование, где у дочки выявили невралгию. Но лечение не давало никаких результатов. Я была вынуждена уволиться с хорошей работы и устроиться продавщицей в магазин у дома, чтобы постоянно быть рядом с дочерью.

В московской клинике Диларе проведут полное обследование, совсем скоро девочка выезжает туда вместе с мамой

В московской клинике Диларе проведут полное обследование, совсем скоро девочка выезжает туда вместе с мамой

В августе женщина написала жалобу в минздрав, где посетовала, что дочь не может пройти полноценное обследование, а врачи – определить точный диагноз. К тому времени болезнь уже прогрессировала: у Дилары упал слух и зрение, девочка жаловалась, что ей стало тяжело учиться в школе. Во время очередной госпитализации в РДКБ выяснилось, что у Дилары застарелая травма шейного позвонка, отсюда спазмы, высокое давление и проблемы со зрением.

- Три года назад дочку сбил катавшийся на велосипеде соседский мальчишка. Тогда мы не придали этому особого значения, да и Дилара ни на что не жаловалась. А теперь оказывается, все позвонки смещены – а это удар по всему организму, - сетует мама девочки.

«ТЕМПЕРАТУРА НЕ ПОДНИМАЕТСЯ ВЫШЕ 35 ГРАДУСОВ»

И вроде бы, причина болезни была определена, как у девочки стала расти странная шишка на затылке. Осмотревший ребенка нейрохирург успокоил встревоженную мать: это не онкология, а остеома, доброкачественная опухоль кости. Куда больше врачей волновали анализы крови девочки, судя по которым в организме развивается серьезное воспаление неясного генеза.

- И снова медики не смогли определить причину. Мы прошли обследования у гематолога, иммунолога, инфекциониста, хирурга, гастроэнтеролога и многих других. Прошли КТ и МРТ, УЗИ И УЗДГ, миллионы анализов и других обследований, но все без толку! Антибиотики убили печень и поджелудочную, своего иммунитета ноль. Организм совершенно не может бороться с инфекцией, а температура не поднимается выше 35,5 градусов. В ноябре дочке стало совсем плохо: кровь из носа шла уже постоянно, практически полностью пропал слух, который сейчас уже не восстановить, идет изменение сетчатки глаза. При этом невролог утверждает, что воспалительный процесс никак не может быть связан с нашей невралгией и травмой позвонка – мол, ищите очаг воспаления.

Сейчас Нурсиля цепляется за последнюю надежду вылечить дочь: отвезти ее в московский центр, где бы врачи провели полное обследование и, наконец, выявили основную причину заболевания. Тогда есть шанс, что лекарства будут помогать, а не просто поддерживать функции организма.

- Мы подали заявление, отправили документы, и уже на следующей неделе выезжаем в Москву. Инвалидности у дочери нет, квоту нам не выделили, поэтому едем на собственные средства. У меня есть еще старший сын-школьник, его тоже на ноги поднимать нужно! – вздыхает Нурсиля. – Хорошо, что откликнулись добрые люди, помогли собрать нужную сумму.

"КП-Уфа" желает Диларе Губайдуллиной скорейшего выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Миллионы бесполезных людей, хакеры взламывают мозги, половина стран — банкроты. Каким будет мир после победы искусственного интеллекта
«Возможно, крысы переживут нас. И построят цивилизацию, научившись на наших ошибках», считает влиятельный современный мыслитель Ной Юваль Харари
"В 90-х с хамами сражалась, сейчас кальяны коллекционирую": вахтер общежития рассказала о жизни современных студентов
17 лет в службе исполнения наказаний и 27 - в "общаге": строгая привратница поделилась секретами укрощения студентов и поведала, чем отличаются поколения, грызущие гранит науки. Осторожно, текст вызывает ностальгию.
Новости 24
При столкновении легковушек в Башкирии пострадали две женщины
На улице в центре Уфы спустя 2,5 года открыли двустороннее движение
Уфимец четыре года насиловал малолетнюю падчерицу
Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями по версии Euromoney
В Башкирии задержали мужчину, который зверски избил сотрудницу микрозаймов
На выходных в Башкирии ударит 27-градусный мороз
«ТАУ НафтеХим» поздравил ветеранов труда
Уфа не вошла в список самых скромных городов России
В Уфе заключенный поджег колонию из-за отказа в свидании с любимой женщиной
В Уфе стали массово выявлять поддельные пятитысячные купюры
Два завода Башкирии смогут экспортировать продукцию в Китай
В Башкирии создали оперативный штаб, который будет следить за ситуацией с коронавирусом
В Башкирии первокурсница покончила с собой при странных обстоятельствах
Знаменитая 21-летняя гимнастка из Башкирии опровергла слухи о своем суициде
Башкирский санаторий приобрел баян за 700 тысяч рублей
В Башкирии бандиты в масках ворвались в дом к 80-летнему дедушке, избили и ограбили его