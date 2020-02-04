Из душного офиса в звезды интернета: уфимский скульптор Салават Фидаи стал лучшим автором в российском TikTok

Жизнь 47-летнего Салавата Фидаи перевернулась на 360 градусов – он бросил офисную работу в 2014 году и ушел в свободное плавание, переехал с семьей за город, организовал себе там мастерскую и стал творить. Из обычного офисного сотрудника он превратился в известного художника, скульптура, а в декабре 2019 года ему и вовсе дали звание лучшего автора российского TikTok, где его видеоролики набирают десятки миллионов просмотров. «Комсомолка» узнала о его тяжелом пути, о том, как сейчас живет популярный микроскульптор и в чем секрет его публикаций.

РЕШИЛ ВСЕ ИЗМЕНИТЬ В СВОЕЙ ЖИЗНИ

- Шесть лет назад я уволился из офиса и решил начать новую жизнь. Около года я искал себя и пришел к тому, что хочу быть художником. Ушел я с работы потому что просто устал, устал так жить. Я ложился спать, видел перед глазами эти таблицы, отчеты. Просыпался... да я даже не просыпался. А просто открывал глаза и вставал как зомби, шел на работу. Я ненавидел каждое свое утро, решил, что дальше так нельзя. Стал задаваться вопросом – и что? Вот так пройдет вся моя жизнь? Это все, чего я добился? А кем меня запомнят? А какой пример я показываю детям? – вспоминает художник.

Еще в детстве он любил смотреть, как рисует отец, посещал уроки рисования мамы в школе. Вырос в такой атмосфере, где все было наполнено любовью к искусству. И эта любовь передалась ему по наследству, но по их стопам художник пошел лишь спустя более 20 лет.

Жизнь Салавата навсегда изменил один случай. Они с семьей были на отдыхе на море и зашли в гости к его другу, с которым не виделись 25 лет. Он спросил у него – ты все еще рисуешь? Тогда Салават замешкался и ответил – Да нет, я в руки кисти не брал уже больше 20 лет. Здесь уже подключились дети и стали спрашивать – папа ты рисуешь, ты стал художником? Почему ты нам ничего не говорил? Салават не знал, что им ответить, но в этот момент понял, что жизнь пора менять.

- Я решил уволиться, но сделать это было не так просто, потому что ты не знаешь, что будет завтра, тебе нужно кормить семью, платить кредиты. Тогда я продал свой новый двухэтажный дом, заплатил с него все кредиты, раздал долги, стал финансово независимым и только потом уволился. Свой последний день на рабочем месте я даже не вспомню. Зато помню, как отсыпался потом целый месяц, - говорит Салават.

Семья его поддержала во всех начинаниях

ЧУТЬ НЕ ВЕРНУЛСЯ В ОФИС

На поиски себя у него ушел целый год. Он много экспериментировал с разными материалами и искал свой стиль, побрился налысо, чтобы улучшить связь с космосом, стал вегетарианцем, некоторое время был сыроедом.

- Затем я купил краски, холсты, стал рисовать. Это было неописуемо! Я как будто нашел то, что потерял очень давно. Жена говорила, что меня было не узнать –я светился от счастья! Я рисовал картины, но не умел их продавать. К тому моменту кончились все наши сбережения, и нужно было думать, на что дальше жить, поднимать детей, - вспоминает Салават.

Художник стал продавать ненужные предметы: кофеварку с кофемолкой, потому что узнал, что пить кофе вредно; соковыжималку, пароварку, любимый горный велосипед.

- Тогда мне супруга сказала: «Ты можешь вернуться в офис, снова станешь успешным. Но представь, где ты можешь оказаться, если будешь заниматься тем, что хочешь». Дети тогда подхватили и попросили меня не возвращаться на работу, сказали, что я буду художником. Тогда мы приняли решение, что папа будет художником, и мы пойдем вместе до конца, - делится Салават.

После этого творец стал экспериментировать с различными материалами, объектами. Так появились спичечные коробки с его любимым Ван Гогом, затем картины на тыквенных семечках, стал выкладывать свои работы в Инстаграм.

