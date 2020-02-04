Секс за 10 тысяч рублей и езда с наркоманами: дневник молодой таксистки

Несколько лет назад, еще учась в университете и получая высшее образование, у меня была куча свободного времени. Выросла я в не богатой семье, дорогих вещей и косметики позволить себе точно не могла, да и родители на тот момент оплачивали мое обучение. Тогда я решила найти подработку в такси – только вот не оператором, как работали мои подружки, а водителем. Почему нет? Совершеннолетняя, старый ВАЗ в наличии есть, водительские права получила, да и с людьми я общаться люблю. Вот так в один момент началась моя карьера таксистки, которая растянулась почти два года. За это время произошло многое и порой просто заехать куда-нибудь в темный уголок и плакать, упав лицом на руль, несколько часов.

«ТЫ КТО? ИДИ ОТСЮДА!»

В такси устроиться получилось только со второй попытки. В первый раз пришла в офис в конце декабря - думаю, как раз заработаю перед Новым годом. В офисе был обеденный перерыв, и все «бомбилы» ждали его открытия. Я в коридоре – сапожки по колено, шубка, платьишко, красные губы (ох, как же я любила раньше этот стиль).

- Девушка, вы кто? Чего тут стоите-то? Это офис такси, - говорит мне один из ближайших таксистов, окидывая с ног до головы взглядом.

- Я на работу устраиваться пришла, водителем, - ответила ему, чуть ли не шепотом.

Правда, сложилось впечатление, что я сказала это в громкоговоритель, потому что начала гудеть вся очередь!

- Ты что? Совсем больная? Ты себя-то видела? Какое тебе такси? Мужа ищи и борщи ему вари, хочешь я тебя замуж возьму? В такси она собралась. Ты жизни не видела! Хоть понимаешь, кого мы возим? Новости, видать не читаешь? Про убийства, изнасилования слышала? – это только малая часть, чего мне пришлось услышать.

В такой атмосфере оставаться я не могла, поэтому, ничего не ответив, я просто убежала. Это был провал. Ну ничего волю в кулак, вытерла слезки и через месяц попыталась устроиться еще раз. В этот раз психологически я была готова – и, вуаля, получилось! Приложение установлено, баланс пополнен, меня ждут золотые горы!

РОДИТЕЛИ НЕ ЗНАЛИ

Работала я строго в вечернее и ночное время, потому что училась во вторую смену, а утром спала. Жила отдельно, поэтому родители о моей профессии даже не знали. Но как-то папа решил убраться у меня в машине и нашел у меня шашечку для такси.

- Это твое? – угрюмо спрашивает папа.

Отпираться было никак, тем более в руках у него уже был мой договор о трудоустройстве со службой такси. Пришлось, признаться. Отмазалась – сказала, что беру заказы до университета и обратно. Вроде поверили, но еще долго причитал.

Такую копилку соорудила в машине, люди охотно оставляли чаевые.Фото: Эльвина АПАРИНА

ДАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЩЕТКУ

Бывалые таксисты мне четко сказали – не бери заказы с фактическим адресом (когда клиента забираешь, а он только потом говорит, куда ехать – Ред.), потому что часто попадаются наркоманы. Но я девчонка рисковая и не всегда прислушивалась к советам. Приехала как-то на адрес – частный дом в центре, вышла милая девушка и попросила двигаться в сторону северной части города. Нормальный адекватный пассажир, подумала я.

Через несколько минут она назвала и адрес:

- Девушка, меня, пожалуйста, к 18-му столбу на улице Цветочной, а потом обратно.

- Что? Какой столб?

- Я просто заберу там кое-что, потом поедем обратно, не волнуйтесь.

Найти столб удалось не с первого раза, пришлось покататься по улице два раза туда-обратно.

- Все, вот он, с фотографией совпадает, - воскликнула пассажирка. – Я сейчас.

Только теперь я догадалась, что она приехала за закладкой, а местоположение ей сообщили только после оплаты за «дурь». Внезапно она вернулась в машину и попросила мою щетку для очистки машины от снега – а то руки замерзли копать. Так и моя щетка стала соучастницей. Ее я, кстати, до сих пор вожу с собой, уже в новой машине – боевая подруга, многое со мной прошла.

На обратном пути она села назад, где из одного мешка начала пересыпать в несколько других маленьких. Ох, как тянулись мои руки позвонить в полицию. Но решила не совершать подвигов – ее быстро довезла обратно и получила от нее оплату.

