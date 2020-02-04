2020-02-04T12:25:39+03:00
Общество

«Ты навечно ушла к своему Амиру»: молодая мама из Уфы скончалась после смерти мужа

Сердце мужчины не выдержало после того, как он узнал о страшной болезни жены
Эльвина АПАРИНА
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Дочь супругов Зара останется с бабушкой, матерью Виктории.Дочь супругов Зара останется с бабушкой, матерью Виктории.
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Сегодня, 4 февраля, в Уфе простились с 30-летней Викторией Бегалиной, которая скончалась от рака молочной железы. Как рассказала «Комсомолке» ее тетя Роза, два года назад скончался супруг Виктории Амир. Мужчина узнал, что у его жены онкология и очень переживал из-за этого, его сердце не выдержало, и он умер за 40 дней до своего 31-летия. У влюбленных осталась трехлетняя долгожданная дочь Зара, над которой хочет оформить опекунство бабушка.

УГАСАЛА НА ГЛАЗАХ

В 2018 году у Виктории обнаружили рак молочной железы, тогда маленькой Заре был всего годик.

- Амир, когда узнал про болезнь Вики, стал очень переживать, потому что очень сильно любил свою жену. Они с 16 лет были вместе. Только через 10 лет у них появилась маленькая Зара, - рассказывает Роза. – В один из дней Амиру стало плохо – у него остановилось сердце.

Для Виктории это был очень сильный удар – сначала болезнь, теперь потеря мужа. Но женщина не сдавалась и продолжала бороться со страшным недугом. В конце 2019 года ей становилось все хуже – боли были настолько сильные, что не давали спать ни днем, ни ночью. У нее болели и «горели» места, где пошли метастазы, был удушающий и отнимающий силы кашель. Виктория немела в приступах.

Женщина пережила несколько курсов химиотерапии, но ее сердце перестало биться 2 февраля.

- Слов нет как больно осознавать , что ты навечно ушла к своему Амиру....

Мы будем помнить всегда о вашей красивой истории Любви. Зарочке мы обязательно будем рассказывать, какими были её мама и папа, как вы ее ждали, как восхищенно любовались её достижениями! Ей ведь сейчас всего три годика – за полтора года она потеряла и папу, и маму, - пишет Роза. - Так хорошо, что ты была в нашей жизни и оставили с Амиром этот кусочек счастья – вашу Зарочку.

РЕБЕНОК ОСТАНЕТСЯ С БАБУШКОЙ

Роза рассказала, что Зара останется с бабушкой, матерью Виктории. Женщина намерена оформить опекунство и не допустить того, чтобы малышка попала в детский дом.

- У матери Виктории у самой была онкология, но она ее поборола. Сейчас она будет делать все для того, чтобы внучка осталась с ней. А мы ей в этом поможем, - сказала Роза.

Также родные и близкие собирают помощь для бабушки Зары.

Если вы хотите помочь, можете сделать это переводом денег на карту Сбербанка:

5336690016782577 - Мусиенко Дания Тимершаевна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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