- И тут мне позвонил мой бывший шеф. Говорит, мол, я тут увидел, ты рисуешь и продаешь свои работы? А за сколько эту картину отдашь? Тут я понял, что мы на правильном пути. Так, я продал свою первую картину, и мы стали на них зарабатывать. Позже я открыл для себя микроскульптуры на кончике карандаша. И это стало моей стезей, призванием и любовью.

Свои работы он показывает в Инстаграме, Тик-токе

В TikTok ПОПАЛ БЛАГОДАРЯ ДЕТЯМ

- В TikTok я зарегистрировался в конце октября прошлого года. У меня дочь младшая увлекалась этой соцсетью, да и слышал много про него из других источников, решил зарегистрироваться и попробовать выложить первое видео. За неделю оно мне принесло миллион просмотров, хотя я нигде даже не рекламировался. Подписчики сами меня находили и подписывались, - рассказывает Салават.

Со слов скульптура, для него было неожиданно, что за пару месяцев его блог в TikTok так вырастит. У Салавата даже такой цели не было. Но он понял, что потенциал есть, он интересен публике, а значит, не нужно останавливаться на достигнутом.

- Никакие деньги я не вкладываю ни в одну соцсеть, на рекламу не трачусь. Со мной те, кому я действительно интересен, - продолжает творец. – На общем фоне информации мои ролики, мое искусство стали выделяться. Думаю, в этом и есть секрет популярности моего блога.

КАРАНДАШ – ЭТО МИКРОКОСМОС

Со слов Салавата, у него несколько источников вдохновения.

- Я вдохновляюсь, когда смотрю и любуюсь искусством других художников. Бывает, после просмотра какого-то фильма или мультфильма хочется творить. Все, что меня окружает, все может вдохновить. Самая главная моя муза – это супруга, она поддерживает меня и помогает во всем, - говорит Салават.

Со слов художника, процесс вырезания скульптур для Салавата как медитация. В это время он максимально спокоен, расслаблен, потому что нужно контролировать каждое движение.

- Кончик карандаша – это микрокосмос. В этот момент я понимаю, что вселенная бесконечна, - говорит он.

В самом начале творческого пути у Салавата, бывало, ломались скульптуры при создании их. Но это не сломило художника, а наоборот – сделало сильнее. С каждой сломанной скульптурой появлялась новая, и это учило его смирению и осознанности, и это было вызовом для него, сможет ли он сделать еще сложнее.

Работы Салавата покупают предприниматели из зарубежных стран, в музеи, а также рекламные компании.

Как и у любого художника, у Салавата бывают творческие кризисы. Из них скульптор может выходить только благодаря отдыху. Устал – убери инструменты и отвлекись на что-то другое, освежи мозг.

Самой запомнившейся мини-скульптуры у Салавата нет – все они разные, у каждого своя энергия, своя история. Зато он помнит, какой ролик больше всего понравился его аудитории в TikTok.

- По просьбе дочери я сделал логотип ее любимой группы «BLACKPINK». Я вырезал название группы на карандаше и создал видео, используя их саунд-трек. Этот ролик принес 50 миллионов просмотров! – говорит Салават.

НЕДЕЛЬНЫЙ ТРУД УМЕСТИТЬ В 15-СЕКУНДЫЙ РОЛИК – ЛЕГКО!

Со слов скульптура, одна мини-скульптура создается порядка нескольких дней или даже недели. Весь процесс работы снимается на камеру, затем весь полученный видеоматериал нужно ускорить и вместить на 15 секунд (правила соцсети – Ред.). На монтаж одного короткого ролика уходит день-два.

- На видео кажется, что все делается очень быстро. Но это огромный труд, который остается вне поля зрения моих подписчиков, - говорит художник.

Работы Салавата покупают предприниматели из зарубежных стран, в музеи, а также рекламные компании.

Дети Салавата тоже пошли по его стопам – сын учится в Училище искусств в Уфе на художника, средняя дочь увлекается веб-дизайном,младшая дочь пока учится в школе, но тоже очень любит рисовать.

Салават Фидаи счастлив, что когда-то рискнул, попробовал и изменил свою жизнь.

- Сегодня я могу сказать, что нашел себя и очень счастлив. Главное, что я хочу сказать – не бойтесь меняться, - говорит скульптор.