СЕКС ЗА 10 000

Если б не работала в такси, так и не узнала бы, что мужчины готовы платить за секс в машине десятки тысяч рублей! Расскажи такое подруга, никто бы не поверила. Сказала бы: «Ты что сумасшедшая? Этот мир еще не настолько сбрендил!». Ох, какой же я наивной девочкой была.

Дело было летом, ночью в четверг. Я как обычно приехала на заказ, который должен был быть коротким, и позвонила клиенту сообщить, мол, спускайтесь.

Уже сразу на том конце провода я услышала странные голоса:

- Мужики! За мной девушка приехала, прикиньте! Молодая, судя по голосу! Ладно, пошел я быстрей.

Меня это не смутило – обычный пьяный пассажир, подумала я.

Сев в машину заказчик решил изменить маршрут – ехать по заказанному адресу он уже не хотел и заказал почасовую оплату.

- Давай просто покатаемся по городу? Я и вы! Поболтаем, посмеемся, давно таких интересных людей не встречал, - восклицал условный Леонид.

«Ну ок, давай покатаемся. Мне главное, чтобы заплатил» - подумала я про себя.

За 45 минут, пока мы нарезали круги по центру, он успел рассказать о том, как надоела работа, как жена пилит дома, как дети спать не дают. Я слушала внимательно, разговор поддерживала и мечтала, когда же уже завершится поездка. В конечном итоге маршрут привел нас на набережную, и он отошел в кусты по нужде, по таймеру оставалось 15 минут. После того, как он вернулся в машину, я попросила назвать адрес, потому что время истекает, а продлевать я не буду – уже домой пора.

Мой пассажир стал медленно доставать из карманов деньги и пафосно клал на панель одну купюру за другой.

- Смотри, - тихо заговорил он. – Тут 10 000 рублей. Давай сначала вместе на заднее сиденье, а потом отвезешь домой?

Сказать, что я была в шоке – ничего не сказать. Темная набережная, на часах три часа, вокруг никого!

«Ну все. Вот и докаталась. Папа, как же ты был прав» – единственное, что я думала в тот момент.

- Здесь не оказывают интимных услуг. Уберите деньги и давайте я вас отвезу на проспект к девочкам?

- Ты что, глупая? 10 000 за 15 минут не хочешь заработать? И не хочу я на проспект, я хочу здесь и сейчас. В общем, думай. Я пойду, покурю, а ты подумай, - сказал он и сам вышел из машины.

Это был его промах и мой единственный шанс.Моментально завела машину, резко по газам. По пути успела открыть окно и выбросить туда все деньги. Параллельно звонила диспетчеру и рассказывала о проблеме. Адреналин скакал как никогда в жизни. После этого не выходила на линию недели две, но вкус денег просто так не забудешь.

Ностальгия по тем временем проскальзывает и сейчасФото: Владислав КАЗАНЦЕВ

УКУС ВАМПИРА

Зачастую клиенты были спокойные, но порой внезапно в них будто вселялся бес. Как-то раз везла я летом ближе к ночи солидного мужчину из довольно дорогого ресторана домой. Всю дорогу он молчал, а когда стали подъезжать к его дому, в нем вдруг что-то проснулось – стал настойчиво предлагать «продолжить веселье» вместе. Я мило отказала мужчине, сказала, что собираюсь спать.

Только вот кавалер не смог принять отказ – вдруг начал хватать за колени прямо в пути. Мужчина большой, сильный, а я маленькая и хрупкая – и так очевидно, кто победит. После экстренной остановки автомобиля, он и вовсе стал меня прижимать к себе. В такой момент спас инстинкт – отбиваться было нечем, поэтому в ход пошли зубы. Я как вцепилась и прокусила его плечо до крови. Тот явно не ожидал и заорал от боли, а я схватила телефон и убежала от машины к опорному посту полиции, благо, он был совсем близко. Вернулась уже вместе с полицейскими, но тот, к счастью, исчез. От него и след простыл, а вот свои 205 рублей за поездку оставил на сиденье. Какой же благородный мужчина.

На следующий день я в страхе сразу же побежала сдавать анализы на ВИЧ, затем повторила еще несколько раз, и только после этого смогла выдохнуть спокойно.

Моя карьера таксистки продолжалась в течение двух лет. Для большинства клиентов увидеть 20-летнюю хрупкую девочку за рулем было настоящим шоком. За исключением ряда неприятных моментов, все нравилось. Наверное, и дальше бы продолжила, но потом встретила своего будущего мужа. А тот, узнав, что я таксую по ночам, чуть с ума не сошел. Пришлось бросить и посвятить себя семье, но изредка так и тянет запустить приложение. Пока сдерживаюсь.