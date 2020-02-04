Дима Билан на гастролях в Уфе объявил «сухой закон»

Шоу «Планета Билан» артист планировал показать в уфимском Дворце спорта еще в марте прошлого года, но вскоре после премьеры, с огромным успехом прошедшей на московском стадионе «ВТБ Арена», с артистом произошел несчастный случай - он сломал ногу и вынужден был концерт перенести.

- Собирался вечером в гости, вышел из гаража, наступил на гору льда и подвернул ногу - раздался дикий хруст - я до последнего надеялся, что это не перелом, хотя нога опухала все больше и больше, - рассказал Дима Билан в интервью «Комсомолке». - Неделю ходил с двумя переломами, ждал питерских концерт, хотя операцию нужно было делать сразу же. Но это было начало тура и мне не хотелось начинать все с такой «ноты». Пел и танцевал со жгутом на ноге, а она все синела и синела. Врачи предупреждали: без операции ногу вообще могут ампутировать, и они за меня больше ответственности не несут. В итоге я написал заявление, что отвечаю за себя сам и поехал в Питер.

Концерт в Северной столице все-же состоялся, несмотря ни на что - публика аплодировала артисту стоя. А потом была операция и долгая реабилитация, хотя Дима не переставал выступать даже в этот сложный для него период - за минувший год его шоу увидели в двадцати двух городах России и за рубежом. А вот уфимским фанатам пришлось набраться терпения и ждать шоу «Планета Билан. На орбите» без малого целый год. В этот раз площадка для выступления была выбрана более скромная, чем четырехтысячный Дворец спорта, - ГКЗ «Башкортостан», вмещающий около тысячи зрителей. Тем не менее, полный зал артисту собрать все-таки таки не удалось, хотя фанаты прилетели на концерт из самых разных городов страны и даже из-за границы, из Лондона. Были в зале и поклонники из Самары, где в сентябре прошлого года певец попал в неприятную ситуацию, выйдя на сцену на концерте в День города в изрядном подпитии.

- Не рассчитал с коньяком, - честно признался артист «Комсомолке».

На первый сольник года поклонницы артиста прилетели из разных регионов страныФото: Мила КИЯН

Возмущенные горожане тогда потребовали, чтобы артист извинился, что он и сделал и даже дал еще один бесплатный концерт, вложив свои собственные деньги - шесть с половиной миллионов рублей, а еще подарил городу детскую площадку и купил медицинское оборудование для местной клиники на миллион рублей.

Во время уфимского концерта, когда одна из фанаток сообщила, что приехала из Самары, Билан немедленно отреагировал.

-Ох, Самара, Самара! В каждом человеке может быть немного Самары, - заявил Дима. - Я благодарю ваш город просто невероятно сильно - он меня многому научил.

В РАЙДЕРЕ - НИЧЕГО, КРЕПЧЕ КОФЕ

Заглянув в райдер - список требований, который артист выставляет организаторам концертов, «Комсомолка» обнаружила, что алкоголь в команде Билана полностью исключен, даже пиво. Причем «сухой закон» Билан установил не только на концертной площадке, но и в гостинице: в райдере на этот счет есть даже специальное указание: «Наличие алкогольных напитков в мини-баре исключено - их быть не должн». Зато в номере у Димы должны быть фрукты, апельсиновый и томатный соки, а в гримерке - чай, кофе и минеральная вода без газа. С бутылочкой минералки артист, кстати, не расставался на протяжении всего концерта, постоянно пополняя запасы жидкости в организме после зажигательных танцев и своих фирменных прыжков, которыми порадовал публику, хотя всего пару недель назад он вновь лег на операционный стол, чтобы удалить из ноги специальную титановую пластину и девять шурупов, которые ему пришлось носить больше года.

- Это мой последний заход в хирургию, - надеется Билан. - Из-за сломанной ноги как же я намучился работать с палочками да тросточками в технологически насыщенном сложном шоу, где мне приходилось перемещаться архи много в сложных подвесах, полетах... Как же я рад, что говорю об этом в прошедшем времени. Я честно работал в прошлом году, и я честно очень устал от прошлого года. Да, 2019 был очень богат на события, победы, рост и планы, которые перешли на 2020! Но главное, я не хочу больше таких форс мажоров, которые полностью перевернули мою привычную жизнь.

В ГКЗ «Башкортостан» Дима Билан очень тесно пообщался с фанаткамиФото: Мила КИЯН

ТАНЦЫ С ФАНАТКАМИ И ФОТОСЕССИЯ ВО ВРЕМЯ ШОУ

Несмотря на то, что в Уфе из-за небольшого размера площадки зрители так и не увидели ни декораций-трансформеров в форме космического корабля, ни сложных трюков, недовольных в зале не было. Билан компенсировал все своей неуемной энергией - постоянно был в движении, заводил публику, призывая танцевать, хотя охрана была от этой идеи явно не в восторге и тщетно пыталась усадить девчонок на места.

- Пусть танцуют! Пожалуйста! - заступился за поклонниц Билан. - Друзья, не надо стесняться, подарим друг другу хорошее настроение. Я уверен, что в этом зале есть люди, которые очень любят танцевать. Может быть сделаем это вместе? Но, бережем государственное имущество на стульях не танцуем.

Более того, артист даже рискнул спрыгнуть прямо со сцены в зал, где сразу оказался в плотном кольце разгоряченных фанаток - девушки немедленно принялись делать селфи на фоне артиста, который был очень любезен со всеми и дарил восторженным барышням свои самые обворожительные улыбки.

Поклонницы надарили своему любимцу цветов и подарков, в том числе набор шоколада в коробке в форме сердцаФото: Мила КИЯН

- О, как мы плотно друг к другу встали, что даже сигнал от микрофона не пробивается, - заметил Билан, но, когда охрана попыталась отодвинуть поклонниц, тут же запротестовал. - Нет, нет, все нормально!

От желающих сделать селфи с кумиром не было отбоя и Дима, к восторгу фанаток, успел осчастливить многих из них.

- Раньше мы шутили на тему: «Если этого нет у тебя в телефоне, значит этого реально не было!» А сейчас так и есть: попробуй докажи потом, в суде, не дай Бог, что было или не было, если у тебя не было включено мобильное устройство. Бесит иногда, но нужно мимикрировать под нынешние времена, в хорошем смысле слова, - заявил артист.

Программа двухчасового концерта включала самые популярные хиты и новые песни: «Невозможное возможно», «Мечтатели», «Это была любовь», «Полуночное такси», «Молния», «Про белые розы» и многие другие. Кроме того, певец еще исполнил хит из репертуара Аллы Пугачевой «Не отрекаются любя» и совершенно неизвестную песню, которая войдет в новый альбом «Билан. Перезагрузка», выход которого ожидается совсем скоро: в конце февраля - начале марта.