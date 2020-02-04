Кошмар закончился: земский доктор из Башкирии отсудил миллион у минздрава и покинул родную республику

История земского доктора из Уфы Виталия Дианова, который пять лет судился за обещанный миллион, наконец, пришла к логическому завершению. После многолетнего кошмара с постоянными судами и непрерывного давления со стороны работодателя, бывший рентгенолог Чишминской районной больницы получил свои деньги и покинул Башкирию. В беседе с «Комсомолкой» его супруга Елена рассказала, почему семья Диановых решилась на переезд в другой регион, а она сама даже кардинально поменяла свою жизнь.

ЖДАЛИ И ДОЖДАЛИСЬ

Осенью уже далекого 2014 года молодой рентгенолог Виталий Дианов принял судьбоносное решение стать участником федеральной программы «Земский доктор». Тогда предложение от регионального минздрава звучало заманчиво: врач отправляется на работу в сельскую местность на пять лет, а взамен получает миллион рублей на любые цели. При этом деньги должны были «упасть» на счет специалиста практически сразу. Заручившись поддержкой супруги, он оставил работу в уфимской больнице №21 и перебрался в поселок Чишмы, где срочно требовался специалист его профиля.

Беды семьи Диановых начались с того самого дня, как Виталий устроился в Центральную районную больницу Чишмов. В тот год минздрав отказался выплачивать положенный земскому доктору миллион под предлогом того, что он «опоздал с подачей документов». Затем молодого рентгенолога стали кормить обещаниями, а затем и вовсе о нем «забыли». Примерно с 2016 года он стал судиться за свои деньги. Работу в больнице он не бросал, честно отрабатывая контракт. Суды и нервотрепка продолжалась до конца 2019 года.

- В октябре прошлого года контракт закончился, а миллиона как не было, так и нет. Мы же не требовали у минздрава ничего лишнего, только обещанный миллион! Ему тогда предложили заключить еще один трудовой договор на пять лет, а взамен он получит те же деньги, но уже по другой программе. Виталий отказался, и мы стали искать работу в другом регионе. К счастью, нашлось место, где нам оказались рады, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» Елена Дианова.

Супруга доктора Елена поддержала все начинания мужа и отправилась с ним и двумя детьми на Крайний север

ПОБЕДА НАД МИНЗДРАВОМ

По словам супруги земского доктора, эпопея с получением миллиона завершилась 12 декабря прошлого года. Тогда Виталий уже официально не работал в больнице в Чишмах.

- В тот день мы готовились к переезду в другой регион, готовили документы на продажу квартиры здесь и покупку жилья в Сургуте. Нам было уже безразлично, упадет ли нам на счет этот злосчастный миллион или нет – мы собирались уехать в любом случае. В итоге, эти деньги стали приятным бонусом за все те страдания, что мы перенесли за эти годы, - поделилась супруга земского доктора.

Помимо положенного по программе «Земский доктор» миллиона, Виталий Дианов отсудил у регионального минздрава 120 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Решение суда пока не вступило в законную силу, но он уверен, что это уже победа.

Сейчас семья Диановых вместе с двумя детьми живет в Сургуте. Виталий получил хорошую работу в Ханты-Мансийске, куда постоянно летает в командировки.

ЖИЗНЬ НА НОВОМ МЕСТЕ

- Новый коллектив принял его с распростертыми объятьями. Сразу видно, что там совершенно другое отношение к специалистам. Виталия назначили заведующим передвижной поликлиники, он постоянно выезжает в районы ХМАО. Недавно он получил первую зарплату. По сравнению с тем, какие деньги он получал в Чишмах – небо и земля! – говорит Елена Дианова.

По словам супруги, Виталий впервые за много лет с удовольствием едет на работу – у него горят глаза.

Как признается бывшая военная медсестра, теперь она хочет кардинально поменять профессию

- Знаете, я даже благодарна этой истории. Если бы не все эти суды, стрессы и нервотрепка, мы бы так и сидели в Чишмах. А теперь наша жизнь кардинально изменилась. Супруг получил хорошую работу, где его ценят и уважают, мы переехали в другой город, нам дали подъемные на решение жилищного вопроса. Я тоже решила поменять свою профессию, собираюсь получать высшее образование и буду устраиваться в полицию. Пользуясь случаем, хочу передать привет. Камиль Саматович, у нас все хорошо, - с иронией говорит Елена.

Так программа «Земский доктор» полностью изменила жизнь врача-рентгенолога из Уфы и медсестры из Чишмов.